Иранское телевидение сообщило о начале масштабной атаки беспилотников на цели Израиля в оккупированной Палестине

23:49 13.04.2024

Иран подтвердил запуск беспилотников в сторону израильской территории и анонсировал скорое начало ракетной атаки по Израилю.



Об этом сообщает Fars.



Ранее Израиль и США подтвердили запуск Ираном беспилотников.



До этого издание The Jerusalem Post сообщило, что Иран выпустил десятки беспилотников в сторону Израиля.



При этом телеканал Al Arabiya заявлял, что большое число иранских беспилотников пересекло воздушное пространство на юге Ирака.



