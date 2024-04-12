|"Такого никогда не было". Петропавловск больше 10 часов без питьевой воды
17:10 13.04.2024
Турар Казангапов
Фотокорреспондент
Иван Сухоруков
Корреспондент-редактор
Самый северный областной центр Казахстана остался без питьевой воды. В Петропавловске из кранов ничего не бежит больше 10 часов. Аким города Серик Мухамедиев уже извинился, отметив, что "такого никогда не было". Теперь местных жителей можно встретить тут и там с пустыми тарами. Корреспонденты Tengrinews.kz следят за ситуацией.
Подача воды в городе прекращена с утра. Всему виной повреждение опор линий электропередачи ледяными массами (ночью начал повышаться уровень воды в реке Ишим). Как следствие, произошла остановка насосной станции.
Сначала воду обещали включить через несколько часов. Однако спустя время стало ясно, что ситуация куда серьезнее. Начался подвоз воды в разные точки города.
За водой сразу же выстроились большие очереди.
Увидев журналистов, люди сразу же начали интересоваться: "Может, хоть вы знаете, когда дадут воду?"
К сожалению, нам нечего было им ответить.
За водой стояли все, в том числе дети и пожилые. У каждого столько бутылок, сколько он мог унести.
Некоторые говорят, что их отпустили с работы домой в связи со сложившейся ситуацией.
К этому моменту в небольших магазинах остались лишь газированная вода и соки. На них, по словам продавцов, также вырос спрос.
"А куда людям деваться, не помирать же от жажды", - отметила продавец одного из магазинчиков.
С утра то тут, то там можно заметить людей, идущих по Петропавловску с пустыми тарами.
Некоторые даже пытались вспомнить, где еще остались водные колонки. По слухам, в них все же есть слабый напор.
Чем больше емкость, тем лучше.
Торговые сети Петропавловска закупили дополнительные объемы бутилированной воды из Астаны и Кокшетау.
Судя по всему, на прилавки дополнительно выставили больше упаковок, чтобы закрыть спрос населения.
Раздача воды продолжается и после заката в разных точках Петропавловска.
Вот как выглядит обстановка к данному часу.
"Из-за сложившихся обстоятельств работы продлятся всю ночь. Все силы и средства СКРЭК направлены на скорейшее возобновление подачи электроэнергии на станцию. Мы будем делать все возможное", - ранее заявил аким Петропавловска.