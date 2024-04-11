Война приближается к Харькову

12:26 13.04.2024 Возвращение

об активизации боевых действий на харьковском направлении



Николай Сорокин



Вооруженные силы России стали обстреливать Харьков значительно чаще, и тому есть четыре причины. В воскресенье с такой новостью вышло украинское издание "Страна.ua". По его мнению, можно найти минимум четыре объяснения резкого возрастания интереса России к Харькову и Харьковской области: "от того, что с марта украинско-российская граница в районе Белгородской области стала новой линией фронта, до того, что ВС России продолжают наносить удары по критической инфраструктуре "незалежной".



"Во-первых, с середины марта украино-российская граница на участке Белгородской области стала фактически новой активной линией фронта. Соответственно, резко возросло и число ударов россиян по приграничным районам в Харьковской и Сумской областях.



Во-вторых, до Харькова теперь достают модернизированные версии российских КАБов (корректируемые авиабомбы. - Ред.), которые могут бить на 90 километров.



В-третьих, судя по публикациям в российских военных интернет-сообществах, при помощи постоянного использования беспилотников-разведчиков армия РФ установила визуальный контроль над Харьковом и получила возможность быстро выявлять цели и корректировать огонь.



Четвертое. Обстрелы энергообъектов в Харькове идут в канве стратегии РФ по нанесению критического ущерба украинской энергоинфраструктуре", - пишет издание.



Отмечается, что при этом возможности систем ПВО защитить Харьков ограничены из-за близости границы с Россией и минимального подлетного времени средств поражения.



Все так, но я знаю еще как минимум три причины резкой активизации ВС РФ, которые невдомек Стране.ua. И они куда как более важны, чем те, что были перечислены выше.



Итак, пятая причина: Харьков в советское время был одним из крупнейших в мире промышленных и научных центров опережающего развития. Сотни научно-исследовательских институтов, гигантская научно-производственная и просто промышленная база, лучшие в мире, самые подготовленные к оборонной, космической и машиностроительной тематикам академические, инженерные, технические и рабочие кадры.







Передача Харькова Украине, то есть его переход под контроль Запада в 1991 году, стала одним из главных преступлений ельцинской клики, сравнимым с отказом от Крыма.



Понятно, что в городе сегодня от былого советского величия практически ничего не осталось, поскольку украинская олигархия была заинтересована исключительно в разворовывании всего вокруг, до чего дотянутся загребущие руки, а уж никак не в высокой науке и передовых производствах.



Но тем не менее в Харькове сохранились до сих пор работающие объекты, крайне важные для отечественной промышленности и науки. В городе 142 действовавших на момент начала СВО научно-исследовательских института, 45 высших учебных заведений, включая Харьковский университет и политехнический институт, 16 музеев, городская картинная галерея, 6 государственных театров, 80 библиотек. Это все русские по своему генезису учреждения, естественно, как и все на Украине, густо залитые русофобскими помоями, но вполне поддающиеся фильтрации и очищению.



Основу производственного потенциала до СВО составляли предприятия высокотехнологичных отраслей, хотя, конечно, и сильно просевшие в своем развитии за тридцать с лишним лет: энергомашиностроения, электротехнической промышленности, транспортного и сельскохозяйственного машиностроения, приборостроения, радиоэлектроники, авиакосмической промышленности.



На построенных исключительно в советский период предприятиях области производилась до недавнего времени вся линейка паровых турбин бывшей Украины, 60% тракторов, 55% подшипников, почти половина станков с числовым программным управлением, 44% керамической плитки для внутренней облицовки стен, 23% шифера, около 20% цемента, мостовых кранов, каустической соды и асбестоцементных труб и муфт.



Примерно 63% предприятий приватизаторами-олигархами за 1990–2000-е годы было остановлено, обанкрочено, распилено, распродано и перепрофилировано в развлекательные заведения. Но ведь многое сохранилось. Навскидку: Харьковский завод транспортного машиностроения имени В.А. Малышева, советское предприятие транспортного и энергетического машиностроения, производящее специальную и транспортную технику гусеничного типа, двигатели внутреннего сгорания; завод "Электротяжмаш" - советское предприятие по разработке и выпуску мощных гидрогенераторов, гидрогенераторов-двигателей, турбогенераторов для тепловых и атомных электростанций, электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, буровых установок и многого другого; "Хартрон", который до сих пор занимается разработкой и производством систем управления для ракетно-космической техники, понятно, что сейчас исключительно в интересах ВСУ и НАТО; Харьковский электромеханический завод, который, кроме электрооборудования для металлургической и горнодобывающей промышленности, выпускает комплектные устройства для оснащения механизмов, электромагнитные контакторы и автоматические выключатели; советский завод "Южкабель" - крупнейшее предприятие по выпуску кабельно-проводниковой продукции на бывшей Украине; советский Харьковский подшипниковый завод, одно из крупнейших советских (а значит, и мировых) предприятий по выпуску подшипников (для России, подчеркну, сегодня достаточно проблемное направление, где спрос резко превышает предложение), обеспечивает своей продукцией атомные и тепловые электростанции, нефтяные месторождения и угольные шахты, метрополитены и новостройки, железные дороги и городской транспорт; "Турбоатом", головная научная организация советского энергомашиностроительного комплекса, до сих пор входит в число ведущих турбостроительных фирм мира, специализируется на выпуске паровых турбин для тепловых электростанций, атомных станций, гидравлических турбин для гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих электростанций, газовых турбин для ТЭС и паровых установок, другого энергетического оборудования; Харьковский тракторный завод (ХТЗ), Харьковский приборостроительный завод имени Т.Г. Шевченко (ХПЗ) и десятки других предприятий, построенных в Советском Союзе и не имеющих ни малейшего отношения к "незалежной".



Да, крупнейшие ученые, производственники, инженеры, представители легендарных рабочих династий давно либо умерли, либо сильно состарились, а в массе своей - уехали из депрессивного Харькова. Но, во-первых, большинство все же осталось и работает, простым людям просто некуда ехать, и так просто бросать тот мир, в котором прожил всю жизнь, может отнюдь не каждый.



Во-вторых, как только город и область вольются в состав России, а это произойдет в достаточно скором будущем, наступит время возвращения в Харьков и, вообще, переезда в харьковскую агломерацию на ПМЖ: абсолютно уверен, что Россия вложит беспрецедентные средства в восстановление и развитие русского Харькова, а президент Путин лично будет делать все, чтобы вернуть городу былое величие и славу крупнейшего отечественного научно-промышленного центра.



Именно поэтому различные украинские медиа фиксируют возрастание активности ВС РФ на харьковском направлении в первую очередь. Но это, разумеется, выше их понимания.



Шестая причина. Как только падет Харьков, станет совершенно бессмысленно оборонять все левобережье Украины. Ну если, допустим, по каким-то виртуально-политическим причинам Зеленскому необходимо будет "бодаться" за оставшуюся оккупированной Украиной Славянско-Краматорскую агломерацию, то уж смысла защищать север Левобережья, Сумскую, Черниговскую, Полтавскую, Черкасскую области не будет в принципе никакого. То же касается и центра/юга - Кировоградской и Днепропетровской областей. Понятно, что отступление за Днепр грозит революцией и приходом к власти генералов с непонятными политическими намерениями, но оборона по Днепру - это самое логичное мероприятие военного характера, которое может позволить себе совместная военная группировка НАТО и ВСУ.



Нужно будет сосредоточиться на Одессе и Киеве - действительно ключевых с точки зрения сохранения бандеровской государственности городах и кластерах, а не цепляться за сумские болота или кировоградские степи. Если раньше, когда была полноценная, хорошо подготовленная натовцами и прекрасно снабжавшаяся армия, с такими заморочками еще можно было экспериментировать, то теперь - это просто смешно. Даже если Зеленский упрется рогом, после падения Харькова ему немедленно объяснят, что "мы сдаем всю левобережную Украину и начинаем с русскими переговоры по демаркации границы по Днепру". Проблема только в том, что русские с такой постановкой вопроса никогда не согласятся. Кроме Левобережья Россия будет настаивать на юге, без этого контроль над Черным морем не может быть в полной мере восстановлен, а следовательно, задача по демилитаризации Украины - не выполнена. Но Левобережье, думается, достаточно скоро будет освобождено и, скорее всего, без сильных боестолкновений. Но только после освобождения Харькова.



Собственно говоря, если не брать наших граждан, которые являются самой главной и ни с чем не сравнимой ценностью, самое материально значимое на левом берегу - это Донецко-Криворожский угольно-металлургический бассейн и Харьковский научно-промышленный комплекс. Все остальное значительно, но на порядок менее весомо. Никакого военно-стратегического значения оставшиеся области также не имеют.



Но про это украинские СМИ тоже никогда не слышали, там простые ребята работают: "утром деньги - вечером стулья".



Седьмая причина. После потери Харькова невозможно будет говорить об Украине как о чем-то стратегически значимом, даже для Запада. А поскольку, как мы уже показали выше, эта потеря влечет за собой неизбежное оставление ВСУ Днепропетровской, остатков Запорожской области и Донбасса, сразу же практически обнуляется экономический потенциал Украины как эрзац-независимого государства и реальной колонии Запада. Донбасс, Харьков, Днепропетровск и Запорожье давали вместе 76% ВВП Украины, произведенного в сфере промышленности.



А это значит, что страна уже стала вечным дотационным банкротом и экономическим "геморроем" для Запада, и в первую очередь для ЕС, даже если русские войска не сдвинутся за Днепр ни на шаг. А они сдвинутся.



С военной точки зрения после утраты Крыма и левобережья валарам, эльфам и прочим представителям "светлых сил" ловить также особенно нечего. Дело в том, что они мечтали максимально приблизить свои позиционные районы к Центральной России - так удобнее "убивать орков". А теперь максимум, на что можно рассчитывать, - расположиться вдоль Днепра. Это совсем не так круто, как в 70 км от Белгорода и в 700 от Москвы, но, в принципе, при прочих равных и это бы сошло: как говорится, за неимением гербовой пишем на простой. Однако проблема вот в чем: очень быстро выяснится, что в рамках дальнейших переговоров Россия в ультимативном порядке потребует полной демилитаризации остатков Украины. А это означает, что никаких баз создавать нельзя: ни по Днепру, ни во Львовской области. Более того, на правобережной Украине в обязательном порядке появятся российские военно-позиционные районы, просто чтобы следить за выполнением режимов Д1 и Д2 (соответственно демилитаризации и денацификации). И на кой черт, стесняюсь спросить, Западу понадобится такая Украина? Но выхода-то у "сил света" никакого нет, они сами загнали себя в эту ловушку.



Получится так, что торговаться с Россией можно будет, только выполняя условия России, а если они их выполняют, то по итогам оказываются там, где и должны находиться, - у западной границы СССР. Ведь очень быстро встанет вопрос о Николаевской и Одесской областях, а далее, как нетрудно догадаться, о Приднестровье. За Приднестровьем немедленно последует Гагаузия, а за Украиной - Молдавия, где более половины населения хотят в Россию. История закончится известно чем - освобождением народов СССР от либерально-фашистского ига. Причем если кто-то думает, что я шучу или преувеличиваю, то ничуть не бывало, все именно так и будет. А детонатором этих процессов, как мы уже показали выше, станет освобождение Харькова и Харьковской области.



Вот такие причины резкого повышения активности ВС РФ под Харьковом не учли наши "светлоликие" украинские медийные небратья.



Только что стало известно, что в Харьковской области могут объявить принудительную эвакуацию семей с детьми. Об этом сообщил назначенный Киевом губернатор региона Олег Синегубов в эфире очередного украинского тупого телемарафона.



Пока речь идет лишь о Харьковском и Богодуховском районах.



Синегубов в прямом эфире дал понять, что этот вопрос сейчас экстренно изучается властями. Ранее обязательную эвакуацию провели в Купянском районе.



Уже ночью 8 апреля, когда готовился данный материал, по сведениям онлайн-карты так называемого Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Харьковской области звучит с 0:15.



ВКС России, передают очевидцы с мест, уничтожили в районе харьковского аэропорта иностранную систему ПВО зенитного типа, очень похожую на NASAMS - передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс.



На данный момент харьковчане в массе своей заряжают электронные устройства от генераторов в отделениях местной почтовой компании.



Ночью в субботу ВС РФ уничтожили склад в Харькове. На нем хранились снаряды для чешских РСЗО Vampire, из которых боевики "Азова"* беспрерывно обстреливали Белгородскую область. Минобороны России также сообщило, что армия ликвидировала в районе Харькова две пусковые установки ЗРК SAMP-T франко-итальянского производства.



Ситуация накаляется с каждым днем, и все яснее становится смысл активизации России под Харьковом.



Фото: русский город Харьков



* Запрещенная в РФ террористическая организация Источник - Завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1713000360





Новости Казахстана

- Сенаторы одобрили законы об усилении защиты прав женщин и безопасности детей

- Спикер Парламента Грузии посетил Мажилис

- Олжас Бектенов: для защиты западных регионов от большой воды мобилизовано свыше 10 тысяч военнослужащих

- Усилить контроль за качеством питьевой воды в городе Петропавловске поручил Роман Скляр

- Дополнительная спецтехника отправлена в Иргизский район Актюбинской области для укрепления дамб

- О переговорах Министров иностранных дел Казахстана и Беларуси

- Казахстан и Россия продолжают активное сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере

- О противопаводковых мероприятиях

- Кадровые перестановки

- В Казахстан экстрадирован руководитель преступной группы из Азербайджана

