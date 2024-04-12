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Дроны закончили жизнь в воздухе. Иранские ракеты и беспилотники не долетели до Израиля
11:45 14.04.2024

В ночь на воскресенье Иран обрушил на Израиль сотни беспилотников и ракет. Это стало местью за двухнедельной давности удар по иранскому консульству в Дамаске, в результате которого погибли семь высокопоставленных командиров Корпуса стражей исламской революции. Однако Израилю с помощью союзников удалось перехватить почти все воздушные цели. Там заявляют, что "инцидент не исчерпан", так что, похоже, теперь уже Ирану стоит ожидать ответа еврейского государства. С подробностями из Тель-Авива корреспондент "Ъ" Михаил Гуревич.

Иран выждал две недели после атаки на консульство в Дамаске и все-таки решил ответить. Израиль был атакован сотнями дронов и ракет. Цифры приводятся разные, но в любом случае целей было не менее 200. По информации The New York Times, Иран запустил 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля". Словом, произошло именно то, о чем так мечтали в "Хамасе" с 7 октября: на их стороне в войну вступил главный союзник группировки.

Однако произошло это не из-за солидарности с "Хамасом", а для сохранения собственного лица. По данным израильских СМИ, в Тегеране рассматривались разные сценарии ответа на гибель семи военных в Дамаске, и в конце концов было принято самое радикальное решение. Около 22:00 по ближневосточному времени американцы сообщили о взлете первой партии БПЛА и крылатых ракет.

Впрочем, это было уже ожидаемо.

Примерно за час до начала атаки израильская служба тыла сообщила об отмене работы всех детских учреждений.

В стране с воскресенья начались пасхальные каникулы, и поэтому в основном речь идет о детских лагерях и экскурсиях. Видимо, в руководстве посчитали, что детям в момент атаки лучше быть дома, поближе к бомбоубежищам.

Тем временем десятки тысяч израильтян прильнули к экранам своих телефонов, чтобы проверить, смогут ли они сегодня вылететь в отпуск, запланированный на период каникул. Сначала служба аэропорта Бен-Гурион сообщила о закрытии неба до четырех утра, потом продлила до семи, а уже в ночи пришло сообщение, что решение будет приниматься по обстановке и пассажирам следует проверять статус полета в течение дня.

Судя по анонсам, сегодня за границу должны были вылететь более 50 тыс. человек, что стало бы рекордом с начала войны в Газе. К середине ночи стало окончательно понятно, что рекорды придется отложить.

В Израиле быстро все подсчитали. Дроны преодолевают расстояние от исламской республики до еврейского государства за 9 часов, крылатые ракеты - за 2, а баллистические - за 12 минут. Так и произошло: примерно в 2 часа ночи зазвучала сирена на Голанских высотах, в пустыне Негев, Иерусалиме и в Эйлате. По словам пресс-секретаря армии Даниэля Агари, по состоянию на 3 часа ночи израильские ВВС и ПВО сбили более 200 баллистических и крылатых ракет.

Отдельное спасибо израильтяне должны сказать своим союзникам, причем не только США и Великобритании, но и Иордании и Египту.

Вашингтон и Лондон сразу заявили о своей полной поддержке Израиля и взяли на себя часть работы, в первую очередь борьбу с дронами над территорией Восточной Сирии и Иордании. ВВС Иордании тоже приняли активное участие в погоне за дронами - в основном это были беспилотники типа "Шахед-238". Впрочем, кандидатами на статью в книге Гиннесса эти аппараты стали именно по итогам минувшей ночи как БПЛА, участвовавшие в самой массированной атаке дронами в мировой истории. И это не единственный рекорд. Как сообщили в руководстве армии, ЦАХАЛ перехватил 99% ракет, долетевших до зоны действия израильских ПВО.

В результате удара, как сообщается, пострадала 7-летняя девочка в бедуинской деревне.

Теперь важно, каким будет ответ Израиля. Всю ночь в бункере под зданием Генштаба в Тель-Авиве заседал военный и расширенный военно-политический кабинет. По итогам было принято решение поручить принимать все оперативные решения премьер-министру Биньямину Нетаньяху, министру Бени Ганцу и главе Минобороны Йоаву Галанту. Каким будет ответ, пока неизвестно, но, как заявил высокопоставленный источник в правительстве, реакция будет очень серьезной.

По словам армейского пресс-секретаря Даниэля Агари, "инцидент не исчерпан".

Скорее всего, решение будет приниматься после консультаций с Вашингтоном.

Иранское нападение второй раз за полгода драматически изменило расклад сил в регионе. Поддержка Израиля странами Запада сегодня сравнима с той, что была после 7 октября. Все претензии по поводу методов ведения войны в Газе хотя бы временно, но забыты. Более того, по мнению израильских аналитиков, в противостоянии с Ираном на стороне Иерусалима будут не только США и Европа, но и суннитские страны, в первую очередь Саудовская Аравия, ОАЭ, Иордания и даже Египет.

Как Совбез ООН обсудил атаку на иранское консульство в Сирии
Тегеран оказался в ситуации, которой он избегал многие десятилетия. Практически с самого начала противостояния с Израилем аятоллы предпочитали не вступать в прямой конфликт, а пользоваться услугами разного рода прокси типа "Хезболлы" в Ливане или хуситов в Йемене. Но за одну ночь диспозиция изменилась: у Израиля развязаны руки. Одно из возможных последствий - активизация боевых действий в секторе Газа.

Ну, и Иран без ответа наверняка не останется. К сожалению, так уж устроено на Ближнем Востоке. Все должны сохранять свое лицо, чтобы остаться в живых.

Источник - Коммерсантъ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1713084300


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