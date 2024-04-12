"Такого никогда не было". Петропавловск больше 10 часов без питьевой воды

17:10 13.04.2024

Турар Казангапов

Фотокорреспондент



Иван Сухоруков

Корреспондент-редактор



Самый северный областной центр Казахстана остался без питьевой воды. В Петропавловске из кранов ничего не бежит больше 10 часов. Аким города Серик Мухамедиев уже извинился, отметив, что "такого никогда не было". Теперь местных жителей можно встретить тут и там с пустыми тарами. Корреспонденты Tengrinews.kz следят за ситуацией.



Подача воды в городе прекращена с утра. Всему виной повреждение опор линий электропередачи ледяными массами (ночью начал повышаться уровень воды в реке Ишим). Как следствие, произошла остановка насосной станции.



