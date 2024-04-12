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Большая война началась? выпущенные Ираном по Израилю ракеты перехватывали американцы и британцы, - МК
03:25 14.04.2024

Тегеран совершил акт возмездия за нападение в Дамаске

Израильские военные сообщили о незначительном ущербе после того, как Иран запустил в их сторону десятки беспилотников и ракет в ночь с субботы на воскресенье. В отражении удара возмездия Тегерана приняли участие западные союзники Израиля - США и Великобритания.

Иран запустил сотни беспилотных летательных аппаратов, а также крылатые ракеты в направлении Израиля, что стало первым прямым нападением Исламской Республики на еврейское государство в ответ на удар, нанесенный 1 апреля по иранскому дипломатическому зданию в столице Сирии Дамаске, в результате которого погибли высокопоставленный сотрудник иранского Корпуса стражей исламской революции и еще восемь высокопоставленных офицеров.

Корпус стражей Исламской революции Ирана заявил, что запустил баллистические ракеты по "конкретным целям" в Израиле в рамках так называемой операции "Истинное обещание", отмечает The Guardian.

Первая волна ракет достигла Израиля около 2 часов ночи по местному времени, по всей стране завыли сирены, а в небе в нескольких местах были видны и слышны взрывы. Тель-Авив, Иерусалим и Димона, город в пустыне, где расположена израильская атомная станция, - все они, по-видимому, подверглись нападению.

Иранские удары нанесли "незначительный ущерб" израильской базе, заявил в воскресенье представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари после того, как государственные СМИ Ирана сообщили о "тяжелых ударах" по базе от иранских ракет. "Лишь несколько ракет упали на территории государства Израиль с незначительным ущербом для военной базы на юге, с незначительным ущербом для инфраструктуры", - говорится в заявлении Хагари.

Большинство ракет, запущенных Ираном, были перехвачены еще за пределами границ Израиля, в то время как ограниченное количество упало на территории страны, сообщил представитель Армии обороны Израиля Авихай Адраи. Он сказал, что общее количество воздушных объектов, запущенных из Ирана, составило около 200, и поступили сообщения о том, что один ребенок был ранен.

Президент США Джо Байден заявил, что Ирану помогали его "марионеточные" силы в Йемене, Сирии и Ираке. Он высоко оценил работу американских военнослужащих, которые помогли сбить "почти все" беспилотники и ракеты, выпущенные Ираном.​ Байден прервал свой уик-энд в своем доме на пляже в Делавэре, чтобы вернуться в Белый дом и встретиться со своей командой по национальной безопасности. Он сказал, что в воскресенье проведет встречу лидеров G7.

Сообщается, что США и Великобритания помогли Израилю сбить иранские беспилотники над Иорданией, Ираком и Сирией, чтобы предотвратить неконтролируемую эскалацию. "Американские силы в регионе продолжают сбивать запущенные Ираном беспилотники, нацеленные на Израиль", - заявил журналистам высокопоставленный представитель министерства обороны США.

Также были задействованы истребители​ британских Королевских ВВС и самолеты-заправщики, взлетевшие с баз на Кипре. По данным Министерства обороны Великобритании, их роль заключалась в том, чтобы подменять ВВС США в боевых вылетах против "Исламского государства" (ИГИЛ - запрещенная в России террористическая организация), которые обычно проводятся над Ираком и северо-восточной Сирией, а также перехватывать иранские беспилотники, если они появятся в зоне боевых действий Великобритании.

Агентство Reuters со ссылкой на два источника в сфере региональной безопасности сообщило, что иорданские самолеты сбили десятки иранских беспилотников, летевших через северную и центральную Иорданию в направлении Израиля.

Мировые лидеры осудили нападение Ирана, а региональные державы, включая Саудовскую Аравию и Египет, призвали к сдержанности. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил: "Я глубоко встревожен реальной опасностью разрушительной эскалации в масштабах всего региона. Я настоятельно призываю все стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать любых действий, которые могли бы привести к крупным военным столкновениям на нескольких фронтах на Ближнем Востоке".

Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в воскресенье по просьбе посла Израиля в ООН, говорится в заявлении председателя совета для СМИ.

Авторы: АНДРЕЙ ЯШЛАВСКИЙ

Источник - МК
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