В китайском Сиане откроется Центральноазиатский парк

20:56 13.04.2024

В Сиане откроется Центрально-Азиатский парк



11 апреля, "Жэньминь жибао" онлайн -- В мае в Сиане /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/ откроется новый парк – Центрально-Азиатский парк.



На данный момент объект находится на стадии завершения строительства.



Проект Центрально-Азиатского парка включает в себя три ключевые зоны: ландшафтную зону, приемный зал Шелкового пути и зону ресторанов среднеазиатской кухни.



Приемный зал Шелкового пути задуман как ключевая платформа для культурных обменов, торгово-экономических переговоров, продвижения туризма и продажи товаров между Китаем и странами Центральной Азии.



Площадь помещения приемного зала Шелкового пути составляет примерно 2700 кв. м, а ассортимент импортных товаров включает более 1000 наименований.