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Судьба Ближнего Востока повисла на волоске: Израиль обдумывает страшную месть Ирану, - А.Яшлавский
09:51 14.04.2024

Байден призвал к сдержанности, а Тегеран считает, что вопрос "решен"

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Перспектива крупной региональной войны на Ближнем Востоке повисла на волоске в воскресенье утром, когда военный кабинет Биньямина Нетаньяху должен собраться на заседание, чтобы принять решение об ответе Израиля на беспилотную и ракетную атаку Ирана.

Министры правительства Нетаньяху проголосовали посреди ночи за то, чтобы передать это решение крошечному военному кабинету, в состав которого входят Нетаньяху, министр обороны Йоав Галлант и Бенни Ганц, оппонент Нетаньяху, который присоединился к правительству в качестве министра без портфеля после нападения на еврейское государство ХАМАС 7 октября, которое положило начало спирали насилия, которая привела Израиль и Иран на грани войны.

Этим непримиримым соперникам предстоит сделать следующий шаг, поскольку судьба региона теперь находится в их руках, пишет The Guardian.

В нервные часы, предшествовавшие заседанию военного кабинета, Нетаньяху и Байден разговаривали по телефону в течение 25 минут, в течение которых, по некоторым сообщениям израильских СМИ, президент США призвал к сдержанности.

Байден выступил с заявлением через несколько минут после телефонного разговора, в котором он не дал четких советов Нетаньяху, но отметил, что с помощью США "почти все приближающиеся беспилотники и ракеты" были сбиты.

Этот "замечательный" оборонительный потенциал, утверждал Байден, сам по себе является "четким сигналом для его врагов о том, что они не могут эффективно угрожать безопасности Израиля".

По состоянию на раннее утро воскресенья, единственной жертвой воздушного налета, о котором сообщалось, был 10-летний мальчик из самой маргинализированной общины страны - бедуинов - в южной пустыне Израиля. Военная база на юге страны получила незначительные повреждения, утверждает The Guardian.

В преддверии ожидаемого нападения Ирана официальные лица США предположили именно такой исход: иранские снаряды упадут в пустыне и не приведут к значительным жертвам. В этом случае, как предсказывали официальные лица, Вашингтон решительно выступит против поспешного ответа Израиля.

Тегеран явно надеется на такой сдержанный ответ, предполагает The Guardian. В сообщении, переданном через представительство Исламской Республики Иран в ООН, Тегеран выразил надежду на то, что после его ответных мер "этот вопрос можно считать закрытым".

И Байден, и иранцы прекрасно понимают, что Нетаньяху в идеале хотел бы уничтожить ядерные объекты Ирана, которые он уже давно рассматривает как экзистенциальную угрозу Израилю. Превратить их в руины было бы очень трудно без помощи США, но не исключено, что он и другие израильские ястребы могли бы попытаться воспользоваться этой возможностью для реализации своих амбиций, предполагается в аналитическом материале The Guardian.

NBC News сообщил в субботу вечером, что некоторые высокопоставленные чиновники администрации "обеспокоены тем, что Израиль может быстро предпринять что-то в ответ на атаки Ирана, не задумываясь о возможных последствиях".

В докладе говорится, что Байден в частном порядке выразил обеспокоенность тем, что Нетаньяху "пытается еще глубже втянуть США в более широкий конфликт", ссылаясь на трех человек, знакомых с комментариями президента.

Чиновники администрации прекрасно понимают, что у Нетаньяху есть стимул продолжать военные действия, поскольку это предотвращает распад его коалиции и новые выборы, пишет The Guardian.

Хотя ущерб, нанесенный Израилю, оказался минимальным, израильские официальные лица могли бы утверждать, что это произошло не благодаря Тегерану, а благодаря надежности израильской противовоздушной обороны и ее союзников, в первую очередь США, Великобритании и Иордании.

Как подчеркивает The Guardian, Иордания рискнула подвергнуться критике со стороны арабского мира за перехват нескольких иранских беспилотников, когда они пересекали ее воздушное пространство.

Эта совместная акция, подготовленная за неделю до нападения Ирана, почти наверняка спасла жизни и, возможно, предотвратила более масштабную войну. Она также могла бы послужить напоминанием о зависимости Израиля от США в обеспечении безопасности израильтян.

В краткосрочной перспективе Вашингтон может утешиться несколькими признаками того, что ответ Израиля, по крайней мере, не будет немедленным. Израиль призвал созвать заседание Совета безопасности ООН по этому нападению, которое состоится в воскресенье в 16:00 по нью-йоркскому времени. Было бы удивительно, если бы контратака была предпринята до этого заседания, отмечает The Guardian.

Другим возможным признаком того, что реакция может быть сдержанной, стал разговор главы израильского военного ведомства Галланта со своим американским коллегой Ллойдом Остином после ударов. По данным министерства обороны Израиля, Галлант "подчеркнул, что оборонное ведомство готово к любым дальнейшим попыткам нападения на государство Израиль". В его комментариях не упоминалось об ответном ударе Израиля.

Третьим позитивным признаком в ранние часы воскресенья стало заверение израильского чиновника, цитируемое The New York Times, что "ответ Израиля будет скоординирован с его союзниками".

В ближайшие часы и дни Вашингтон, вероятно, напомнит Израилю о том, что он выиграл от противостояния ярости Ирана, оставшись в основном невредимым.

На данный момент атака отвлекла внимание мировой общественности от ведения Израилем войны в Газе. Кроме того, иранская атака, вероятно, также развеет ропот в Конгрессе США по поводу ограничения поставок оружия Израилю из-за Газы, прогнозирует The Guardian. Теперь сторонники Израиля могут представить такие ограничения как оставление ведущего союзника Америки на Ближнем Востоке беззащитным перед лицом доказанной иранской угрозы.

Авторы: АНДРЕЙ ЯШЛАВСКИЙ

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1713077460


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