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Содружество подрастеряло содружников. Кому, кроме синекур-чиновников, нужно СНГ?
11:48 14.04.2024

Но остающиеся активными участники СНГ по-прежнему уверены в необходимости формата
В Минске в пятницу прошло первое в этом году заседание глав МИДов стран СНГ. Несмотря на решение Армении понизить уровень своего представительства на встрече, в белорусской столице только и говорили о том, что в текущих условиях необходимость консолидации очевидна. Глава МИД РФ Сергей Лавров, открывавший встречу на правах председателя, и вовсе констатировал: слово "содружество" в названии объединения - не пустой звук, оно "реально отражает его суть". С подробностями из Минска - корреспондент "Ъ" Анастасия Домбицкая.

Министры и заместители
Хотя 1 января председательство в СНГ перешло от Киргизии к России, первое в этом году заседание глав МИДов было решено провести в белорусской столице. В минский "Президент-отель" съехались главы внешнеполитических ведомств России, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Туркменистан по традиции направил на заседание замминистра. Две страны - Украина и Молдавия - встречу ожидаемо проигнорировали (они не участвуют в деятельности СНГ все последние годы, хотя де-юре по-прежнему находятся в его составе).

При этом накануне заседания выяснилось, что еще одна страна не примет участия во встрече на уровне министра. Армения решила отправить в Минск заместителя главы внешнеполитического ведомства.

Впрочем, большой сенсацией это не стало. Напомним, что в прошлом году премьер-министр Армении Никол Пашинян не участвовал ни в саммите СНГ в Бишкеке, ни в минской встрече лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Комментируя в декабре эти решения, президент РФ Владимир Путин выражал уверенность в том, что "это связано с некоторыми процессами в Армении и не связано с желанием или нежеланием продолжать работу в этих интеграционных объединениях".

Однако с тех пор ситуация стала яснее. Так, в феврале премьер Пашинян заявил о заморозке участия республики в ОДКБ и пригрозил выходом из состава объединения.

Власти Армении утверждали: организация не выполнила условия Договора о коллективной безопасности, когда они запросили помощь в восстановлении территориальной целостности страны и выводе азербайджанских военных с ее территории. Кроме того, Ереван продолжает демонстрировать снижение интереса к СНГ при одновременном росте интереса к общению с представителями Запада.

Пример - состоявшаяся 5 апреля в Брюсселе встреча высокого уровня в формате Армения-ЕС-США. В ходе переговоров с участием Никола Пашиняна Еревану пообещали дополнительное финансирование, а также "расширение сотрудничества, направленного на укрепление устойчивости Республики Армения, в том числе в таких ключевых областях, как политические реформы, экономическое развитие и гуманитарная помощь".

"Не пустой звук"
Между тем в Минске в пятницу постоянно звучали тезисы о важности СНГ и о том, что эту мысль понимают все участники объединения. Так, Сергей Лавров заявил, что слово "содружество" - "это не пустой звук, оно реально отражает суть объединения".

Отвечая на вопрос журналиста о том, можно ли сегодня охарактеризовать СНГ как "клуб для цивилизованного развода", министр Лавров предался размышлениям о том, всегда ли прекращение отношений ведет к негативным последствиям.

И пришел к следующему выводу: "В жизни ведь часто бывает… Когда люди расстаются, то начинают больше ощущать ценность взаимных связей и понимают, может быть, острее, чем в браке, необходимость взаимной поддержки. Что-то похожее мы сейчас наблюдаем".

Рассказал дипломат и про то, перед лицом каких угроз эта поддержка необходима. "США и их сателлиты пытаются вторгаться во все регионы общего пространства",- отметил глава МИД РФ. Но тут же успокоил: "Под огромным давлением наши союзники, стратегические партнеры сохраняют приверженность всем базовым принципам, на которых зиждется сотрудничество в рамках СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС".

Затем о единстве высказался генсек СНГ Сергей Лебедев. По его словам, на неформальной встрече в четверг главы делегаций стран СНГ "констатировали, что той атмосферы, того взаимопонимания, которое существует между представителями стран СНГ, нет ни в рамках G7, ни в рамках G20, ни в рамках других интеграционных объединений". "Мы чувствуем пока еще себя "своими", близкими друг другу",- сказал господин Лебедев, подчеркнув, что Запад сам подталкивает государства СНГ к более тесному взаимодействию. Остается ли в ряду этих стран Армения, генсек не уточнил.

Терроризм без национальности
Как отмечал ранее Владимир Путин, план председательства России в СНГ включает более 150 мероприятий, главное из которых - саммит - пройдет 8 октября в Москве. Сергей Лавров же, будучи в Минске, рассказал о ключевом приоритете России на посту председателя. Главная задача, по его словам, "обеспечить дальнейшее развитие интеграционных связей по всем направлениям: в экономической сфере, в области безопасности и правопорядка, на культурно-гуманитарном направлении".

В контексте последних событий в России тема безопасности в пятницу стала, пожалуй, ключевой.

Так, в своей вступительной речи глава МИД Белоруссии Сергей Алейник, отметив успехи российско-белорусской миссии на МКС, тут же перешел к недавнему теракту в "Крокус Сити Холле". Призвав коллег "отбросить эмоции и искать пути совместного противодействия общим вызовам", он объявил минуту молчания в память о погибших.

"Все наши коллеги подтвердили в ходе своих выступлений солидарность с Россией, с ее народом перед лицом угрозы терроризма,- заявил по итогам заседания Сергей Лавров.- Большое внимание уделили взаимодействию в сфере безопасности на пространстве СНГ и в более широком плане - на евразийском континенте, включая совместную борьбу с терроризмом, другими угрозами и вызовами".

А Сергей Лебедев обратил внимание на то, что выступавшие подчеркивали: "Терроризм не имеет национальности. Мы должны противостоять любым попыткам вбить клин между народами наших стран".

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На злободневную тему высказался и глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин. Напомним, страна-член СНГ оказалась в центре внимания из-за предполагаемой причастности таджикских граждан к теракту в Подмосковье. "Наказание должны понести все: и организаторы, и исполнители, и пособники, и заказчики этого ужасающего преступления",- сказал господин Мухриддин, выразив надежду на то, что следствие по делу о теракте пройдет "беспристрастно и справедливо".

Как Владимир Путин встречался в Царском селе с главами стран СНГ
Проблемы с этим, как он дал понять в своем выступлении перед остальными участниками содружества, пока не исключены. "Демонстрация в открытом информационном пространстве кадров задержания предполагаемых исполнителей террористического акта 22 марта в Московской области c применением пыток к ним в виде нанесения телесных увечий недопустима",- сказал министр. И добавил: "Цена признаниям, добытым таким образом, всем хорошо известна".

Источник - Коммерсантъ
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