Сомалийские пираты "заработали" целый мешок с деньгами за освобождение захваченного ими судна - бангладешского Abdullah

16:59 14.04.2024

Сомалийские пираты освободили захваченное ими месяц назад грузовое судно Abdullah из Бангладеш вместе с экипажем после получения выкупа. Об этом сообщил Мизанул Ислам, представитель бангладешского конгломерата Kabir Group, которому принадлежит судно.



"Пираты покинули судно после получения выкупа. Abdullah в настоящее время направляется в порт Аль-Хамрия. Ему потребуется около недели, чтобы достичь его. Решение о том, каким образом доставить моряков в Бангладеш, будет принято после прибытия корабля в Дубай", - заявил Ислам газете Business Standard.



Сумма выкупа не называется. По данным газеты, мешок с деньгами был сброшен пиратам с борта легкомоторного самолета. Они на лодке подобрали его и спустя несколько часов в полном составе покинули бангладешское судно. Все это время вблизи дежурил корабль ВМС одной из стран ЕС.



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