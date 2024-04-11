Новая угроза миру. В Китае стартовала эпидемия "супер-гонореи"

12:19 13.04.2024 Миллионы людей по всему миру заразились супергонореей. От нее нет лекарства, поэтому она может привести к новой пандемии

Врачи обеспокоены устойчивостью супергонореи к антибиотикам



На смену обычной гонорее, которая хоть и доставляла своим носителям массу неприятностей, но все-таки поддавалась лечению, пришла супергонорея. Эту инфекцию вызывает бактерия, от которой пока по сути нет лекарства: она устойчива ко всем существующим антибиотикам. За последние годы множество случаев супергонореи зафиксировали в Китае [пишет британская dailymail.co.uk], всего же за год ею заражаются около 60 миллионов человек. Особую обеспокоенность специалистов вызывает то, что устойчивый к антибиотикам штамм вируса может с легкостью распространиться по всему миру и привести к новой пандемии, которая будет уносить десятки миллионов жизней ежегодно. "Лента.ру" вместе с врачами решила разобраться, чем опасно это венерическое заболевание и почему оно больше не лечится привычными методам.



Супергонорея может прийти из Китая



Еще в 2020 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила: несколько видов бактерий, в том числе и возбудитель гонореи - гонококк, - начали плохо поддаваться лечению антибиотиками. Проще говоря, стали слишком живучими. Тогда специалисты предположили, что из-за этого в скором времени гонорея станет неизлечима любыми ныне существующими препаратами. Спустя четыре года этот момент, вероятно, настал.



Проведенное в 2022 году представителями Центра по контролю и профилактике заболеваний исследование показало, что более 97 процентов образцов бактерий, взятых у пациентов с гонореей в 13 провинциях Китая, оказались устойчивы к современным антибиотикам. В восьми процентах случаев не принесло результата даже лечение препаратом цефтриаксоном, который сегодня используют для терапии этого заболевания.



в 40 раз

выше оказался уровень заболеваемости супергонореей в Китае по сравнению с Европой и США



Пока ученым удалось найти только один антибиотик, способный вылечить выявленную супергонорею, но некоторые ее штаммы уже перестают поддаваться лечению и этим препаратом. Помимо Китая, случаи инфицирования заболеванием были зафиксированы и в Великобритании, и в США.



Ученые опасаются, что Китай, с которого началась пандемия коронавируса, может положить начало и всемирному распространению супергонореи.



Что такое гонорея?



Новую инфекцию уже назвали одной из самых серьезных угроз



Устойчивые к антибиотикам штаммы гонореи - явление не новое. Первый такой случай был зафиксирован еще в 2011 году в Японии. Спустя пять лет гонорею, которая не поддавалась лечению антибиотиками, обнаружили в Великобритании. Бывали подобные случаи и в Юго-Восточной Азии. При этом, по мнению экспертов, в бедных странах ситуация может быть еще более плачевной.



По мнению акушера-гинеколога АО "Медицина" Сабины Ханмирзоевой, устойчивость гонореи к антибиотикам можно назвать одной из самых серьезных угроз в сфере здравоохранения. По словам врача, эта проблема могла возникнуть из-за многих факторов, среди которых - неограниченный доступ к противомикробным препаратам, ненадлежащий выбор и чрезмерное использование антибиотиков, а также низкое качество лекарств.



Повышению лекарственной устойчивости гонореи способствуют генетические изменения внутри организма человека. При поражении тканей вне гениталий, например, в гортани или прямой кишке, гонококки взаимодействуют и обмениваются генетическим материалом с другими микроорганизмами, присутствующими в этих областях организма, что также играет роль в их мутации



Сабина Ханмирзоева

акушер-гинеколог



Специалисты ВОЗ утверждают, что эффективность лечения антибиотиками быстрее снижается в странах, где антибактериальные препараты можно купить без рецепта. Другой проблемой эксперты называют прием антибиотиков без назначения врача, незавершенный курс лечения или нестрогое соблюдение рекомендаций доктора.



Чем опасна инфекция?



Ханмирзоева объяснила, что устойчивость новых штаммов гонореи к антибиотикам не означает, что болезнь станет неизлечимой. Но сам процесс станет сложнее и обернется крайне серьезными финансовыми тратами как для пациентов, так и для здравоохранения. "Устойчивость к противомикробным препаратам затягивает течение инфекции у большего числа людей и увеличивает количество пациентов с долговременными негативными последствиями гонореи", - уточнила врач.



Наиболее серьезными осложнениями гонореи у женщин Ханмирзоева назвала бесплодие, внематочную беременность, воспаление репродуктивных органов, сопровождающееся хроническими схваткообразными болями в нижней части живота, гнойные или слизисто-гнойные выделения



Особенно опасна гонорея для беременных. В первом триместре невылеченная инфекция может спровоцировать выкидыш, замирание развития плода или преждевременные роды. Если же беременность удалось сохранить, младенец может подхватить инфекцию при прохождении родовых путей. У новорожденных гонококк поражает мозг, сосуды и органы зрения вплоть до полной слепоты. Тяжесть последствий во многом зависит от сроков заражения гонореей матери. Особенно опасно, если ребенок заразится инфекцией на ранних сроках.



Что касается мужчин, то если гонорею не лечить или лечить недостаточно эффективными методами, практически всегда развивается орхоэпидидимит - воспаление органов мошонки, что сопровождается резкой болью в промежности. Еще могут наблюдаться сложности с мочеиспусканием, а сперматозоиды могут хуже вырабатываться и хуже оплодотворять яйцеклетку. Кроме того, отсутствие грамотного лечения может привести к простатиту.



И у женщин, и у мужчин гонорея может распространиться на мочевой пузырь, мочеточники и почки, глотку и прямую кишку, поразить лимфатические узлы и другие внутренние органы. В запущенных случаях может появиться характерная геморрагическая сыпь, гонококковый артрит суставов, может начаться гонококковый сепсис.



Также гонорея в 3-5 раз повышает вероятность заражения ВИЧ-инфекцией, так как иммунитет у заболевших ею людей работает хуже. При ректальной гонорее этот риск увеличивается в десятки раз



Как заражаются гонореей?



Гонорея считается крайне заразной инфекцией. В 99 процентах случаев она передается половым путем. Причем, вопреки распространенному заблуждению, заболеть можно даже после орального секса.



Гонорея с равной частотой встречается как у мужчин, так и у женщин. Заболеть можно в любом возрасте, но чаще заражение происходит в период половой зрелости, что связано с путем передачи гонококков



Евгений Батаев

врач-инфекционист



У женщин после полового акта с инфицированным мужчиной риск заражения составляет от 50 до 80 процентов, у мужчин он меньше - 30-40 процентов. По словам врача-инфекциониста Евгения Батаева, это обусловлено особенностями анатомического строения мочеполовой системы у мужчин: во время мочеиспускания бактерии могут быть смыты.



Заразиться гонореей другими способами, например, при посещении общественного туалета, практически невозможно, так как вызывающие ее бактерии быстро умирают вне человеческого тела. Также заболевание не передается через бытовые предметы, посуду и поручни в общественном транспорте.



Бытовой путь заражения гонореей минимальный. Для его полного исключения достаточно просто соблюдать правила личной гигиены - регулярно принимать душ, мыть руки после посещения общественного и домашнего туалета, не трогать глаза и другие слизистые оболочки тела грязными руками, не пользоваться чужими предметами личной гигиены



Сабина Ханмирзоева

акушер-гинеколог



Инкубационный период гонореи может длиться от двух до четырнадцати дней, в среднем - около недели, добавил Батаев. При хорошем иммунитете первые признаки заболевания у мужчин и женщин возникают через 4-8 недель после заражения.



По словам врача, различают следующие стадии заболевания:



свежая гонорея. Она может протекать в острой, малосимптомной или бессимптомной формах;

хроническая гонорея. В это состояние болезнь переходит при отсутствии лечения или использовании неэффективных препаратов в течение двух месяцев после заражения;

осложненная гонорея.



При этом проявления гонореи у представителей разных полов отличаются, предупредил Батаев. У женщин это, как правило, гнойные выделения из влагалища, зуд и жжение в паху, отек половых губ, иногда похожее на менструацию кровотечение. У мужчин же развитие заболевания сопровождается жжением и зудом в паху, болезненным мочеиспусканием и гнойными выделениями из полового члена.



"Если симптомы гонореи проявились в первые пару месяцев после случайного незащищенного секса, гонорея считается свежей, вылечить ее проще. Если же несколько месяцев болезнь никак себя не проявляла, а потом симптомы появились неожиданно, скорее всего, период выздоровления затянется надолго", - считает инфекционист.



Можно ли вылечить супергонорею?



При своевременном визите к врачу обычная гонорея успешно лечится курсом антибиотиков, для полного выздоровления, как правило, достаточно двухнедельного курса лекарств. По этой причине люди, которые часто меняют половых партнеров, должны обязательно использовать барьерные методы контрацепции, а при подозрении на гонорею сразу же обращаться к специалисту.



Конечно, традиционные методы терапии плохо справляются с супергонореей, особенно если вместо похода специалисту заниматься самолечением. Без помощи врача и надлежащей диагностики понять, помогают ли лекарства и не начались ли осложнения, невозможно.



Вспышка супергонореи в Китае явно свидетельствует о необходимости разработки совершенно новых препаратов, которые бы применялись для борьбы с бактериальными инфекциями. Сегодня в мире ежегодно от различных устойчивых к антибиотикам патогенов умирает около 700 тысяч человек.



Однако специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний в своем отчете прогнозируют, что, если уже сейчас не будут приняты срочные меры для борьбы с устойчивыми к антибиотикам бактериями, к 2050 году число летальных исходов, вызванных такими бактериями, может вырасти до 10 миллионов в год. Источник - Lenta.ru

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