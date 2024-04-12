Иранский спецназ захватил в Персидском заливе "сухогруз, связнный с Израилем"

16:12 13.04.2024

Иранский Корпус стражей Исламской революции заявил, что взял под контроль судно, которое, по его данным, связано с Израилем, сообщает в субботу агентство Mehr.



Оно публикует фотографии и видеоролик, снятые на борту судна, предположительно, во время высадки на него иранских военных.



Агентство уточняет, что операция прошла "в районе Персидского залива в субботу".



Mehr поясняет, что речь, судя по всему, идет о контейнеровозе MSC Aries, который шел под флагом Португалии. Предполагается, что судно имеет отношение к базирующейся в Лондоне компании, принадлежащей бизнесмену из Израиля.