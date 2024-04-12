 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Тель-Авив никто не атаковал. Корреспондент "Известий" рассказал об обстановке в городе
11:21 14.04.2024

Корреспондент "Известий" рассказал об обстановке в Тель-Авиве после атаки Ирана

Ночью 14 апреля в небе над Тель-Авивом без перерыва дежурили боевые самолеты, ни один беспилотник или ракета не долетели до города, ни разу не прозвучал сигнал воздушной тревоги. Об этом 14 апреля сообщил корреспондент "Известий".

"Всю ночь в небе над Тель-Авивом летали боевые самолеты, истребители и большие разведчики, но ни разу не прозвучала сирена воздушной тревоги", - сказал журналист Валентин Трушнин.

Он отметил, что жизнь горожан идет в привычном режиме, а небо над Тель-Авивом открыто - аэропорт работает в штатном режиме.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки иранских беспилотников в сторону Израиля. Затем агентство IRNA сообщило, что иранская сторона направила первую партию баллистических ракет по целям в глубине израильской территории. Телеканал ABC News со ссылкой на источники сообщил, что начавшаяся атака в сторону Израиля могла включать в себя от 400 до 500 беспилотников из Ирака, Сирии, южного Ливана, а также выпущенных отрядами йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы), а основная масса - из Ирана. По его данным, суммарно Тегеран выпустил около 150 ракет.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль отразил воздушную атаку Ирана. По словам министра обороны страны Йоава Галанта, еврейское государство с партнерами сорвали нападение "непревзойденным образом". Он также предупредил, что кампания еще не окончена.

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари отметил, что Тель-Авив отразил 99% атаки. Он уточнил, что было зафиксировано несколько раненых, в том числе на военной базе на юге страны с незначительными повреждениями инфраструктуры

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш резко осудил столкновение стран и призвал к немедленному прекращению боевых действий. Он подчеркнул, что ни регион, ни мир не могут позволить себе еще одной войны. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен также осудила атаку Ирана по территории Израиля. Она призвала стороны воздержаться от дальней эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Отношения Ирана и Израиля обострились после нанесенного удара по консульству исламской республики в столице Сирии Дамаске 1 апреля. При атаке погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции Ирана - Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими, а также пять сопровождавших их офицеров. После удара Иран пригрозил Израилю возмездием.

Источник - Известия
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