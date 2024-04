Проклятый Хоргос? Новый скандал на казахстанско-китайской границе

17:04 13.04.2024



Сандугаш Дуйсенова

Снова скандал на китайско-казахстанской границе. На систематическое вымогательство и угрозы со стороны нового главы МЦПС "Хоргос" Ерсына Оразаева, друга сына Дариги Назарбаевой, пожаловались участники специальной экономической зоны Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос".



Песок и коррупционеры

Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос" за все время существования, кроме дурной славы, ничего не приобрел. Это место в народе уже давно прозвали проклятым. Скольких чиновников отсюда увели в наручниках, не счесть, одно только "Хоргосское дело" чего стоит. Тогда за решетку отправили 80 человек. Со взяткой в миллион долларов поймали даже главу международного центра "Хоргос" Василия Ни.



С тех пор прошло почти 10 лет, но с периодичностью два или три раз в год борцы с коррупцией кого-то да здесь задерживают. Но чтобы проституток и сутенеров - это впервые.



Задержание случилось аккурат к нашей поездке в Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос", куда мы собрались после коллективной жалобы инвесторов президенту страны на невыносимые условия работы в "свободной экономической зоне". Сотрудники Департамента по финансовому мониторингу области Жетысу на казахстанской стороне накрыли шесть подпольных казино и один притон для занятия проституцией, который организовали граждане Китая.



По данным пресс-службы Агентства по финансовому мониторингу РК, в четырех коммерческих зданиях они обнаружили 76 игровых автоматов, 43 игровых стола, техническое оборудование для азартных игр, а также более 60 тыс. юаней. Досудебное расследование продолжается.



Куда смотрел акимат?

Такое ощущение было, что все эти задержания подготовили специально для того, чтобы отвлечь людей от основной проблемы - беспредела в специальной экономической зоне МЦПС "Хоргос", который начал твориться после назначения на пост руководителя управляющей компанией МЦПС Ерсына Оразаева. Он не только друг Нурали Алиева, но еще и свояк по первой жене с Данияром Айкынбаевым, председателем правления СПК "Жетысу" (в составе совета директоров АО УК СЭЗ МЦПС "Хоргос") и близким другом Дархана Какетая, зятя акима области Бейбита Исабаева.



Впрочем, все по порядку

Вернемся к открытию Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос", его закрыли на время пандемии. Тогда на смену компании Болата Назарбаева ТОО "Kazakhstan Technology Solutions Ltd", перевозившего багаж по специальной экономической зоне МЦПС "Хоргос", пришла новая фирма ТОО "Terminal A". Ее директор Адиль Орынбасаров уверил нас, что компания никакого отношения не имеет ни к Болату, ни к его сыну Нурболу Назарбаеву, багажный терминал они купили, а у кого - коммерческая тайна. Автобусы тоже их, просто безвозмездно передали МЦПС "Хоргос", чтобы они могли перевозить туристов.



Руководитель управляющей компании Биржан Жылкайдаров (кстати, VIP-клиент сутенерши Айки попросил нас дать ему время, чтобы он смог всю работу центра направить в правильное русло. Дали. Вернулись, а тут снова скандалы.



Худо-бедно центр проработал почти год, однако разительных перемен мы не заметили. Территория была настолько запущена, что даже не передать словами: горы мусора, высохшие, когда-то посаженные с любовью деревья, и разбитые дороги.

Руководство жаловалось на работу, которую им очень тяжело было наладить после пандемии. А вот злые языки уверяли, что проблема вовсе не в низких показателях, а в конфликте между Биржаном Жылкайдаровым и его заместителем Ерсыном Оразаевым. Один был назначен Астаной, другой - Талдыкорганом. Люди непростые. У них отличное образование, опыт работы в крупных национальных компаниях, хорошие связи. Может, поэтому на них возлагали большие надежды. Верили, что они вдохнут новую жизнь в увязший в коррупционных скандалах центр. Но ничего из этой затеи не вышло.



Огромные очереди стали собираться у терминалов как на китайской, так и на казахстанской стороне МЦПС "Хоргос". Люди до глубокой ночи простаивали, чтобы получить сданные на китайской стороне товары. Везде орудуют несуны и толкачи, которые за деньги помогают вытаскивать с китайской стороны любой тоннажный товар. Через семь месяцев Жылкайдарова выжили, хозяйничать на территории стал Оразаев, и тут такое началось...



Новая метла по-новому метет

Сразу после назначения руководителем АО МЦПС "Хоргос" Ерсын Оразаев нашел конкурентов в фирме ТОО "Terminal A" и открыл еще один багажный терминал. Правда, новый строить не стал, а приспособил ангар, который после пандемии срочно соорудила кампания ТОО "Zhetisu Logistics". Эта фирма в апреле 2023 году выиграла конкурс на перевозку багажа, однако отказалась от участия в этом выгодном по всем параметрам предприятии.



Как уверяет директор TOO "Terminal A" Адиль Орынбасаров, их компания приобрела объект недвижимости, который АО "МЦПС Хоргос" в 2015 году построило за 103,3 млн тенге. Из этой суммы 86,2 млн тенге были затрачены на строительно-монтажные работы, а оставшиеся средства направлены на проектные работы и услуги авторского и технического надзора.



На войну выходят акулы

У казахов есть хорошая пословица: "Тыныш тұрған бүркітті, Көтін шұқып үркітті". Она о том, что лучше не будить спящую собаку. Оразаев добрался и до участников специальной экономической зоны МЦПС "Хоргос", которые потратили немалые деньги на строительство объектов на казахстанской части.



Как они уверяют, он стал злоупотреблять своим служебным положением, воспрепятствовать их деятельности, соглашаться на крайне невыгодные условия ведения бизнеса. И еще вымогать значительные суммы денег или долю в ежемесячной выручке от действующих и планируемых проектов.



""Оразаев лично у меня попросил 600 тыс. долларов США за покровительство бизнеса, а когда я ему отказал, он отключил мне электричество и воду. Еще не захотел продлевать договор на строительство объекта, - жалуется владелец компании ТОО "Тюльпан Хоргос" Дэвид Ли. - Моя компания на МЦПС "Хорогос" строит пятизвездочную гостиницу стоимостью порядка 39 млрд тенге. Сейчас я уже вложил около семи млн долларов. Готовы из 11 четыре этажа. Но Оразаев вместо того, чтобы помочь, вставляет палки в колеса. Уже не знаем, что делать".

Господин Ли пожаловался на кражу в его офисе. Оказывается, во время пандемии полностью были разграблены контора и общежитие строителей. Унесли семь компьютеров и телевизоры. Один только аквариум с рыбками стоил порядка пяти тысяч долларов.



Как уверяют инвесторы, некоторые из них уже потеряли свои земельные участки и объекты недвижимости на территории свободной экономической зоны. Без какой-либо компенсации Оразаев расторг несколько договоров и передал их третьим лицам. Те теперь на изъятых земельных участках собираются возводить объекты в нарушение генерального плана и плана детальной планировки свободной экономической зоны МЦПС "Хоргос". Кроме того, обязывает дочерние предприятия управляющей компании взымать с участников СЭЗ МЦПС "Хоргос" и их клиентов сомнительную и необоснованно высокую плату за пользование инфраструктурой, чего нет на китайской стороне "Хоргоса". Все эти поборы сильно ухудшают инвестиционный климат на казахстанской части и ставит местных предпринимателей в заведомо неравные конкурентные условия в сравнении с китайскими предпринимателями.



Инвесторы пожаловались на отсутствие нормальной инфраструктуры, коммуникационные и инженерные сети, хотя в свое время они уверяли, что построили котельную мощностью 120 МВт, электрическую подстанцию, водозаборные сооружения и канализационные очистные сооружения.



""Нет канализации, отходы от жизнедеятельности человека сливаются куда попало, за вывоз мусора с нас собирают 6500 тенге за кубометр, однако отходы складируют на заброшенных строительных объектах. Можете заехать в любой замороженный объект и убедитесь, что мы говорим правду. Про горячую воду и отопление только мечтаем, хотя знаем, что построенная за бешеные деньги котельная есть, почему ее не запускают - это большой вопрос, - возмущается представитель компании ТОО "Резон проект" Кайрат Макулбаев.

Кстати, у него Оразаев, говорят, попросил за покровительство 300 тыс. долларов, а потом согласился продлить договор за 50 тыс. долларов.



""Мы строим целый выставочный комплекс Victoria City, вложили порядка 10 млн долларов США, работы завершены почти на 80 процентов, однако руководство МЦПС "Хоргос" пишет разного рода письма и не хочет продлевать договор на строительство. Отключило электроэнергию, хотя она здесь очень дорогая. Запретил въезд наших автомашин, которые возили строительные материалы на объект".

Огромные убытки несет и ТОО "Город Ремесленников". Как уверяет инвестор компании Хоу Лингюн, они в этот проект вложили 7,2 млрд тенге и построили целый город на 2,4 га, однако ввести объект в эксплуатацию не могут.



""Почему-то руководство МЦПС "Хоргос" решило, что мы не являемся участниками свободной экономической зоны, выставили штраф в 1,5 млрд тенге, через суд смогли защитить свои права, однако теперь требуют договор о сотрудничестве, чтобы мы его зарегистрировали в АО "КазИндастри", которое находится в Астане, - жалуется Хоу. - Мы всего лишь инвесторы из Китая, так почему Оразаев создает нам дополнительные проблемы вместо того, чтобы помочь?"

Про Артура Костандяна, владельца ТОО "Aksa Invest Group", - отдельная история. Как уверяют очевидцы, на его объекте партнер организовал публичный дом, а когда его уличили в этом преступлении, сбежал в Китай. Теперь все проблемы легли на плечи Костандяна, и с ним Оразаев тоже собирается расторгнуть договор на строительство, хотя тот уже успел почти на 80 процентов застроиться.



Болат умер, да здравствует Дарига Назарбаева?

Багажный терминал TOO "Terminal A" сейчас как кость в горле у Оразаева, и он во чтобы то ни стало хочет вернуть его в свою собственность, несмотря на 1,5 млрд инвестиций. Хотя год назад они чуть ли не умоляли их подписать договор о консорциуме.



Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос" должен был возобновить свою работу после пандемии, а у него не было собственного багажного терминала. Ранее багажный терминал был в собственности у компании Kazakhstan Technology Solutions Ltd сына Болата Назарбаева Нурбола. Тогдашний руководитель АО "МЦПС Хоргос" Биржан Жылкайдаров заверил нас, что со старым покончено, и фирма младшего брата Назарбаева канула в Лету, а перевозку багажа выиграла другая фирма - TOO "Terminal A".



Однако в ситуацию вмешалась главная транспортная прокуратура РК. Хотя по своей компетенции она должна заниматься транспортной сферой, а не сделками МЦПС "Хоргос". В действиях руководства управляющей компании прокуратура не обнаружила нарушения, которые могли бы послужить основанием для привлечения к административной или уголовной ответственности. Единственное, за что она могла зацепиться, - к продаже багажного терминала. Она почему-то решила, что его продали без предварительной оценки.



В марте инициировали иск. Специализированный межрайонный экономический суд области Жетысу признал недействительным договор купли-продажи здания багажного терминала TOO "Terminal A", а также земли под объектом.



Как уверяет директор TOO "Terminal A" Адиль Орынбасаров, их компания приобрела объект недвижимости за 103,3 млн тенге у АО "МЦПС Хоргос" еще в 2018 году. Из этой суммы 86,2 млн тенге были затрачены на строительно-монтажные работы, а оставшиеся средства направлены на проектные работы и услуги авторского и технического надзора.



Согласно договору купли-продажи, ТОО "Terminal A" выплатила управляющей компании МЦПС "Хоргос" за склад и земельный участок размером 1,9 га 89 510 00 тенге. Стоимость склада определила управляющая компания МЦПС "Хоргос" на основании независимой оценки. Общая стоимость склада с учетом 25 га земли определили в размере 92 038 00 тенге, из которых стоимость объекта составила 89 510 00 тенге, стоимость земельного участка (25 га) - 2 528 000 тенге. При этом общая территория склада - 1,9 га. После завершения сделки по приобретению объекта управляющая компания МЦПС "Хоргос" на протяжении почти трех лет, несмотря на требования земельного законодательства, препятствовала передаче прав на земельный участок. Вместо этого управляющая компания заставила компанию Terminal A заключить договор на субаренду земли, в результате чего последняя выплатила 6 411 551 тенге с 2018 по 2022 годы. Только после смены владельца и руководства компании Terminal A в 2023 году удалось решить этот вопрос. Новые владельцы потратили более семи месяцев на восстановление своих прав, ведя переговоры как с управляющей компанией, так и с государственными органами, которые не приняли меры для защиты интересов инвестора.



Объект использовался как обычный склад, на территории которого производился таможенный досмотр товара и груза, а еще там хранили задержанные товары.



Чуть позже компания запустила электронную систему учета перемещений посетителей, ввоза и вывоза товаров на территорию МЦПС "Хоргос", полностью сделала реконструкцию багажного терминала - вложила более 700 миллионов тенге. При этом общий объем инвестиций компании Terminal A превысила 1,5 млрд тенге.



""Предоставили все подтверждающие документы, однако судья их проигнорировала, - сетует инвестор. - От компании Terminal A с апреля 2018 по март 2024 года в бюджет в виде налогов, обязательных платежей, а также социальных и таможенных платежей поступило порядка 1 миллиарда тенге, общая сумма заработной платы сотрудникам составила более 1 миллиарда тенге. В компании трудоустроено 584 жителя Панфиловского района. Реализовано 230 тысяч входных билетов, выручка от которых составила 430 миллионов тенге. Из них 417 миллионов тенге были направлены ТОО "Хоргос Коммерц", дочернему предприятию АО МЦПС "Хоргос". Ежемесячные таможенные платежи в бюджет от туристического потока увеличились с 4,5 млн тенге до 36 млн".

Главная транспортная прокуратура настаивает на возвращении сторон к первоначальному состоянию, что было подтверждено судом. А того объекта, приобретенного компанией Terminal A в 2018 году, уже не существует, его заменил современный багажный терминал, рыночная стоимость которого сейчас оценивается в 5 млн долларов. Кто будет компенсировать убытки Terminal A после возврата имущества?



Нынешний руководитель АО "МЦПС Хоргос" Ерсын Оразаев, друг Нурали Алиева, сына Дариги Назарбаевой, не собирается этого делать. Было видно, что он к встрече подготовился основательно. Собрал на всех инвесторов, указанных под письмом Касым-Жормату Токаеву, досье. По его данным, все они - ненадежные люди и нарушители закона РК.



""Они казино и публичные дома открыли, организовали незаконный игорный бизнес, вот все доказательства, - сказал он, протягивая фотографии с полуголыми женщинами, - видимо, из материалов уголовного дела. - Со всеми ними из-за этого я расторг договора, подобные вещи неприемлемы здесь".

Кстати, дружбу с Нурали Алиевым он не стал отрицать.



Автор: Сандугаш Дуйсенова Источник - Orda.kz

