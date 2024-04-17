 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В китайском Сиане откроется Центральноазиатский паркВ китайском Сиане откроется Центральноазиатский парк
20:56 13.04.2024

В Сиане откроется Центрально-Азиатский парк

11 апреля, "Жэньминь жибао" онлайн -- В мае в Сиане /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/ откроется новый парк – Центрально-Азиатский парк.

На данный момент объект находится на стадии завершения строительства.

Проект Центрально-Азиатского парка включает в себя три ключевые зоны: ландшафтную зону, приемный зал Шелкового пути и зону ресторанов среднеазиатской кухни.

Приемный зал Шелкового пути задуман как ключевая платформа для культурных обменов, торгово-экономических переговоров, продвижения туризма и продажи товаров между Китаем и странами Центральной Азии.

Площадь помещения приемного зала Шелкового пути составляет примерно 2700 кв. м, а ассортимент импортных товаров включает более 1000 наименований.

Источник - Жэньминь жибао
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1713030960


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