В Кении продолжают находить останки самых первых людей на планете Земля

16:33 13.04.2024

В Кении обнаружили останки самых первых людей на Земле

Археологи нашли в Кении останки самых первых людей на планете Земля



Археологические раскопки в Кении привлекли внимание исследователей, когда были обнаружены останки первых людей, заселявших нашу планету. Эти находки были сделаны на побережье озера Туркана и имеют возраст около 1,86 миллионов лет, пишет Pravda.ru



Ученые полагают, что окаменелые останки принадлежат виду Homo erectus, первому гоминиду, чья анатомия во многом напоминает современного человека. Это открытие вызывает предположения, что Homo erectus может быть предком Homo sapiens, обладающего разумом. Появление Homo erectus, вероятно, произошло около 2 миллионов лет назад, однако информации о происхождении этого вида и его последующей эволюции у ученых крайне недостаточно.



Важно отметить, что во второй половине XX века в Восточной Туркане были обнаружены следы Homo erectus. Нынче, на основании обнаруженных останков черепа была проведена оценка возраста около 1,9 миллиона лет. Однако возникли сомнения относительно точности определения возраста этой находки. Позднее исследователи, обнаружив конкретное место нахождения черепа, смогли анализировать слои почвы. Анализ не выявил следов более молодых пород в районе находки, что подтверждает предположение о возрасте около 1,9 миллиона лет.



В ходе последних раскопок эксперты обнаружили часть таза и фрагменты пальцев, предположительно принадлежащие древнему гоминиду. Эти находки добавляют новые детали к пазлу человеческого прошлого и помогают ученым лучше понять ход эволюции.



Авторы: СЕРГЕЙ ФЕДОРОВ