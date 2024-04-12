Нетаньяху изо всех сил пытается спровоцировать войну США и Ирана, - Петр Акопов

08:18 13.04.2024

Петр Акопов

Обозреватель РИА "Новости"

Нетаньяху готов спровоцировать войну США и Ирана

12 апреля 2024

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху продолжает попытки спровоцировать большую войну на Ближнем Востоке, и его игра становится все безумней и опасней. После того как 1 апреля Израиль нанес удар по консульству Ирана в Дамаске, убив 11 человек, включая двух генералов, все ждут иранского возмездия.



Оно уже обещано, причем на самом высоком уровне - верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи. Но ни сроки, ни формы никому не известны, хотя американцы уже предупредили Израиль, что атаки можно ожидать в ближайшее время.



Что делает в этой ситуации Израиль? Он не только предупреждает об ответном ударе по Ирану, но и неофициально дает понять, что будет бить по объектам иранской ядерной программы. На что уже Иран говорит об ответном уничтожении израильского ядерного центра в Димоне. Мир балансирует на грани ядерной катастрофы?



Немецкая авиакомпания "Люфтганза" объявила о прекращении полетов в Тегеран. По неофициальным данным, иностранные дипломаты покидают Израиль, а сам Израиль закрыл или ограничил работу своих посольств в 28 странах.



При этом провокации с его стороны продолжаются - в среду в секторе Газа были убиты трое сыновей лидера ХАМАС Исмаила Хании. Они не были бойцами ополчения, и их убийство направлено на запугивание палестинского руководителя.



При этом Израиль вывел большую часть войск из сектора Газа, однако Нетаньяху продолжает анонсировать операцию в Рафахе, на юге сектора, у границы с Египтом. Операцию, которая приведет к огромным жертвам среди палестинского населения и от проведения которой Нетаньяху отговаривают американцы.



Джо Байден на днях назвал действия Нетаньяху в Газе "ошибкой", но все равно пообещал защищать Израиль в случае нападения Ирана. В этом-то и кроется вся суть происходящего.



Нетаньяху хочет спровоцировать удар Ирана по Израилю, чтобы заставить американцев напрямую вмешаться в конфликт на стороне еврейского государства. Задумка Нетаньяху проста: Иран бьет по Израилю, Израиль в ответ наносит удары по Ирану. И тут подключаются американцы, которые также атакуют Иран, чтобы помешать ему нанести серьезный ущерб Израилю. Начинается масштабная американо-иранская война.



Этот план не нов. О том, чтобы уничтожить Иран руками США, в Израиле мечтают уже не одно десятилетие. Ближе всего к этому Израиль подвел США в середине нулевых годов, после американской оккупации Ирака. Тогда в администрации Джорджа Буша - младшего вице-президент Дик Чейни всерьез лоббировал планы нападения на Иран. Но даже тогда в Вашингтоне удержались от этой безумной идеи, и уж тем более США не хотят начинать эту войну сейчас. Не хочет ее и Иран.



Но провокации Нетаньяху продолжаются. Отступать ему некуда - его внутриполитическая карьера закончится сразу с окончанием войны, причем судом и тюрьмой. Операция же в Газе зашла в тупик, поставив Израиль в худшее положение за последние десятилетия - как в международном плане, так и в смысле безопасности.



Убийство иранских генералов в Дамаске было абсолютно сознательной провокацией. Нетаньяху пытался вынудить Иран нанести ответный удар по Израилю, причем желательно с иранской территории. Но в Тегеране прекрасно это понимают и не будут ни подыгрывать Нетаньяху, ни рисковать войной с Америкой.



Новый источник силы Путина

Иран ответит косвенно, нанеся удар по Израилю с территории Ливана или Сирии, позволив тем самым американцам проигнорировать призыв Нетаньяху "наказать аятолл". Конечно, в случае нанесения удара с территории Ливана израильское руководство будет пытаться привлечь США к операции против "Хезболлы", но американцы не станут участвовать и в этой авантюре.



А сам Израиль, постоянно угрожающий вторжением в Ливан, в одиночку на это не пойдет просто потому, что и сил уже нет, и без американской поддержки он не сможет даже имитировать "успешную операцию".



Полгода израильского геноцида в Газе и так уже стоили жизни десяткам тысяч палестинцев. И этот кошмар не должен перерасти еще и в большую войну на Ближнем Востоке. Войну, которая не нужна ни мусульманам, ни американцам, ни даже их глобалистски настроенному руководству.



Более того, Вашингтон хочет смены Нетаньяху, а мир все громче требует прекратить геноцид палестинцев. И никакие провокации против Ирана не смогут изменить ход событий.



И Израиль, и Нетаньяху уже проиграли. И ничего, кроме новой крови, попытки продлить агонию израильского премьера не дадут. Это понимают все - и в Вашингтоне, и в Москве, и даже в Тель-Авиве. И тем более в Тегеране, месть которого будет самой холодной и выверенной.