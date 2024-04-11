Предотвращены теракты в Донецке (объект ВС РФ) и Москве (синагога). В обоих случаях фигурируют среднеазиаты

07:55 13.04.2024

Алексей

Иванов

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации 11 апреля 2024 года пресечена деятельность террористической ячейки, состоявшей из 6 граждан одного из государств Центральной Азии, члены которой планировали совершение террористического акта в отношении объекта Вооруженных Сил Российской Федерации, дислоцируемого в г. Донецке.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что координация деятельности тергруппы осуществлялась с территории Украины. Ее участники после совершения преступления в РФ планировали выехать в Турцию, откуда намеревались переправиться на Украину.

По месту проживания террористов обнаружены и изъяты 2 самодельных взрывных устройства, готовых к применению, и ручные гранаты".

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Центр общественных связей ФСБ:

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена преступная деятельность уроженца одной из стран Средней Азии, планировавшего совершить теракт в культовом еврейском учреждении города Москвы в момент массового скопления граждан.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что иностранец, 2002 г.р., отбывая у себя на родине наказание за совершение преступления общеуголовного характера, инициативно установил контакт с лицами, осужденными за участие в деятельности террористического характера, под влиянием которых стал разделять идеологию запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации.

После освобождения, в ноябре 2023 года, мужчина въехал на территорию России. Проживая в Москве, иностранец осуществил подготовку к совершению террористического акта: провел разведку местности в окружении одной из синагог г. Москвы, а также приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.



10 апреля 2024 года при задержании террорист оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятии по месту его проживания обнаружено и изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство, а также взрывчатые вещества".

Добавим, что "ценный иностранный специалист" хранил самодельную бомбу под матрасом. При задержании он бросился на правоохранителей с ножом; удары ножа принял на себя бронещит, а террорист принял несколько пуль от сотрудников ФСБ.

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"В Москве некий выходец из Средней Азии был ликвидирован при подготовке теракта в синагоге. В Донецке (!) еще шесть гостей из той же Средней Азии готовили теракт на военном объекте. Задержаны. Это вот только нынешний вечер принес нам такие новости. Можно сколько угодно повторять мантру "утерроранетнациональности". Можно даже увеличить количество фестивалей плова или там, скажем, национального костюма. Но это никак не отменит одного простого факта. Бесконтрольная миграция, при которой в Россию легко попадают адепты радикального ислама, и вообще люди, презирающие Россию, создает широчайшее поле возможностей по вербовке боевиков для вражеских спецслужб", - прокомментировал заместитель председателя Мосгордумы, заместитель генерального директора ВГТРК Андрей Медведев.



"Похоже, после "Крокуса" спецслужбы потянули за ниточки, которые вели от исполнителей, и вытянули целую сеть террористического отребья в разных концах России. Не проходит и дня без сообщения о каком-нибудь задержании. Под вечер сразу две сводки от ФСБ. В Москве нейтрализован среднеазиат, готовивший подрыв в синагоге. При задержании оказывал сопротивление, пришлось применять оружие. В Донецке задержаны аж шесть утырков из Средней Азии, которые готовили теракт на военном объекте. После которого планировали через Турцию сбежать на Украину. Терроризм со среднеазиатским лицом приобретает массовый, почти пандемийный характер. Судя по реакции в мигрантских чатах, это явление становится чуть ли не субкультурной модой. На которой, разумеется, ловко играет наш противник. Но это не только его заслуга, но и наша недоработка. В области миграционной политики, естественно. А ведь люди, которые изучали эти процессы на земле, в том числе и журналисты, много лет предупреждали, что так будет. Но мифическое межнациональное равновесие перевесило здравый смысл. Пожинаем", - отметил военкор, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Коц.



Военкор, заслуженный журналист ДНР Дмитрий Стешин: "В Донецке задержали шесть "трудолюбивых", готовивших теракты на военных объектах! Перечитайте еще раз, каждое слово. Какой фантастический подарок укропской пропаганде - "Русский мир пришел!". Они и так на мигрантской теме ездят, свесив ноги, еще со времен Майдана. У нас же, после трагедии "Крокуса", никаких системных мер по купированию этого явления не принято. Мычание, бесконечные "фестивали плова" и "азиатской красоты", перекрытие медийкой скрытого недовольства и уже слышного урчания социума. Ладно социума, я как-то спросил хорошо знакомого силовика, 20 лет ловившего ваххабитов на Северном Кавказе и в итоге выловившего, как ему завоз проблемного контингента миллионами? Знаете, что он мне ответил? Ничего он мне не ответил. И вот это - самый страшный Знак, Знак беды".



Писатель, соведущий программы "КонсерВатники" на "Радио России" Роман Антоновский: "Шестеро среднеазиатов планировали теракт в Донецке. А ведь на Донбассе сроду не было среднеазиатов. Жили там в массе русские, много было татар, евреев, греков, армян. Какое-то количество азербайджанцев. Но вот среднеазиатов там никогда не было. Они там появились под видом мигрантов, когда их стали завозить на стройки в последние пару лет. И как только они там нарисовались, пошло-поехало, то же самое, что и в материковой России. Сначала начали приставать к девушкам и детям сексуальной ласки ради, теперь вот объявились террористы-исламисты. То есть, украинским ДРГ больше незачем самим проникать на территорию Новороссии, можно удаленно через ИГИЛ* вербовать гастарбайтеров-исламистов, как для теракта в "Крокусе". Если мы хотим победить терроризм, мы должны признать, что диаспоры и мигранты являются вербовочной средой для мирового терроризма. И принять соответствующие меры".



* запрещенная в РФ террористическая организация