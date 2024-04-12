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"В Москве силовики ворвались в квартиру сотрудника посольства Кыргызстана и избили его жену", - Нота КирМИД
07:57 13.04.2024

В Москве силовики ворвались в квартиру сотрудника посольства Кыргызстана и избили его жену. Кыргызская сторона вручила ноту МИД России
13:06, 12 апреля 2024

В соцсетях распространилась информация о том, что сотрудники органов внутренних дел России вломились в квартиру советника посольства Кыргызстана Манаса Жолдошбекова и причинили телесные повреждения членам его семьи.

В этой связи, как сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел КР, 12 апреля в Консульском департаменте МИД КР состоялась встреча с советником-консулом посольства России Андреем Бурьевым.

В ходе встречи была выражена озабоченность кыргызской стороны действиями сотрудников органов внутренних дел России в отношении членов семьи советника посольства Кыргызстана в Москве, грубо нарушившими положения Венской конвенции "О дипломатических сношениях" от 1961 года.

Также было отмечено, что такие действия в отношении аккредитованных сотрудников дипломатического представительства Кыргызстана со стороны правоохранительных органов России являются недопустимыми, требуют тщательного разбирательства и привлечения виновных лиц к ответственности в возможно кратчайшие сроки.

В свою очередь консул А.Бурьев выразил сожаление данным фактом и сообщил, что Министерство иностранных дел России получило официальную ноту кыргызской стороны, на основании которой в настоящее время ведется проверка, по итогам которой кыргызская сторона будет проинформирована.

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Ранее российский telegram-канал ВЧК-ОГПУ писал, что 8 апреля двое сотрудников МВД России прибыли по адресу проживания в Москве советника посольства Кыргызстана Манаса Жолдошбекова с целью проверки законности оснований пребывания иностранного гражданина на территории России.

"Помимо того, что указанными сотрудниками полиции было осуществлено незаконное проникновение в квартиру дипломата и его семьи посредством взлома замка и повреждения входной двери, правоохранители в грубой форме предъявили требование предоставить отрывную часть бланка постановки на миграционный учет.

Даже после предъявления дипломатом и членами его семьи своих дипломатических паспортов и дипломатических карточек, сотрудники полиции продолжили в агрессивной форме требовать предоставить документы о постановке на миграционный учет, в результате чего были причинены телесные повреждения супруге дипломата и нанесен психологический ущерб его несовершеннолетним детям.

По состоянию на сегодняшний день руководством МВД не было проведено служебная проверка по факту неправомерных действий в отношении иностранного дипломата, что указывает на намерения скрыть данное происшествие без принятия соответствующих мер по предотвращению подобных ситуаций в отношении дипломатов из стран Средней Азии в дальнейшем", - писал канал ВЧК-ОГПУ.

Источник - АКИпресс
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