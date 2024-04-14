Заявление МИД России в связи с атакой по территории Израиля (текст)

15:42 14.04.2024

Внешняя политика Новости

14.04.2024 11:50



Заявление МИД России в связи с атакой по территории Израиля

688-14-04-2024



В ночь на 14 апреля по территории Израиля было запущено большое количество ракет и беспилотников. По заявлению МИД Ирана, данная атака была предпринята в рамках права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН в ответ на нападения на иранские объекты в регионе, включая удар по зданию консульского отдела Посольства ИРИ в Дамаске 1 апреля, который наша страна решительно осудила. К сожалению, из-за позиции западных членов СБ ООН не смог адекватно прореагировать на удар по иранской консульской миссии.



Выражаем крайнюю озабоченность в связи с очередной опасной эскалацией в регионе. Неоднократно предупреждали, что неурегулированность многочисленных кризисов на Ближнем Востоке, в первую очередь, в зоне палестино-израильского конфликта, которые зачастую подогреваются безответственными провокационными действиями, будет приводить к росту напряженности. Призываем все вовлеченные стороны к сдержанности. Рассчитываем, что региональные государства будут решать имеющиеся проблемы политико-дипломатическими средствами. Считаем важным, чтобы конструктивно настроенные международные игроки этому способствовали.



Обращаем внимание российских граждан, находящихся в Израиле и соседних странах, в первую очередь, Иордании, Ливане и Сирии, на необходимость следить за сообщениями и практическими рекомендациями, публикуемыми на информационных лентах МИД России, официальных сайтах российских заграничных учреждений в упомянутых странах, Консульского департамента и Департамента Ситуационно-кризисный центр МИД России, в том числе в соответствующем разделе обновленного ресурса – мобильного приложения "Помощник за рубежом".



