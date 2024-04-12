Москва и Вашингтон предъявили ракетные аргументы, - Ю.Борисов

00:15 14.04.2024

Упреждающий ответ супостату

Заокеанским милитаристам стоит хорошо подумать, прежде чем развертывать против РФ свои ракеты средней и меньшей дальности



12.04.2024 | ЮРИЙ БОРИСОВ



В Москве допускают пересмотр объявленного ранее моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности из-за планов США развернуть такие же системы в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков: "Как недавно обсуждалось в ходе визита министра иностранных дел России в Пекин, на двойное сдерживание мы должным ответить двойным противодействием. Одним из пунктов такого противодействия, несомненно, будет пересмотр нашего подхода к объявленному […] нашим президентом одностороннего моратория на развертывание подобных систем". Тогда было заявлено, что "появление средств средней и меньшей дальности американского производства в любом регионе мира приведет к соответствующим шагам с нашей стороны". Рябков отметил, что, по мере того как соответствующие планы США приобретают все более конкретные очертания, Россия переходит к практическим ответным шагам, добавив, что это в полной мере относится и к европейскому направлению.



И действительно, вооруженные силы США уже перешли от стадии разработки и испытания таких систем к этапу их боевого развертывания в войсках. И даже по официальным данным Пентагона, которые, скорее всего, далеко не полные, процесс пошел достаточно активно.



Летом 2023 года американцы объявили боеготовой первую опытную батарею ракетного комплекса MRC Typhon, который должен стать промежуточным звеном по дальности действия между перспективным оперативно-тактическим ракетным комплексом Lockheed Martin PrSM (Precision Strike Missile) с дальностью стрельбы 499-550 км (в перспективе до 1000 км) и перспективным наземным гиперзвуковым ракетным комплексом средней дальности LRHW (Long Range Hypersonic Weapon, он же Dark Eagle), с заявляемой дальностью более 2775 км. В 2021 году заявлялось, что комплекс MRC Typhon считается для армии США более важным и приоритетным, чем LRHW (Dark Eagle), "поскольку первый гибче, дешевле и будет развернут в гораздо больших количествах. По некоторым данным, армией США планируется сформировать минимум пять линейных дивизионов комплекса MRC Typhon – предположительно, трехбатарейного состава каждый".



По понятным причинам военно-политическое руководство США не спешить конкретизировать конкретные географические регионы, в которых может быть развернуто новое поколение американских ракет средней и меньшей дальности (РСМД).



Элементы батареи нового американского наземного ракетного комплекса средней и меньшей дальности Mid-Range Capability (MRC) Typhon



Однако Россия, судя по заявлению Сергея Рябкова, допускает возможность его размещения не только на Дальневосточном ТВД, но и в Европе. И не только допускает, но и уже не первый год принимает все необходимые меры для того, чтобы иметь возможность не только своевременно, но и в упреждающем порядке реагировать на эту угрозу.



Еще 5 февраля 2019 г. министр обороны РФ Сергей Шойгу поставил задачу за два ближайших года разработать наземный вариант комплекса "Калибр" (тогда морского базирования) с крылатой ракетой большой дальности. Кроме того, в эти же сроки предстояло создать наземный ракетный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности", что связано с решением США приостановить выполнение своих обязательств по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).



Теоретически возможный вариант скрытного размещения гиперзвуковых ракет "Циркон" наземного базирования в пусковых установках контейнерного типа



24 декабря 2019 г. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России ведутся работы по созданию наземного варианта гиперзвуковой ракеты морского базирования "Циркон".



"У нас по плану идут работы по другим системам: по межконтинентальной баллистической ракете повышенной мощности "Сармат", по гиперзвуковой ракете "Циркон" наземного и морского базирования, по беспилотному подводному межконтинентальной дальности аппарату "Посейдон", по глобальной дальности крылатой ракете с ядерной силовой установкой "Буревестник"".



Судя по информации, поступающей из района проведения специальной военной операции на Украине, указанные выше российские усилия по разработке и поставке в войска новейших наземных систем РСМД были успешно завершены.



"Масштабирование производства гиперзвуковых ракет в России идет полным ходом, рассказывает Readovka, причем речь идет не только о ставших уже привычными "Кинжалах" – "Цирконы" теперь тоже достаточно регулярно навещают объекты подконтрольной режиму Зеленского территории. Выход на сцену "Циркона" стал для противника крайне неприятной неожиданностью. Возможность запуска этой ракеты из наземных контейнеров позволяет российской армии наносить внезапные и потому крайне результативные удары. Взять хотя бы вчерашнюю атаку на высокопоставленных чиновников СБУ и позиции западных ЗРК в Киеве. Не было взлетов МиГ-31, или стратегических бомбардировщиков, или массового пуска "Калибров" – просто внезапно из Крыма вылетели ракеты и уже через три с половиной минуты накрыли свои цели. Воздушную тревогу противник объявил тогда, когда уже было поздно "пить Боржоми". По крайней мере, присутствующие на разборе завалов озабоченные сотрудники Генштаба ВСУ явно свидетельствуют о том, что переместиться в убежище успели далеко не все участники прерванного "Цирконом" совещания.



Россия, применяя против военных целей противника на Украине ракетное оружие средней и меньшей дальности, ранее запрещенное согласно почившему в бозе по вине США Договору РСМД, не только решает практические оперативно-тактические задачи на поле боя, но и посылает сигнал стратегической значимости своим западным визави, предостерегая их от сомнительной авантюры с размещением своих ударных ракетных систем аналогичного класса в Европе.



Более того, Москва недвусмысленно дает понять США о своем качественном превосходстве в таких системах оружия, которые, в отличие от не проверенных в бою западных, уже активно и результативно применяются в ходе боевых действий. И таким образом, действует на упреждение, лишая смысла саму идею о возможности успешного соперничества с Россией в этой стратегически значимой области военного противостояния.