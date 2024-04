Жителей Израиля предупредили о жутких последствиях иранского ядерного удара для здоровья

09:54 14.04.2024

Эксперт обрисовал страшную картину после применения оружия массового поражения



Хотя союзники Израиля пообещали обеспечить защиту, а командование израильского тыла не изменило своих руководящих принципов, ядерная угроза по-прежнему вызывает серьезную озабоченность в отношении Ирана, отмечает The Jerusalem Post.



Представитель ЦАХАЛа отметил в четверг, что Израиль оснащен несколькими уровнями защиты от иранской угрозы, и хотя ожидается, что Иран не будет наносить удары по гражданским объектам, возможность ядерной атаки не за горами, пишет The Jerusalem Post.



Что происходит с организмом после ядерной атаки? Как пишет в публикации в The Jerusalem Post доктор Итай Галь, при воздействии ядерной радиации в клетках человеческого организма повреждается их генетический материал, ДНК. Это повреждение может происходить либо непосредственно, в результате разрыва ДНК, либо косвенно, в результате образования токсичных свободных радикалов, которые вызывают окислительное повреждение ДНК. Если повреждение ограничено одной из двух цепей ДНК, клетка потенциально может восстановить себя. Однако, если повреждены обе нити, повреждение может быть серьезным, нарушая деление клеток, приводя к образованию дефектных клеток или вызывая самоуничтожение клетки.



Радиационное облучение также может вызвать другой процесс, известный как апоптоз, или запрограммированная гибель клетки, отмечается далее в публикации The Jerusalem Post. В этом процессе клетка "совершает самоубийство", поскольку излучение запускает сигналы, которые ускоряют разрушение ДНК, что приводит к быстрой гибели клетки.



Вредное воздействие радиации становится очевидным, когда ее уровень превышает 1 грей (единица дозы облучения). Смертельное излучение возникает при уровнях выше 10 грей. Радиационное облучение вызывает общие телесные повреждения и специфические повреждения кожи, проявляющиеся в виде волдырей, покраснения и язв на коже. При более низких уровнях радиации эти проблемы с кожей могут проявиться в течение 12-20 дней после облучения, в то время как при более высоких уровнях повреждения кожи и ожоги могут возникнуть в течение нескольких дней. В течение нескольких месяцев или лет после облучения могут возникать осложнения в мелких кровеносных сосудах из-за повреждения клеток сосудов.



Начальные симптомы включают усталость, рвоту и боль в животе, рассказывает доктор Итай Галь.



Радиоактивное излучение также вызывает ряд общих симптомов. Первоначально пострадавший может испытывать тошноту, рвоту, потерю аппетита, повышенную утомляемость, диарею, боли в животе и обезвоживание. При уровнях радиации выше 10 Гр симптомы могут проявиться в течение пяти-пятнадцати минут. При более низких уровнях, от 2 до 3 Гр, симптомы могут проявиться только через 12 часов после облучения. Тяжесть симптомов указывает на перспективы выздоровления пострадавшего. Многочисленные и тяжелые симптомы указывают на воздействие высокого и потенциально смертельного уровня радиации.



Радиация также воздействует на кровеносную систему, предупреждает автор публикации в The Jerisalem Post. Белые кровяные тельца подвергаются апоптозу, а клетки костного мозга разрушаются, прекращая производство новых клеток крови. В течение следующих недель продолжающаяся гибель клеток приводит к опасному для жизни внутреннему кровотечению и тяжелым инфекциям, которые потенциально могут привести к системной недостаточности и смерти.



Радиация также воздействует на пищеварительную систему. Клетки, выстилающие пищеварительный тракт, разрушаются, и без поступления новых клеток из костного мозга могут развиться язвы в пищеводе, желудке и кишечнике. Это приводит к чрезмерному росту бактерий, смертельным инфекциям, а также потере аппетита, тошноте, рвоте, болям в животе, обезвоживанию, потере веса и кровавому поносу.



В дополнение к этим эффектам радиация повреждает мозг и периферическую нервную систему. Уровень радиации выше 30 Гр может привести к смерти в течение нескольких дней, а уровень выше 100 Гр - в течение нескольких часов. Точный механизм смерти до конца не изучен, но он включает в себя значительное общее повреждение клеток и тяжелую черепно-мозговую травму, приводящую к кровотечению, отеку мозга и его разрушению.



Несколько лет назад Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило разработанное в Израиле лечение облучением плаценты рожениц. Это лечение позволяет организму вырабатывать новые, здоровые клетки крови взамен поврежденных ядерной радиацией.



Как пишет The Jerisalem Post, разработанный базирующейся в Хайфе компанией Pluristem инновационный метод лечения известен как PLX-R18. Он предназначен для лечения тяжелых радиационных поражений в случае ядерной атаки. Исследования и разработки проводились на животных, поскольку клинические испытания с применением ядерного облучения на людях запрещены. Результаты экспериментов продемонстрировали значительное улучшение показателей выживаемости животных, получавших PLX-R18.



Для лечения используются плаценты рожениц, которые подвергаются специальной обработке, в результате которой получают раствор для инъекций. Эта инъекция вводится в мышцу и должна быть сделана в течение 96 часов после воздействия ядерной радиации. Он способствует образованию новых типов клеток крови: лейкоцитов (белых кровяных телец), эритроцитов (красных кровяных телец, переносящих кислород) и тромбоцитов (тромбоцитов, ответственных за свертывание крови).



Авторы: АНДРЕЙ ЯШЛАВСКИЙ