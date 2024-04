Швейцария собирает "мирную конференцию" по Украине. России предлагают капитулировать

08:41 13.04.2024 России предлагают капитулировать

Какую цель преследует Запад, прикрываясь мирными инициативами?

Андрей Офицеров

12.04.2024



Правительство Швейцарии проведет мирную конференцию по Украине 15-16 июня в отеле "Бюргеншток" неподалеку от Люцерна, заявила президент страны Виола Амхерд на пресс-конференции. И уточнила: приглашения странам-участницам разошлют в ближайшие дни. Россия в этом списке не значится, Белоруссия - тоже.



Оно и понятно: "агрессорам" не место среди "голубей мира", главным "голубком" среди которых является президент Зеленский. Это по его инициативе Швейцария созывает "саммит мира", перетягивая на себя полномочия, минимум, ОБСЕ, а то и Совбеза ООН. И все страны западной "демократии" принимают это вопиющее решение как должное.



К этой новости в качестве иллюстрации нужно приложить совпавшее с ней по времени сообщение о том, что Киев готовит план нового контрнаступления, включающий в себя разрушение Крымского моста. "Мы очень этого хотим. Речь идет не только о мосте в Керчи, о котором все говорят. Речь идет о некоторых инфраструктурных объектах, которые представляют собой военную цель. Речь идет о мостах, аэродромах", - сказал президент Зеленский в интервью немецкой газете Bild*, не уточняя, что его бравые вояки ведут стрельбу по населенным пунктам на территории России, что по их вине только в этом году убиты около 300 мирных жителей. Практически это - акты агрессии, каждый из которых мог бы стать поводом к большой европейской войне. Именно на такие действия Запад старается спровоцировать Россию, оставаясь в тени прокси-войны.



Естественно, его намерения как послушной марионетки США рождаются в кабинетах Вашингтона. Новое тому подтверждение: российскому руководству нужно "преподать урок" в контексте Крыма, заявила 10 апреля помощник министра обороны США по международной безопасности Селеста Уолландер на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей Конгресса страны. В общем, мир по-американски - это война корпоративного Запада против России. И такого мнения придерживается большая часть истеблишмента Штатов. А когда в коллективной американской голове одновременно появляются две взаимоисключающие мысли - прекращение (перемирие) и продолжение войны на Украине, то психиатры обычно диагностируют такое состояние как шизофрения. Вирус ее оказался заразным и, похоже, поразил всех его холопов.



Глава офиса президента Украины Ермак отмечал, что Киев хочет провести серию саммитов для утверждения "формулы мира", изобретенной там же, где и все остальные "мирные" инициативы Украины типа терактов, диверсий и убийства невинных российских граждан, - в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе.



Лидеры большинства стран Евросоюза демонстрируют удивительное лицемерие, когда речь заходит о конфликте на Украине и санкциях против России, такое мнение выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Это лицемерие сегодня, к сожалению, характеризует всю европейскую политику, особенно военную политику", - сказал он. Министр подчеркнул, что такой же подход наблюдается и в энергетическом сотрудничестве с Россией. Добавим: и в отношениях с Россией вообще, точнее - в той мизерной его части, разрешенной Европой по причине ее глобального лицемерия, которая еще осталась от широчайшего спектра взаимоотношений.



Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла России приглашение для участия в саммите по Украине, и ее представители не будут там присутствовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции неприемлема для Москвы. По словам Хохлова, речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. Киев (Запад), требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений".



Требовать имеет право тот, кто побеждает или уже победил в войне. Украина (Запад) же проигрывает на всех фронтах. Бывший постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Роберт Хантер в статье для Responsible Statecraft* вынужден был признать: Белому дому следует готовиться к тому, что Россия станет сверхдержавой, и взаимодействовать с ней соответственно. Именно поэтому он тоже старается продавливать идею о необходимости мирного урегулирования конфликта на Украине. Швейцарская конференция из той же "оперы". Берн практически присоединился к тому сговору против России, в котором участвует корпоративный Запад и его сателлиты.



В Москве идею (англосаксонскую) "о мире любым путем" считают полностью оторванной от реальности. Комментируя инициативу Берна, посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин заявил в интервью газете Sonntags Zeitung, что в нынешнем виде она обречена на провал. В первую очередь, это связано с желанием навязать Москве "формулу мира", "которая является набором ультиматумов в адрес России". Он также пояснил, что в отсутствие РФ "мирный саммит" будет означать лишь очередной раунд бесплодных консультаций. Причем в большинстве своем таких акторов, от которых в украинском вопросе мало что зависит или не зависит вовсе.



Вместе с тем идею о "мирных переговорах" вполне можно назвать приглашением России к капитуляции перед НАТО во главе с США. При этом Москва сама неоднократно заявляла, что готова к переговорам по Украине. По словам Владимира Путина, если в Киеве хотят переговорного процесса, то нужно отказаться от театральных жестов и отменить законодательный запрет на них. Он уточнил, что Россия никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности. Однако предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей Спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, а все требования Москвы прекрасно известны.



Минск тоже вряд ли позовут на конференцию по Украине, заявил глава МИД Швейцарии Кассис. То есть Берн, который по просьбе лично Зеленского взял на себя роль организатора этого странного мероприятия, занялся еще и отбором его участников, и явно по политическим мотивам. Собственно, Запад, таким образом, устроил проверку на лояльность тем странам, которые могут быть приглашены к участию в саммите и либо примут приглашение, либо нет. Принцип простой: кто не с Западом - тот против Запада.



Еще в январе на встрече с Кассисом руководитель внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров говорил, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева.



А официальный представитель ведомства Мария Захарова в феврале отмечала, что потенциал Швейцарии как "честного брокера" при урегулировании конфликтов исчерпал себя для России.



Подчеркнем: Швейцария собственноручно разрушила свой светлый образ нейтральной страны, складывавшийся веками (официально с 1815 г. после Венского конгресса), приняв сторону постмайданной нацистской Украины и ее покровителей. И притом что страна не является членом ЕС и НАТО, Берн присоединился почти ко всем западным санкциям против РФ с 24 февраля 2022 г. Их за два года было введено около 16 тыс. (с 2014 г. более 21 тыс.). Больше всего - США. С начала СВО Вашингтон ввел около 3,5 тыс. ограничительных мер. А на втором месте ну очень миролюбивая Швейцария с 2377 санкциями. Тройку замыкает Канада с 2087 антироссийскими ограничениями.



Швейцария к тому же продает Украине боеприпасы к стрелковому оружию, несмотря на то, что в стране введен запрет на экспорт оружия в государства, ведущие боевые действия, сообщала Defense One (США). Так, компания Ukrainian Armor* получила патроны, которые произвела фирма SwissP Defence*, в том числе около 200 тыс. патронов 338 Lapua Magnum к снайперскому оружию. Киеву их доставил польский импортер (третья страна). В то же время Федеральный совет Швейцарии разрешил экспорт 25 боевых танков Leopard 2 из имеющихся в вооруженных силах 96 их производителю, компании Rheinmetall Landsysteme GmbH* в Германии. Немцы обещали не отправлять танки на Украину. Но, как говорится, блажен, кто верует, да и вряд ли Берн поверил Берлину. Вместе с тем, отправляя танки в Германию в столь красивой "упаковке", Швейцария якобы подчеркивает свою нейтральную позицию в отношении к украинскому конфликту. Но кто бы в Берне или в Берлине пояснил, для каких целей Германии вдруг понадобилось скупать проданные ранее ее же танки? Не потому ли, что их десятками уничтожают наши бойцы в сражениях СВО? Впрочем, все становится понятно и без слов, если учесть то обстоятельство, что Берлин является вторым после Вашингтона поставщиком оружия и боевой техники Украине. А Швейцария здесь вроде бы и ни при чем. Реалии, увы, иные.



Швейцария вместе с нейтралитетом уничтожила также и свой имидж надежного международного "сейфа", где под крепкими замками были укрыты от любых потрясений вклады со всеми их тайнами. Берн, например, заблокировал частные российские активы на сумму 8,8 млрд долл. в рамках санкций. Банк Credit Suisse* заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 млрд франков (свыше 19,7 млрд долл.). Правительство страны вдобавок сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 млрд швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 млрд долл.), и Берн, кроме того, готов принять участие в международных дискуссиях по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства. Таким образом, Швейцария однозначно является участником натовской прокси-войны против России.



Согласитесь, страна с подобной репутацией не вправе выступать с инициативой о мире. Благородное дело надо творить чистыми руками. С таким же успехом "миротворцами" могли бы выступить, скажем, США, ФРГ, Дания и далее по всему списку коалиции стран "Рамштайн". Предстоящий швейцарский саммит по Украине станет показухой и позором, заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. "Этот саммит станет показухой и парадом государств без суверенитета, которые пляшут под дудку США и будут согнаны туда американцами для проведения пустого и бессмысленного мероприятия", - сказал он. По его словам, все участники саммита навсегда запятнают себя позором, как безвольные политики, которые "наплевали на национальные интересы своих стран, ради похвалы американского хозяина".



Видимо, понимая все-таки двойственность положения Швейцарии, ее президент Виола Амхерд уточнила, что цель конференции якобы заключается в том, чтобы "найти возможности для начала переговорного процесса" с участием "как можно большего количества стран". Таким образом, наблюдается попытка сформировать широкое мнение об Украине как жертве российской "агрессии".



По сообщению Bloomberg, Швейцария провела переговоры со странами-членами G7, Евросоюзом и представителями "Глобального Юга", такими как Китай, Индия, Южная Африка, Бразилия, Эфиопия и Саудовская Аравия. В заявлении правительства Швейцарии утверждается, что сейчас удалось создать все условия для начала мирного процесса. Спорное утверждение. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила ТАСС, что за организацией мирного саммита "стоят американские демократы", которых, на самом деле, не волнует судьба украинцев. И Зеленский уже плачет в жилетку дядюшки Байдена, что лидеры многих государств отказываются от участия в саммите.



При этом тот же Зеленский пытается играть роль "потрясателя Вселенной", на которую его ранее подрядили США. Он, ничтоже сумняшеся, заявляет: дескать, российская сторона сможет (если ей позволят, разумеется!) принять участие в переговорах по завершению боевых действий на Украине, но только после того как план будет утвержден на летнем мирном саммите в Швейцарии. "Мы подготовим план, и я думаю, что переговорщики... представят (план) российским представителям, но только после того, как мы составим общее мнение", - сказал он.



Примечательно, что Зеленский в очередной раз повторил, что швейцарская конференция не нуждается в присутствии российской стороны. Таким образом, компания участников будет обсуждать безальтернативную "формулу мира" Зеленского. Только что они могут решить без России?



Чего стоит только недавнее признание главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе Каволи? По словам итальянского генерала, конфликт на Украине достиг решающего момента. "Проигрывает та сторона, которая не может дать отпор. ВС России представляют серьезную угрозу Вооруженным силам Украины", - приводит его слова газета The Washington Post. Как отметил Каволи, российская армия уже скоро будет иметь преимущество 10 к 1 по артиллерийским снарядам. По его словам, в ближайшем будущем у ВСУ могут закончиться снаряды, а также боеприпасы для средств противовоздушной обороны (ПВО). В общем, как в известной комедии, где герой в панике кричит: "Шеф, все пропало!.." НАТО уже проиграла России войну на Украине, но прозрела только сейчас. С чего бы это?



Издание The Hill написало, что Столтенберг, который в этом году покинет должность генсека альянса, совершает "последний рывок" по укреплению международной поддержки Украины в конфликте с Россией. Ни о каком мире, разумеется, и речи быть не может. Задача НАТО со всеми ее союзниками, марионетками и холопами заключается в том, чтобы, используя все доступные средства, в том числе гуманитарные (конференции, саммиты и т.п.), заставить Россию прекратить боевые действия, поскольку крайне необходимо дать Украине передышку и тем самым - возможность выжить. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев считает, что США и НАТО хотят сохранить Украину или ее часть как подконтрольную им антироссийскую территорию, "полностью заточенной на обслуживание интересов Североатлантического блока" (интервью газете "Аргументы и факты").



Намерения альянса видны из итогов состоявшегося на прошедшей неделе двухдневного заседания представителей МИД стран - членов НАТО, на котором также присутствовали делегаты из Японии, Республики Корея, Австралии, Новой Зеландии и Европейского союза. (Факт, свидетельствующий о глобализации альянса.) Для нас вопрос заключается в том, примут ли Украину в альянс? С одной стороны, госсекретарь США Блинкен опять заявил, что "будущее Украины - в НАТО. С другой - никто не пояснил, насколько отдаленным является это будущее украинское "счастье". Тень на плетень навела и карманная газета демократов The New York Times, когда сообщила, что Украину не пригласят в НАТО на июльском саммите в Вашингтоне.



Более того, согласно Столтенбергу, НАТО не является стороной конфликта на Украине. У альянса якобы "нет никаких планов по размещению каких-либо боевых подразделений НАТО на территории Украины". Но в этом и весь, как нынче говорят в Киеве, цимес (в переводе на немецкий - gut).



Если кратко, то саммит НАТО в Вильнюсе поставил следующие задачи. Во-первых, создать систему двусторонних соглашений, чтобы с Россией воевал не весь Североатлантический альянс сразу и целиком, что автоматически переводит ситуацию в Третью мировую войну, а каждая страна в отдельности, но в рамках общей стратегии альянса, по его плану и под его контролем. Во-вторых, сформулирована задача повысить оперативную совместимость украинской армии с войсками Североатлантического блока, что, если разобраться, равносильно тесной интеграции ВСУ в НАТО и взаимозаменяемости "союзных" сил и средств на поле боя. И сразу возникает вопрос: чем отличается война НАТО с Россией от войны с Россией каждой натовской страны по отдельности, но в единых боевых порядках?



В то же время якобы уже существует план, согласно которому Украину могут принять в НАТО после юридической уступки всех территорий, контролируемых Россией на данный момент, сообщило итальянское издание La Republica. Этот план может быть реализован, если поражение Байдена и последующий за ним приход Трампа покажутся неминуемыми. Таким образом, просматривается вполне разумная стратегия со стороны нынешнего руководства США. Сначала переложить военную и финансовую помощь Украине на плечи НАТО (что уже сделано), затем добиться заморозки конфликта, убедив Украину пожертвовать примерно 15% территории ради вступления оставшейся частью в НАТО (пытаются). После чего, следуя логике возникновения и существования альянса, вновь втянуть Россию в войну, но уже на гораздо более невыгодных для нее условиях.



Думается, главная цель предстоящей конференции в Швейцарии и заключается в том, чтобы некими мирными инициативами предотвратить победу России в войне против НАТО.



Напомним, мы начинали СВО из-за того, что Украину тянули в НАТО. И сейчас заканчивать ее с перспективой части Украины в альянсе - это нелогично, не в наших интересах, просто противоречит здравому смыслу.



Россия, подчеркнем, настаивает на том, что участие НАТО в конфликте реально уже произошло, соответственно, альянс несет полную ответственность как за расширение масштабов конфликта со всеми вытекающими из этого последствиями, так и за ущерб, причиненный нашей стране. "В этой связи задачи по демилитаризации Украины остаются актуальными", - отметил секретарь Совбеза РФ. Альтернативы у России нет. И никакая "мирная" конференция Запада не повлияет на позицию Москвы. Источник - столетие

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1712986860





Новости Казахстана

- Сенаторы одобрили законы об усилении защиты прав женщин и безопасности детей

- Спикер Парламента Грузии посетил Мажилис

- Олжас Бектенов: для защиты западных регионов от большой воды мобилизовано свыше 10 тысяч военнослужащих

- Усилить контроль за качеством питьевой воды в городе Петропавловске поручил Роман Скляр

- Дополнительная спецтехника отправлена в Иргизский район Актюбинской области для укрепления дамб

- О переговорах Министров иностранных дел Казахстана и Беларуси

- Казахстан и Россия продолжают активное сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере

- О противопаводковых мероприятиях

- Кадровые перестановки

- В Казахстан экстрадирован руководитель преступной группы из Азербайджана