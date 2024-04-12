Легионеры Макрона прибыли в Славянск. Воевать с русскими

00:02 14.04.2024

Легионеры Макрона вошли в Славянск, чтобы дать бой русской армии

Враг считает, что Часов Яр не сможет остановить продвижение наших Вооруженных сил

Александр Ситников

Легионеры Макрона вошли в Славянск, чтобы дать бой русской армии



По данным "Военной хроники", представители 3-го пехотного полка Французского Иностранного легиона прибыли в расположение 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Славянске.



Паблик уточняет: "По предварительной информации, первая группа из 100 человек - специалисты по артиллерийской разведке, а также инженерная группа, специализация которой - фортификация и строительство полевых укреплений. Судя по всему, французы, которые передвигаются по городу только в сопровождении ВСУ, будут помогать украинской армии оборонять Славянск, когда линия фронта сместится в сторону этого города".



Французские СМИ пока не подтвердили отправку легионеров Макрона на Украину, но широко осветили его визит на военный артиллерийский завод в Дордони, где "Наполеон 2.0" завил о максимальной поддержке бандерштата и подтвердил участие Франции в мирной конференции 15 и 16 июня в Швейцарии в интересах самостийного президента-просрочки (так в неньке стали называть Зеленского).



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Украинская "телега" пишет, что ранее сделанное заявление Макрона об отправке французских войск следует рассматривать как формат стратегической неопределенности. Президент Пятой Республики якобы сказал, что он может отправить своих солдат в незалежную, а может и не отправить. Мол, пусть Путин понервничает, даже если "сапоги лягушатников" не вступят на украинское поле боя. Типа, сейчас можно говорить, скорее, об информационной атаке на русских, нежели о реальной помощи солдатами.



Впрочем, ряд политиков утверждали, что Франция окажет Украине военную помощь, в том числе строительством фортификационных сооружений на критических участках.



С учетом расклада сил в Часов Яре новости о появлении представителей 3-го пехотного полка Французского Иностранного легиона не выглядят как ненаучная фантастика. Тем более, президент-просрочка сейчас все чаще говорит о необходимости строительства оборонительных рубежей по всей незалежной.



В этом плане выбор Славянска, как мiста появления французов, кажется логичным. Сейчас наши войска стоят под Орехово-Василевкой, от которого до Славянска 25 км по автошляху Е-40, причем здесь нет больших населенных пунктов, из которых можно соорудить очередные "фортецi".



В свое время украинский эксперт Константин Машовец, разбирая возможное наступление армии России на Славянско-Краматорскую агломерацию, обрадовал щирых громадян тем, что без взятия Часова Яра русские вряд ли пойдут вглубь неньки. Дескать, "Часик" будет нависать над потенциальной логистикой ВС РФ, поэтому "эта идея так себе".



Справедливости ради, здесь вражеский аналитик прав. Другое дело, сражение за Часов Яр вряд ли окажется долгим. Об этом, к слову, говорят сами ВСУшники и их представители, а также близкие к бандеровскому Генштабу инсайдеры.



Мол, город в плане фортификационных сооружений слабее Авдеевки, на историю которой нужно опираться в военных прогнозах. Поэтому есть смысл остановиться, пусть вкратце, на текущей ситуации в Часов Яре.



Здесь огонь русской артиллерии и бомбардировки ВКС РФ уже достигли авдеевского уровня. Захисники с окраин города отошли вглубь улиц Вишневой и Борисоглебской в микрорайоне "Канал", пытаясь придерживаться тактики "гибкой обороны", сдавая позицию за позицией, но пытаясь при этом нанести максимальный ущерб нашим штурмовикам.



Такая же картина наблюдается на северном и южных флангах "Часика", с той лишь разницей, что по опорникам врага в заказнике Ступочки-Голубовское-2 работает "Солнцепек".



Командование ВСУ пытается закрывать возникающие дыры в обороне, затыкая их войсками, переброшенными из Купянска (41-я ОМБр и 110-я ОБрТРо), а также из Славянска и Краматорска, в которых базировались пiдроздiли общевойскового резерва.



На армейском чате укровермахта строчат, что "херои" будут стоять до достижения предела прочности, а потом дружно драпанут в Константиновку. Дескать, сейчас многое зависит от украинских операторов fpv-дронов, однако, подразделения русских штурмовиков уже насыщаются "окопными" РЭБами и спецами, способными грамотно работать с глушилками.



Иначе говоря, самостийной армии "Часик" не удержать. Он стопроцентно повторит судьбу "Авдоса" (так в незалежной называют Авдеевку), после чего последними "фортецями" на так называемом Восточном вале станут Славянск и Краматорск.



Если информация о появлении в них французов подтвердится, то можно предположить, что главное сражение 2024 года пройдет в этих городах.



Случайно или нет, но в любом случае очень символично, что "лягушатники" нарисовались в Славянске в десятилетие его первого освобождения от бандеровцев. Тогда, 12 апреля 2014 года, город взяла под контроль группа добровольцев из 52 человек под командованием Игоря Стрелкова и возглавила ополчение Донбасса.



"Главное, чего добился Славянский гарнизон - сковал войска противника на период проведения референдума в ДНР и ЛНР и показал всем, что ополчение способно эффективно сражаться с регулярными войсками. Мне выпала честь принимать участие в обороне города от начала до конца. Тогда мы поверили в себя и подарили эту веру всем остальным. Если бы ни это историческое событие, то вряд ли бы наши республики состоялись", - напоминает Даниил Безсонов.



Он заканчивает свой комментарий четверостишьем:



"…Пришел приказ - мы отступаем.



Секунда радости и… грусть.



Славянск, тебя мы оставляем,



Но будь уверен, я вернусь…". (июль 2014)



Можно даже не сомневаться, что так и будет. Никакие легионеры Макрона и боевики Зеленского не смогут остановить русскую армию, которая воюет за свои исторические земли.