Побои и вымогательство: казахстанские транссекс-работницы просят спасти их от полиции

17:16 14.04.2024 14 апреля 2024

Люди из секс-индустрии считаются одним из самых уязвимых слоев общества. 90 % из них систематически бьют, насилуют и шантажируют. Усугубляется проблема, когда речь идет о не совсем типичных секс-работницах, а о трансгендерных. И все становится еще хуже, когда им угрожают не случайные клиенты, а полицейские. Да, проституция в Казахстане вне закона - хотя, собственно, статья есть только для сутенеров, а не для их "подопечных", - но в таком случае и с представительницами этой профессии поступать нужно по закону. Но собеседницы Orda.kz утверждают, что стражи порядка считают секс-работниц исключительно способом личного обогащения. Мы поговорили с некоторыми из них.



Девушки без адреса

Первая наша героиня - Нита (имя изменено). Девушке 34 года, и уже восемь лет она предоставляет интим-услуги. Стала работать, как только совершила трансгендерный переход. Нита сделала операцию и получила все документы, соответствующие ее психологическому полу. Без них сложности были повсеместно: с большим трудом получалось арендовать квартиру, ездить за границу. И все же документы не решили всех проблем: на работу трансгендерную девушку никуда не брали.



С этим, по ее признанию, сталкиваются 90 % казахстанских трансгендеров, и все они от безысходности идут зарабатывать телом.

В прошлом году Нита пыталась открыть бутик с косметикой, вложив туда все свои сбережения. Пять месяцев торговля шла, но из-за того, что ее заходили проведать трансгендерные подруги, магазинчик быстро прикрыли. Арендодатели под предлогом ремонта попросили Ниту съехать. Другие попытки девушки сменить профессию провалились: в общем чате арендодателей быстро распространилась информация, что она - трансгендер. Помещения ей больше не сдавали. Это при том, что наша собеседница выглядит как обычная девушка.



Казалось бы, раз люди не принимают трансгендерных казахстанцев на работу, то зачем мешать им зарабатывать деньги другим способом? Если бы все было просто, то не было бы этой истории...



Хочешь крышу - запиши номер

По словам Ниты, на ее коллег регулярно нападает полиция:



- Если раньше по большей части на нас нападали какие-то гопники и уличные преступники, промышляющие грабежом, то сейчас это непосредственно полиция.



Как давно полицейские сменили гопников? Каким образом это происходит?



- С полицией у нас всегда были конфликты, но сейчас такие случаи участились. Они ищут лазейки для того, чтобы накладывать штрафы. Потому что все, что они могут сделать в рамках закона, - это привлечь нас за нарушение общественного порядка. Девочки (секс-работницы) обычно предпочитают вести себя тихо, поэтому привлечь их к административной ответственности по этой статье нереально. Полиция ищет другие способы поднять показатели и заодно обогатиться.



Обычно, по словам Ниты, это происходит так: полицейские находят контакты девочек на сайте интимных услуг. После этого им звонят с различных номеров, договариваются о сексе под видом клиентов. Когда время и место назначены, приходит человек, платит деньги. Через какое-то время в дверь стучат, и незнакомец идет открывать. На пороге стоят полицейские в гражданской одежде. Так они ловят транссексуалов "с поличным".



Существует и другой сценарий, когда сами полицейские под видом клиентов договариваются с работницами о сексе. И даже получают его... Только после этого они требуют деньги.

- Обычно полицейские ставят нас на счетчик. Подобный случай был лет пять назад. Тогда трансгендерные секс-работницы платили каждую неделю по 100 долларов группе бандитов. Они вымогали деньги решительно: могли внезапно избить, а к вечеру потребовать 300 тысяч тенге. Их главаря звали Назар, бывший сотрудник полиции. Четыре года он терроризировал девочек и собирал с них деньги, - вспоминает Нита.



Благодаря личным связям девушка добилась справедливости, и преступников арестовали. На этом, конечно, налеты не закончились. Правда, у работниц коммерческого секса был период, когда наступило относительное затишье - с 2016 по 2018 год. После этого прессинг возобновили.



- Существует еще одна схема вымогательства денег, - объясняет собеседница Orda, - сотрудники полиции отправляют к девушкам специальных людей, которые их грабят и избивают. После этого к ним приходят сами полицейские. Говорят: "Если ты хочешь "крышу", запиши мой номер. Будешь платить определенную сумму, и тебя никто не тронет. Мы будем экстренно выезжать на твой вызов". Нам ничего не остается, кроме как подчиниться. Помощи просить не у кого, так как полицейские сами нам угрожают. Таким образом девочки фактически живут без денег: большую часть отдают за аренду жилья, другую - в руки вымогателей. На жизнь и возможность выбраться из долговой ямы средств не остается.



Как реагируют другие полицейские, когда на их коллег пишут заявления?



- Они не дают им ход. Впервые, когда я обратилась с заявлением на ту преступную группировку, его не приняли, несмотря на то что они зверски избили человека. Тогда я пригрозила, что пойду с рассказом на КТК и что у меня есть там знакомые. Только после этого они приняли заявление. До ума дело довели, но пришлось напоминать полиции, что мы обратимся в прокуратуру, если дело замнут. Мне угрожали. Звонили родственники полицейских и настаивали, чтобы моя знакомая забрала заявление. В итоге часть преступников откупилась, а одному из них дали срок.



Еще один способ вымогать деньги у "самозанятых" - шантаж. Иногда полисмены врываются к девушкам в квартиры, раздевают и заставляют произнести на камеру свое имя, указанное в паспорте, признаться в проституции. Если жертва шантажа не отдает деньги, то видео публикуют в интернете.



После таких происшествий девочки (как называет их Нита) объединяются. Для этого она стала соосновательницей группы для транссекс-работниц, чтобы хоть как-то бороться с насилием и вымогательствами. Там они делятся базой нежелательных клиентов и своими историями.

На закон надейся

Жертвой последнего полицейского произвола стала транссекс-работница Ажар (имя изменено). Вот что она рассказала нам:



- Ко мне в квартиру пришли двое полицейских, представились. Их имена я не запомнила, но они точно знали, к кому пришли. Знали, что я секс-работница. После этого они забрали меня в участок и попросили написать заявление, что я признаю, что предоставляю интимные услуги. Меня поставили на учет, потом отпустили. Чуть позже в этот же день ко мне снова наведались. Приехали трое полицейских и хозяин квартиры, которую я снимала для работы посуточно. Они начали давить на меня: плати 560 тысяч тенге! Я сказала, что таких денег у меня нет. На что они ответили, что через секс я их как-нибудь заработаю. В итоге я предложила заплатить им 200 тысяч тенге, и мы разошлись.



Чтобы выманить у Ажар полную сумму, полисмены конфисковали ее документы: от свидетельства о рождении до результатов анализов за последние несколько месяцев. Деньги требовал и владелец той посуточной квартиры.



- Хозяин квартиры заставлял писать заявление, что я снимала его квартиру, и что он не знал, что я работаю. Я отказалась это делать. В ответ он начал снимать меня на видео и просил сказать, что я ему должна до 29 марта 180 000 тенге (сумма штрафа, который он якобы оплатил), - объясняет Ажар.



Сама по себе ситуация двоякая: о каком штрафе идет речь если посуточная/почасовая аренда квартир существует для того, чтобы "уединяться"? Ни для чего, кроме как для секса, их не снимают. На каком основании налагается штраф, если секс-работница была в этой квартире единожды и даже не успела превратить ее в притон?



Мириться с этой ситуацией Ажар не намерена: заплатить очередной штраф - значит снова положить деньги в карман "фараонов". В ее планах - бороться с ними по закону. Обратиться к тем же полицейским, надеясь на то, что они не станут прикрывать своих коллег.

Понятно, что одним таким заявлением проблему не решить. Полиция преследует всех секс-работников без исключения. Победить это можно одним способом: позволить трансгендерам получать работу наравне со всеми или хотя бы легализовать то ремесло, которым они занимаются. Таким они могли бы платить налоги государству, честно зарабатывать на жизнь, быть в безопасности и при этом не уводить деньги, заработанные на этом поприще, в "серую зону".



Автор: Аксинья Титова Источник - Orda.kz

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