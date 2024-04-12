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Украинский поход в ЕС за "кружевными трусиками" закончился крахом
11:06 14.04.2024

Украинский поход за "кружевными трусиками" в ЕС закончился крахом
Оказалось, Киев кормили "лживыми обещаниями"

У каждой революции свои герои. У "арабской весны" – полуграмотный торговец овощами Мохаммед Буазизи, который сжег себя на рыночной площади провинциального тунисского городка из-за штрафа за незаконную торговлю в 7 долларов. Эта "весна" прошла потом кровавым вихрем по десятку стран. Две из которых – Ливия и Йемен – полыхают до сих пор.

У украинской "революции достоинства" была Ольга Значкова, которая хотела "кружевные трусики и в ЕС". Стоит напомнить, что юные украинки в ту пору (в 2013 году) были поголовно убеждены, что новые нормы Таможенного Союза, куда приглашали вступить и их страну, лишают российских и белорусских женщин кружевного белья. Вот молодая активистка и бегала по майдану с таким очень полюбившимся фотографам плакатом.

Мало, кстати, кто заметил, я так понял лишь сейчас, что плакат юного лица революции был написан на псевдоукраинском языке: "Я девочка. Я не хочу в ТС. Я хочу кружевные трусiкi i в ЕС". А теперь побачьте, как это пишется на широй мове:

"Я дівчинка. Я не хочу в ТС. Я хочу мереживні трусики та ЄС".

Смешно. Со своими национальными "i" майданутая хипстерша ни разу не попала в правильное место.

Но дело, конечно, не в украинском языке. ЕС – это экономический союз, где в основном производят и торгуют не "кружевными трусиками".

Вот цитата из свежего номера французского LЕxpress: "Официально позиция Франции ясна. Макрон напомнил, что Париж поддерживает переговоры о вступлении Украины в ЕС. Но помимо фасадных заявлений, которые ситуация вынуждает делать из солидарности с Киевом, эта тема – настоящая бомба замедленного действия. Высокопоставленный источник в правительстве заявляет на условиях анонимности: "Украине нет места в Евросоюзе. Мы повторяем ту же ошибку, что и с Турцией. Это стало бы ошибкой, которая убила бы ЕС. Присоединение крупнейшего в мире производителя зерна было бы безумием".

С французскими журналистами солидарен и американский Politico: "Если Украина хочет вступить в ЕС, ей, возможно, придется "оставить в стороне" свой аграрный сектор". Автор поправок об ужесточении ограничений украинского экспорта, которые поддержал Европарламент, польский депутат Анджей Галицкий заявил, что ограничения необходимы для исправления "неравенства" в торговом балансе между Украиной и ЕС.

Украинские чиновники в ответ пытаются возмущаться. "Ирония в том, что страны ЕС препятствуют украинскому экспорту, одновременно призывая страну соответствовать правилам ЕС", – говорит президент Украинского клуба аграрного бизнеса Алекс Лисситса. Он уверен, что протекционизм не спасет сельскохозяйственный сектор ЕС. А польским фермерам, которые не могут конкурировать на мировом рынке зерна, Лисситса советует сменить специализацию и переключиться на выращивание цветов, овощей или даже марихуаны.

И надо помнить, что сейчас еще действуют меры по либерализации торговли между ЕС и Украиной. Но они истекут уже в июне 2025. И тогда польским фермерам уже не придется блокировать пропускные пункты на границе. Украинскую продукцию в Европу не пустят и так.

Французский Lеxpress поясняет, к чему же все эти громкие заявления. "Отпустить Киев – не вариант для президентского большинства в разгар избирательной кампании. Но один из членов этого большинства говорит: "Надо подтвердить необходимость вступления Украины в ЕС, но только чтобы сделать это элементом переговоров с Владимиром Путиным по выходу из конфликта. Продемонстрировать приверженность этому решению сегодня, чтобы потом от него отказаться".

По мнению неназванного депутата Европарламента: "В краткосрочной перспективе мы должны помочь Украине. Структурно ее членство меняет все. Без войны вопрос об этом даже не встал бы. Если Путин победит, он будет контролировать мировое производство зерна; если Украина вступит в ЕС, это навредит Европе. Что лучше?"

Так что, оказывается, Украину не ждут не только в НАТО, но и в ЕС. Расширение там вообще уже не популярно. "Мы ностальгируем по Европе 12", – признает министр-делегат по европейским делам Жан-Ноэль Барро. А экс-президент Николя Саркози считает, что нейтралитет Украины идет рука об руку с неприсоединением страны к ЕС. "Украина – связующее звено между Западом и Востоком. Она должна им и оставаться". Он же назвал статус Украины как страны-кандидата в ЕС "лживыми обещаниями".

Именем героя "арабской весны" Мохаммеда Буазизи сейчас названа центральная площадь тунисской столицы. И даже улочка в Париже, правда на окраине. В 14-м округе. Но он мертв и не может видеть, что революция принесла его стране. Да ничего хорошего. Падение и так невысокого ВВП на душу населения на 600 долларов.

Ольга Значкова жива. Блогерша-неудачница с двумя тысячами подписчиков и никнеймом "Злая Зая". Это в тридцать с лишним лет. Надеюсь, хоть на кружевные трусики денег хватает.

Вадим Поэгли

Источник - МК
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