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Удар по Израилю: Новая война на Ближнем Востоке повергла в шок даже Байдена
12:23 14.04.2024

CSIS: иранские прокси могут запустить по Израилю более 200 тысяч ракет

Константин Ольшанский

Ирано-израильская война началась. Это стало логичным развитием многомесячного противостояния на Ближнем Востоке. Массированный удар Ирана и его прокси-сил по израильской территории в ночь на воскресенье стал крупнейшим со времен ударов беспилотников по НПЗ Саудовской Аравии в 2019 году и ударов 2020 года по иракским авиабазам, на которых были размещены американские войска.

Тогда Иран атаковал американских военных в ответ на убийство генерала Кассема Сулеймани. В этот раз Иран заявил, что его ракетные и дроновые удары по территории Израиля стали "вынужденной ответной реакцией" на удар по дипмиссии в Дамаске.

Defense News пишет, что в результате израильского удара был разрушена консульская пристройка посольства, погибли два бригадных генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) - Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Всего во время израильского удара по Дамаску были убиты 16 военных - граждане Ирана, Сирии и Ливана. Также были убиты двое мирных жителей, женщина и ее сын.

Израильский удар по консульству в Дамаске осудило ООН. Defense News пишет, что Израиль разбомбил иранскую дипмиссию спустя всего несколько дней после самого кровавого в истории рейда - 5 апреля израильские ракеты убили в Сирии 53 человека.

Министр иностранных дел Ирана заявил о том, что США - главный покровитель Израиля - несут прямую ответственность за оба нападения.

Эмиль Хокаем из Международного института стратегических исследований (IISS) говорит, что последние израильские удары переполнили чашу терпения Ирана. До этого Иран проявлял расчетливую сдержанность, воздерживаясь от открытого и прямого вступления в войну. И действовал против Израиля руками своих прокси - военизированных группировок из Ирака, Ливана, Сирии и Йемена.

Самому Ирану действовать напрямую против Израиля сложно, поскольку у стран нет общей границы. Иранским ракетам и дронам, чтобы пройти в воздушное пространство Израиля, нужно пройти над Сирией или Иорданией. И если Сирия - это ближайший союзник Ирана, пишет Defense News, то Иордания - американский союзник, и обязалась сбивать иранские воздушные цели.

Пока что среди союзников Ирана самой эффективной была антиизраильская кампания хуситов. Однако Йемен тоже не имеет общей границы с Израилем, ракеты и дроны хуситов должны пройти над Саудовской Аравией (это региональный противник Ирана, который сбивает воздушные цели хуситов). Йеменские повстанцы зато воспользовались контролем над Красным морем и ударами ракет и дронов сумели перекрыть движение израильских кораблей. Израиль, фактически, оказался в морской блокаде.

Интенсивнее всего против Израиля действовали повстанцы из ливанской "Хезболлы", говорит Сет Джонс из Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

Ливан непосредственно граничит с Израилем, и поэтому "Хезболла" имеет возможность обстреливать всю территорию страны. И при необходимости даже вести наземную операцию.

После предыдущей Ливанской войны 2006 года "Хезболла" значительно улучшила свои военные возможности и накопила от 120 до 200 тысяч крылатых и баллистических ракет, пишет Сет Джонс. Это позволит обстреливать территорию Израиля в течение нескольких месяцев.

Причем даже в случае начала наземной операции Израиля против "Хезболлы", Иран сможет легко пополнять ливанские запасы ракет. Причем снабжение может идти и через территорию Сирии, где иранские военные только увеличивают свое присутствие.

Эксперт CSIS называет это "сухопутным оружейным мостом", связывающим Иран, Ирак, Сирию и Ливан. Это резко контрастирует с Сектором Газа, куда оружие и люди должны переправляться контрабандой через подземные туннели.

Причем Иран поставляет "Хезболле" все более тяжелое вооружение. 25 января ЦАХАЛ заявил, будто бы нанес удар по 1200-метровой взлетно-посадочной полосе на юге Ливана, которую "Хезболла" якобы построила при содействии Ирана для тяжелых ударных дронов.

При этом операторы ливанских беспилотников "Хезболлы" прошли подготовку в иранском КСИР, пишет CSIS.

Кроме того, ливанские операторы дронов внимательно наблюдают за ситуацией в Украине, изучая новые тактики применения БПЛА. Благодаря этому с начала палестино-израильской войны "Хезболла" уже нанесла не менее 40 групповых ударов по территории Израиля.

"Хезболла" прекрасно вооружена не только в небе, но и на земле, пишет CSIS. На юге Ливана размещена мощная система ПВО, хотя она в основном и представлена российскими и советскими системами "Стрела", "Оса", "Игла", "Панцирь".

Кроме того, у "Хезболлы" на вооружении есть ПТУР Tharallah и "Корнет", которые способны пробивать броню израильских танков Merkava. Плюс самодельные бомбы, которое будут применять в случае наземного вторжения ЦАХАЛ. А в том, что оно немедленно начнется, у экспертов нет никаких сомнений.

- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш уже предупредил о столкновениях, которые спровоцируют региональную войну. Израильские политики и военные недовольны статус-кво, из-за которого около 100 тысяч израильтян были вынуждены покинуть свои дома. Это является раздражителем для коалиционного правительства Биньямина Нетаньяху, - говорит Дэниэл де Петрис из Королевского института объединенных служб (RUSI).

Один раз Джо Байден отговорил Нетаньяху от войны на втором, ливанском, фронте. Второй раз уже не получится. Израиль наверняка ответит на ночной налет Ирана. Цели для этого Тель-Авив наверняка уже определил.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1713086580


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