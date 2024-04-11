Болгарку Кристалину Георгиеву переизбрали главой МВФ

07:04 13.04.2024

Георгиева останется на второй срок на посту главы МВФ



Кристалина Георгиева останется на второй срок на посту директора-распорядителя МВФ, говорится в пресс-релизе организации.



"Исполнительный совет МВФ сегодня на основе консенсуса выбрал Кристалину Георгиеву на пост директора распорядителя на второй пятилетний срок", - отмечается в сообщении.



В нем подчеркивается, что второй срок Георгиевой начнется 1 октября 2024 года.



Ранее в апреле сообщалось, что Георгиева стала единственным кандидатом на должность главы МВФ.