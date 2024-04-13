 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Европейские ястребы изыскивают новые способы поддержать терпящий крах режим Зеленского, - Д.Седов
00:11 14.04.2024

13.04.2024 | ДМИТРИЙ СЕДОВ

Мальбрук в поход собрался
Европейские ястребы изыскивают новые способы поддержать терпящий крах режим Зеленского

Ларчик открывается просто. Убыль личного состава ВСУ реально угрожает утратой боеспособности украинской армии и падением ее морального духа. Полковник бундесвера Ральф Тиле утверждает, что ВСУ ежедневно теряют около 800 военнослужащих в зоне боевых действий. Восполнить это снижение численности не может даже ужесточение Зеленским призыва (снижение призывного возраста с 27 до 25 лет). По подсчетам немецких экспертов, усилия Киева могут теоретически привести к призыву 400 тыс. человек, а на практике в сложившейся общественно-политической обстановке не наберется и одной трети необученных новобранцев от этого числа.

В таком количестве и качестве новое пополнение не сможет повлиять на стратегический расклад сил, тем более что в России поддерживается стабильный приток обученных и обстрелянных добровольцев. ВС РФ продолжат свое планомерное наступление. Вместе с режимом Зеленского от таких перспектив впадают в лихорадочную активность и его патроны на Западе. Вместо сладких грез о капитуляции Москвы из-за военного поражения в их воображение приходят мысли о капитуляции Киева и Одессы - несущих опорных столпов имперского российского духа. Это цивилизационное поражение.

С такими перспективами не нужно было начинать авантюру, ведущую к переделу Европы и отползанию хозяев ринга на его край перед напором новых сильных бойцов.

Что будет означать для европейских сепаратистов вполне вероятный раздел поверженной Украины на новые территории? Западные источники пишут о том, что из ФРГ захотят уйти в самостоятельное плавание земли бывшей ГДР – Саксония и Мекленбург. В Италии рванется к свободе бедный и обиженный юг, в Испании вспомнит о своем свободолюбии Каталония, что уж говорить о Британских островах с их мятежной Шотландией. Присловье "Кровавые англичане" (the bloody English) там до сих пор в ходу. Неминуемое поражение Украины, и требование России создать на континенте новую геополитическую систему безопасности кажется сценаристам украинской войны кошмарным сном. Отсюда и глупые мысли заняться укреплением старого плацдарма на Украине и замутить новый плацдарм по соседству.

Укрепление старого плацдарма становится с каждым днем все очевидней.

Согласно утечкам в СМИ, Великобритания предлагает союзникам рассмотреть вопрос об отправке на Украину экспедиционного корпуса альянса, а также установления бесполетной зоны над территорией, подконтрольной киевским властям, и увеличения поставок вооружений и техники ВСУ. Крупнейшие в Европе вооруженные силы имеет Франция – 203 250 военнослужащих. Следом идут ФРГ (183 150), Италия (161 050), Великобритания (150 350), Греция (132 200), Испания (124 150), Польша (114 050), Румыния (71 500) и Болгария (36 950). Это британское предложение станет главным предметом обсуждения за закрытыми дверями на июльском саммите НАТО. Понятно, что объявленные странами НАТО цифры не вполне совпадают с численностью их сухопутных войск. Именно они нужны на Украине и именно их не так много.. Например, британская сухопутная армия насчитывает 140 тыс. человек, чего едва хватает на потребности национальной обороны. В сухопутных войсках бундесвера насчитывается 60 тыс. человек. Тоже не густо. Примерно также и у других армий. Значит, блоку придется затянуть ремень потуже и прибегнуть к системе наемничества со всех сторон света. Британская сторона рассчитывает, что при значительном ослаблении ВСУ и успешном продвижении российской армии вглубь территории Украины союзники одобрят инициативу.

Королевство предлагает скрытно перебросить на Украину крупные высокоманевренные силы НАТО из приграничных районов Румынии и Польши для занятия оборонительных рубежей по правому берегу Днепра. В таком случае ВС РФ окажутся перед лицом серьезно укрепившегося и подготовленного противника. Правда, этот противник пока не подумал, где он будет брать оружие и боезапасы для интенсивных военных действий. Как показывает практика, эти категории быстро исчезающие при ведении современной войны. Заверения немецкого концерна "Рейнметалл" в том, что он наладит массовое производство крупнокалиберных снарядов и танков могут внушить надежды, ведь это военно-промышленный гигант. Но в силу того, что готовых производственных линий в нужном объеме у него нет, придется подождать не менее (а может быть, и более) полугода до поступления нужного количества продукции. Тем более не стоит надеяться на американский ВПК, до осени лишенный финансовой кормушки.

С другой стороны инициатива Британии страдает типично британской слабостью – абсолютным пренебрежением к мнению народа. Даже массовые протесты англичан касательно агрессии против Ирака в 2003 г. никак не тронули хозяев Альбиона. Хотя это была афера чистейшей воды. Точно также их не тронут и протесты против планов вступить в войну с Россией. Но в других государствах Европы, где власть имущие не дошли до такой степени высокомерного презрения к трудовому люду, это может вызвать дестабилизацию внутренней обстановки. И даже если это финт у НАТО получится, то обещание России ответить на него достойно ( а почему бы нет, ведь они на войну едут) приведет к потоку черных гробов в демократическую Европу, и начнется процесс, описанный в популярной песне начала 20 века:

⁠⁠Мальбрук в поход собрался,
Наелся кислых щей,…

Далее по тексту песни непечатно.

А о планах замутить новый плацдарм напряженности по соседству с Украиной мы расскажем в следующей публикации.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1713042660


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