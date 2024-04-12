Единственный, кто бросился на террориста в сиднейском ТЦ оказался русским

20:51 13.04.2024

Россиянин остановил убийцу в сиднейском ТЦ. Затем нападавшего ликвидировала женщина-полицейский

В Сиднее мужчина зарезал шестерых посетителей ТЦ, восемь человек ранены



Алена Фомина



В Сиднее неизвестный мужчина вошел в торговый центр с ножом и начал резать посетителей. Он также напал на мать с девятимесячным ребенком. Погибли шесть человек. Восемь пострадавших находятся в больнице, состояние некоторых крайне тяжелое. Также ранен младенец, его мать скончалась от полученных травм. Нападавшего сумел остановить посетитель, который оказался россиянином. Он был единственным из покупателей, который встал на пути вооруженного мужчины. Затем в ТЦ зашла женщина-полицейский, которая в одиночку преследовала злоумышленника и застрелила его.



