Скончался выдающийся казахский кюйши (народный композитор и исполнитель) Абдимомын Желдибаев

17:23 13.04.2024

Токаев направил телеграмму соболезнования родным композитора Абдимомына Желдибаева



Композитор и домбрист Абдимомын Желдибаев скончался на 90-м году жизни



АСТАНА, 13 апр - Sputnik. Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной выдающегося кюйши, композитора, кавалера орденов "Парасат", "Құрмет" и "Достық" Абдимомына Желдибаева, передает Акорда (с казахского Белая орда, официальная резиденция президента Казахстана - Sputnik).



По словам президента, Абдимомын Желдибайулы был виртуозным музыкантом и талантливым педагогом, раскрывшим новые горизонты древнего искусства кюя (традиционная казахская инструментальная пьеса, обычно исполняется на домбре в сопровождении других национальных инструментов - Sputnik).



"Посвятив всю свою жизнь популяризации самобытного наследия казахского народа, он внес огромный вклад в обогащение культуры и духовности нашей страны", - говорится в телеграмме.



Знаменитый кюй "Ерке сылқым" (с казахского Любовь мужчины - Sputnik), подчеркнул глава государства, как и другие его произведения заслуженно завоевали всеобщее признание.



"Светлый образ Абдимомына Желдибайулы, прожившего достойную жизнь и оставившего после себя богатое музыкальное наследие, навсегда останется в нашей памяти, – говорится в телеграмме.







Президент направил телеграмму соболезнования родным и близким композитора.



Что известно о композиторе и музыканте



Абдимомын Желдибаев родился 15 октября 1934 года в Шуском районе Жамбылской области.



Окончив национальную консерваторию имени Курмангазы, в своем районе более 30 лет руководил ансамблем народных инструментов "Шу еркесі" (с казахского "Люди (с реки) Чу - Sputnik), трудился в доме культуры.



Всю жизнь он прожил в родном районе, где и появились на свет все его произведения.



Более 70 других его композиций вошли в Золотой фонд казахского культурного наследия.



В 2011 году в честь этого произведения на родине композитора установили памятник.



Его заслуги отмечены орденами "Құрмет" и "Парасат", знаком отличия "Алтын барыс" и множеством медалей.