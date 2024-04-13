"Атака" Ирана на Израиль - театральная постановка - депутат ГД Белик

00:00 15.04.2024

В Госдуме назвали атаку Ирана на Израиль театральной постановкой



Tекст: Дарья Григоренко



Атака Ирана на Израиль является красивой театральной постановкой в информационном пространстве, заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.



Белик отметил, что никакой войны не будет, поскольку все это больше похоже на красивую театральную постановку, только в информационном пространстве. Он назвал это "простым договорняком", потому что "высокопоставленным политическим фигурам негоже оставлять без внимания некоторые действия недружественных стран" и нужно отвечать, передает РИА "Новости".



По его словам, Иран и Израиль заявляют о серьезных повреждениях инфраструктуры и объектов, но нигде нет ни фото, ни видео подтверждений. "Все, что мы видим сейчас... спланированный сценарий "мщения"", – добавил Белик.



В воскресенье министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что иранские власти предупредили соседние государства о предстоящей атаке на Израиль за трое суток до начала.



Напомним, по данным СМИ, по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля – земля", ущерб оказался "относительно ограниченным".