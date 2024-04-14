Ближний Восток: Иран и его союзники наносят ответный удар по Израилю. Обзор событий

11:11 14.04.2024

Региональной "антииранской" коалиции нет и в помине



14.04.2024 | Обзор событий



Как и следовало ожидать, удар израильских ВВС по зданию иранского консульства в Дамаске на фоне продолжающихся военных действий в Газе не остался без ответа со стороны Ирана. Напомним, согласно международного праву территория дипломатических представительств является суверенной территорией страны. Согласно заявлению Корпуса стражей Исламской революции, чьи офицеры стали жертвами этой и множества предшествующих израильских атак, "в ответ на преступление сионистского режима, заключавшееся в нападении на консульский отдел иранского посольства в Дамаске, ВВС Стражей исламской революции поразили / поразят определенные цели на территориях сионистского режима десятками дронов и ракет".











Пролет иранских дронов над Ираком в сторону Израиля



В ночь на 14 апреля иранские источники подтвердили запуск по целям в Израиле беспилотных летательных аппаратов и анонсировали скорое начало ракетной атаки. Иран пытается преодолеть оборону Израиля, запуская беспилотники и ракеты в разных направлениях, цитирует американского чиновника телекомпания ABC. По его данным, по Израилю запускается от 400 до 500 дронов и ракет из Ирака, Сирии, южного Ливана, хуситами и из самого Ирана. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что "злостный израильский режим понесет наказание".



Ранее региональные источники сообщили по появлении в воздушном пространстве на юге Ирака нескольких десятков беспилотников, движущихся в сторону Израиля. Согласно некоторым источникам, речь может идти о сотнях машин. По "горячим следам" КСИР охарактеризовал атаку как успешную. Израильские системы ПВО подверглись кибератакам, утверждает иранский канал Press TV.



Одновременно ракетному обстрелу с позиций "Хизбаллы" на юге Ливана подверглись позиции ЦАХАЛ на севере Галилеи, на что последовал ответный удар. Появились и неподтвержденные сообщения о крупном взрыве в Тегеране, оперативно опровергнутые агентством Fars. "Неистовый Биби" Нетяньяху, всеми силами приближавший начало полномасштабного вооруженного конфликта, собрал своих министров на экстренное заседание.



"Масштабы атаки Ирана больше, чем мы ожидали", передает радио израильской армии. Не исключено, что подобного рода заявления носят пропагандистский характер, преследуя цель вовлечения в военные действия Соединенных Штатов.



Согласно заявлению министерства обороны Ирана, "любой, кто откроет свое воздушное пространство или территорию Израилю для нападения на Иран, столкнется с ответными мерами". Высказывается предположение, что данное предупреждение адресовано прежде всего Азербайджану, тесное сотрудничество которого с Тель-Авивом не является секретом.



Британские истребители вылетели с баз на Кипре для борьбы с иранскими дронами. Reuters приписывает Иордании готовность сбивать над своей территорией беспилотники и самолеты, летящие в сторону Израиля. Ответ на это иранцев уже последовал: если Иордания предпримет действия, то станет следующей целью, пишет РИА Новости со ссылкой на иранские СМИ.



Вместе с тем, похоже, арабские монархии Персидского Залива не желают становиться плацдармом для очередной агрессии сил международного империализма, предупредив Вашингтон о невозможности использования своих территорий для ударов по Ирану в случае начала полномасштабного регионального конфликта, сообщают источники издания Middle East Eye.



Власти Саудовской Аравии, ОАЭ, Омана и Кувейта призвали США воздержаться от использования американских военных баз в Заливе для ответа Ирану. Напомним, основные пункты базирования ВМС и ВВС США расположены в Кувейте, Бахрейне и Катаре.



Более того, государства региона намерены запретить пролеты военных самолетов над своим воздушным пространством, рассматривая возможность его полного закрытия.



Согласно данным портала Axios, на Ближний Восток может быть стянуто до 45 тыс. американских военнослужащих. Еврейское государство зависит от военной поддержки США, что может привести к эскалации и втянуть Соединенные Штаты, в то время как администрация Байдена заинтересована в том, чтобы не оказаться втянутой в этот конфликт напрямую.



Иран запустил баллистические ракеты в сторону Израиля, сообщает IRNA со ссылкой на источники. Кроме того, неизвестный правительственный самолет, предположительно "Борт № 1" премьер-министра Нетаньяху, якобы покидает воздушное пространство Израиля.



"Мы ударили по сионистскому режиму в соответствии со статьей 51 Устава ООН (нападение в целях самообороны) после нападения в Дамаске. Вопрос исчерпан, но израильский режим может совершить еще одну ошибку, и тогда реакция Ирана будет гораздо более жесткой. Это конфликт между Ираном и израильским режимом, США должны сохранять дистанцию", - заявили в иранском постпредстве при ООН. О том, была ли получена и должным образом оценена соответствующая информация через переговорный канал в Омане, судить пока затруднительно.



Сонный Джо созвал Совет Национальной Безопасности и собирается выступить с экстренным заявлением. Представители Белого дома попросили Израиль обсудить с ними все, прежде чем предпринимать какие-либо ответные меры на иранское нападение, сообщает Al Maydeen со ссылкой на израильские СМИ.



Думается, в полной мере обосновано мнение журналиста-международника Аббаса Джумы: "Самое мудрое решение, которое могут принять сейчас Штаты - не вмешиваться. Вмешательство приведет к еще более серьезным последствиям".



По какому сценарию будет развиваться ситуация, покажет уже ближайшее время, однако в любом случае политический ландшафт региона серьезно изменится, хотя говорить о "конце света" пока еще, пожалуй, несколько преждевременно.



P.S. Целью операции "Правдивое обещание" были информцентр на границе Израиля и Сирии и израильская авиабаза "Неватим", сообщил глава Генерального штаба ВС Ирана. Операция выполнена и Иран не намерен ее продолжать.