Гуцул сообщила об открытии рынка России для аграриев Гагаузии

12:23 13.04.2024

Гуцул: Все сельхозпредприятия Гагаузии могут экспортировать продукцию в Россию



Tекст: Вера Басилая



Абсолютно все сельскохозяйственные предприятия Гагаузии могут беспрепятственно экспортировать свою продукцию в Россию, которая открыла свой рынок для гагаузских аграриев, заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул.



Гуцул в своем Telegram-канале обратилась ко всем главам предприятий из 26 населенных пунктов Гагаузии с разъяснением условий экспорта продукции в Россию. По ее словам, для этого нужно оформить разрешительные документы в ANSA (Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов Молдавии), передает ТАСС.



Ранее Гуцул сообщила, что власти Гагаузии и России ведут переговоры о возможности поставок газа в автономию по льготным ценам.