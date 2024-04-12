Россия национализировала предприятия бежавших и предавших "крабовых королей"

16:28 13.04.2024

Компании "крабовых королей" перешли в собственность российского государства

Компании "крабовых королей" перешли в собственность российского государства



Восемь дальневосточных рыбопромышленных компаний, которые связывали с "крабовыми королями" Дмитрием Дремлюгой, Олегом Каном и Дмитрием Пашовым, были переданы в собственность Росимущества.



Решение, что Российская Федерация в лице федерального агентства станет владельцем компаний, а также одного оператора такси, было принято Арбитражным судом Приморского края, сообщает "Интерфакс".



Записи о передаче компаний были внесены в ЕГРЮЛ 12 апреля.



Иски к сахалинским и приморским рыбопромышленным компаниям в Арбитражный суд Приморского края подала Генпрокуратура РФ.



Авторы: ДМИТРИЙ ИСТРОВ