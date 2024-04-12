Bloomberg в недоумении: "Теневой флот" Путина обходит все рифы

12:25 14.04.2024

Bloomberg в недоумении: "Теневой флот" Путина обходит все рифы. Каких капитанов он зачислил в свою команду?

Нарушение ограничений экспортных поставок нефти из России в Штатах и ЕС предпочитают не замечать, иначе самим боком выйдет



Ирина Гусева

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Игорь Юшков



Цена российской нефти значительно превышает потолок, установленный странами G7 для того, чтобы лишить Россию экспортных доходов. Флагманский сорт Urals на выходе из портов Балтийского и Черного морей стоит $75 за баррель вместо $60.



Это свидетельствует о том, что принятые меры не соблюдаются, пишет Bloomberg.



Ограничение требует, чтобы любая западная компания, участвующая в транспортировке российской нефти, получала сертификат, подтверждающий, что стоимость груза 60 долларов за баррель или меньше, иначе предоставлять услуги им запрещается, пишет издание.



Мало того, что Urals почти весь прошлый год держалась выше 60 долларов, рост цен в этом месяце до уровня значительно выше 70 долларов может подорвать доверие к этим сертификатам для трейдеров, желающих продолжить пользоваться западными сервисами. Американские власти в курсе, они отслеживают рост цен, который связывают с геополитической динамикой.



Минфин США планирует и дальше следить за соблюдением потолка цен, вводя санкции против нарушителей, однако, учитывая его стремление избегать любых действий, которые нарушат поставки нефти и приведут к повышению цен, может пока воздержаться от попыток сделать это.



На рост нефтяных цен влияет, в частности, ситуация, связанная с действиями Израиля в отношении ХАМАС и Ирана, а также угрозы Тегерана перекрыть Ормузский пролив, через который осуществляется до 20% мирового объема нефтеперевозок. Кроме того, в США высказывали опасения, что на потенциальный рост цен могут оказывать влияние и удары Украины по российским НПЗ, в Вашингтоне даже просили прекратить атаки.



Впрочем, в Пентагоне уже поспешили заявить, что эти действия являются суверенным решением Киева, хотя и бессмысленным. Такой карт-бланш на Банковой вполне могут воспринять как одобрение ударов по российской инфраструктуре.



На минувшей неделе впервые с октября 2023 года стоимость марки Brent поднялась выше $90 за баррель. И от геополитической ситуации во многом зависит, куда цены пойдут дальше. Как это может повлиять на стремление ряда стран опустить "потолок" цен на российскую нефть?



Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков напомнил, что покупателям абсолютно все равно какая цена, потому что "потолок" их вообще не касается.



- США, вводя санкции "потолка цены", давали разъяснение по их применению - покупать российскую нефть можно по любым ценам, никаких вторичных санкций не последует.



Когда покупатели указывают на "потолок цены" (например, Индия так делает), это, как правило, попытка выторговать более выгодные условия - сбить цену или рассчитаться своей валютой и т. д.



В реальности, если нефть дошла до покупателя, и он приобретает ее в порту, то может покупать ее по любой цене и ничего ему не будет. Санкции "потолка цены" - это запрет на перевозку нефти морским транспортом, если она стоит более 60 долларов за баррель, и страхование этой перевозки.



"СП": Но "Блумберг" сетует, что как раз цена в порту отгрузки выше.



- Да, но санкции "потолка" никогда и не работали. Важно только само их наличие, как они затевались.



Предполагалось, что Россия не сможет продавать свыше 60 долларов за баррель. Каждые два месяца их собирались пересматривать, делая на 5% ниже, чем средняя стоимость за последние два месяца. В итоге так ни разу и не пересмотрели, хотя прошло больше года с момента введения - 5 декабря 2022 года, потому что когда цена идет вверх, то получается надо повысить "потолок".



Кроме того, о том, что "потолок" заработает с декабря, объявили еще летом 2022 года. Эти несколько месяцев ушли на то, чтобы какие-то компании выделились в так называемый "теневой флот". Под российскую нефть его оценивают в 500−600 танкеров, весь - около 900−1000, так как перевозят еще иранскую, венесуэльскую, какие-то танкеры работают на всех трех заказчиков по перевозке подсанкционной нефти.



Эти компании изначально понимали, что уходят в этот сегмент рынка и обратно не вернутся, не смогут перевозить саудовскую, американскую и какую-то другую, однако "нас и здесь неплохо кормят".



Высокие ставки на фрахт - и до конца своих дней танкер будет перевозить только подсанкционную нефть. Они сознательно на это пошли, у них нет счетов в американских банках, они рассчитываются за перевозку в национальных валютах, а не в долларах или евро. И что ты ему сделаешь?



Это же не санкции ООН, его нельзя остановить посреди моря. Поэтому здесь изначально санкции не работали, даже был рекорд, когда в октябре 2023 года средняя стоимость Urals была 81 доллар за баррель.



"СП": Так почему тогда сейчас публикуют?



- Волна интереса, наверное, связана с тем, что Евросоюз разрабатывает новый пакет санкций, да и США тоже. Возникает вопрос - а что туда вписать? Особо ничего не впишешь, потому что одни члены ЕС против санкций в отношении атома, другие - газа. А должны за пакет проголосовать все. В итоге пакет скатывается к мерам по латанию дыр в уже принятом санкционном режиме.



И когда смотрят, какие санкции уже приняты, то возвращаются к потолку цены. Но сделать практически ничего невозможно - теневой флот уже сформирован, перевозчикам все равно, 30 или 60 будет потолок, потому что они уже нарушили санкции и не могут вернуться к предыдущему рынку.



Думаю, никакие изменения "потолка" на ситуацию не повлияют.



"СП": На фоне сложной геополитической ситуации цены в последнее время растут. Этот рост может отразиться на пресловутом потолке? Рискнут понизить?



- Думаю, нет. Наоборот, когда цена растет, это самый невыгодный момент для Запада понижать "потолок цены". Тогда разрыв от реальной цены до потолка станет еще больше и еще более заметно станет, что он не работает.



Они прекрасно понимают, что не работает. Они предлагают пересмотреть, чтобы показать, что продолжают давить на Россию, ужесточать санкции. Это, скорее, имиджевые изменения санкционного режима, чтобы продемонстрировать свою решительность, а это выгоднее сделать, когда цена будет снижаться. Думаю, если и будет пересмотр "потолка", то когда нефть начнет дешеветь.



"СП": А какие сейчас прогнозы по цене?



- Думаю, пока мы видим некий баланс спроса и предложения, несмотря на яркие события вокруг Ближнего Востока.



Пока он смещается в сторону дефицита, но очень медленно, поэтому и цена так растет - в начале года было около 80−82 долл., постепенно за квартал дошли до 90 за баррель. В основном за счет увеличения спроса в Китае, Индии.



На фоне роста спроса еще и новые квоты ОПЕК+ заработали с 1 января, уменьшив объем предложения. А потом еще несколько стран, в том числе Россия, объявили, что будут добровольно дополнительно снижать добычу, но тоже постепенно.



Цена медленно растет. Ее поддерживают факторы напряженности - то вокруг российских НПЗ, в результате чего Россия не сможет экспортировать углеводороды, то вокруг Ирана (Ормузского пролива, Красного моря). Это постоянно действующий фактор, который тоже заложен в цену.



Думаю, коридор будет от 85 до 95 долларов за баррель, потому что чем выше цена, тем сложнее наращивать спрос, потребление от сверхвысокой цены может упасть. Цена около 90 всех устраивает. Если будет 100 долларов за баррель, то, возможно, ОПЕК+ начнет пересматривать квоты на добычу.