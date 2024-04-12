Иран пообещал более жесткий ответ в случае "новой ошибки" Израиля

08:18 14.04.2024

Москва. 14 апреля. - Тегеран ответил на нападение Израиля на иранское консульство в Дамаске, запустив в ночь на воскресенье беспилотники и ракеты по Израилю, и теперь считает инцидент исчерпанным, говорится в сообщении постпредства Ирана при ООН в соцсети X.



"Военные действия Ирана, предпринятые на основании статьи 51 устава ООН, были ответом на агрессию сионистского режима против наших дипломатических представителей в Дамаске. Вопрос можно считать закрытым", - заявили в постпредстве.



"Однако, если израильский режим совершит еще одну ошибку, реакция Ирана будет куда более жесткой", - отмечается в заявлении.



Кроме того, в постпредстве Ирана при ООН призвали США не вмешиваться в кризис между Ираном и Израилем.



Ранее сообщалось, что Иран запустил дроны и ракеты в сторону Израиля в ответ на недавний израильский авиаудар по иранскому консульству в Дамаске.



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Около 99% из примерно 300 воздушных объектов, выпущенных Ираном по Израилю за ночь, были перехвачены израильскими средствами ПВО, сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.



По его словам, которые приводят израильские СМИ, Иран запустил по Израилю 170 беспилотных летательных аппаратов, и ни один из них не вторгся в воздушное пространство Израиля. Все они были сбиты за пределами границ страны Израилем и его союзниками.



Ираном также было выпущено 30 крылатых ракет, 25 из них были сбиты израильскими ВВС.



Кроме того, Хагари утверждает, что Иран выпустил по Израилю 120 баллистических ракет. Некоторым ракетам удалось преодолеть израильскую оборону и поразить авиабазу Неватим на юге Израиля, ее инфраструктуре причинен незначительный ущерб, авиабаза работает в обычном режиме.



Ранее сообщалось, что Иран нанес по Израилю многочисленные воздушные удары в ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске.