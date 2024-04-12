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|Россия национализировала предприятия бежавших и предавших "крабовых королей"
16:28 13.04.2024
Компании "крабовых королей" перешли в собственность российского государства
Компании "крабовых королей" перешли в собственность российского государства
Восемь дальневосточных рыбопромышленных компаний, которые связывали с "крабовыми королями" Дмитрием Дремлюгой, Олегом Каном и Дмитрием Пашовым, были переданы в собственность Росимущества.
Решение, что Российская Федерация в лице федерального агентства станет владельцем компаний, а также одного оператора такси, было принято Арбитражным судом Приморского края, сообщает "Интерфакс".
Записи о передаче компаний были внесены в ЕГРЮЛ 12 апреля.
Иски к сахалинским и приморским рыбопромышленным компаниям в Арбитражный суд Приморского края подала Генпрокуратура РФ.
Авторы: ДМИТРИЙ ИСТРОВ