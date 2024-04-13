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Афера с алматинскими трамплинами: виновные продолжают сидеть в сенате и акимате
00:09 15.04.2024

"Чтобы Назарбаев хвастался перед иностранцами": строители трамплинов продолжают добиваться денег за свою работу

Максим Скопин

Строители когда-то поверили обещаниям, что деньги выплатят позже, теперь сильно жалеют об этом. Они уже 10 лет пытаются вернуть почти 5,7 млрд тенге, которые потратили на стройку и закуп техники. Однако акимы меняются, а дело с места не двигается. Orda.kz разбиралась в ситуации.

Замдиректора ТОО "ТОЛ-Курылыс" Абдуразак Байболатов и директор ТОО "СОНАТА-В" Александр Веденко уже привыкли к частым походам в акимат и на пресс-конференции. Вот и 11 апреля 2024 года они снова пришли к зданию, чтобы пообщаться с прессой и рассказать о несправедливости. В руках у мужчин были плакаты с портретами обидчиков.

"Мы трамплины от начала до конца построили, нам говорили, чтобы Нурсултан Назарбаев хвастался ими перед иностранными гостями. 5 млрд 575 млн тенге нам недоплатили, хотя обещали. Трамплины продали другим компаниям. В акимате говорили, что когда продадут часть объектов трамплинов, нам вернут долг, но нам ничего не выплатили. Это все при Есимове было", - говорит Байболатов.

В 2016 году работы в компаниях встали. Закрыть долги обещали и просили шумиху не поднимать. При этом предприятия не стали банкротами.

"Банкротство было объявлено налоговым комитетом Алатауского района, хотя у компании было много долгов. Затем началась процедура банкротства, но банк "Центркредит" настоял, что как может быть объявлено банкротство, когда построен такой объект. Банк оспорил банкротство в Верховном суде, и банкротство было отменено", - рассказывает Веденко.

ТОО "СОНАТА-В" акимат должен 43 млн тенге, но это сумма многолетней давности. По ставке рефинансирования с тех пор "накапало" 95 млн, но денег по-прежнему нет.

Подрядчики и субподрядчики, строившие трамплин, из более 5 млрд тенге должны отдать долги другим компаниям, но сделать этого не могут. Также они не могут до сих пор рассчитаться по зарплатам со многими сотрудниками, но в данном случае они уверены, что вина полностью лежит на заказчике - акимате Алматы. При этом все документы в администрации города сгорели во время Кантара в 2022 году.

При этом на комплексе лыжных трамплинов прошли два имиджевых международных спортивных мероприятия - Азиада 2011 года и Универсиада 2017 года.

Все долги погашены?

К недовольным вышел замруководителя управления строительства Айдар Нургожаев и сказал, что никакой задолженности перед строителями и поставщиками ГСМ у акимата нет.

"Комплекс трамплинов "Сункар" находится на балансе акимата города, а второй этап строительства еще не завершен, поскольку на завершение не выделили финансирование из бюджета", - говорит Нургожаев.

Руководитель отдела управления активами Алаш Маманбаев заявил Orda.kz следующее:

"Объект делится на две очереди. Первая очередь была завершена, работы были выполнены и оплата произведена. То есть они в эксплуатацию приняты и оплата была произведена. Вторая очередь не была завершена и не введена в эксплуатацию. В документах акимата она не отображается, по документам сверки у нас нет задолженности".

Представители подрядной организации винят в ситуации не только алматинский акимат (в частности, управление строительства - прим. авт.), но и бывшего работника своего же предприятия Ерлана Сариева и сенатора Султанбека Макежанова, который тогда занимал пост заместителя акима Бауыржана Байбека.

"Он был первым заместителем акима и знал, какие объекты где находятся и что с ними происходит", - говорит замдиректора ТОО "ТОЛ-Курылыс" Абдуразак Байболатов.

Он также рассказал Orda.kz, что в адрес его близких родственников поступали угрозы.

После предыдущего безуспешного общения с представителями акимата несколько месяцев назад подрядчики и субподрядчики обратились в комитет внутреннего государственного аудита. Экспертиза показала недостачу более 5 млрд тенге. При этом в документе отмечается, что вторая очередь комплекса трамплинов все же была сдана. Сумма строительства - 0 тенге.

Что же было сдано?

На самом комплексе строители показали, что является первой, а что второй очередью трамплинов. Все до канатной дороги - это первая очередь, и за нее рассчитались, а все, что правее, - вторая очередь.

То есть три малых трамплина и два здания ниже - это и есть не принятые в эксплуатацию объекты. В первом сейчас располагается фешенебельный фитнес-центр с бассейном, а во втором - отель SADU.

Как оказалось, их продали за более чем 7 млрд тенге Forte Bank, однако по документам как несданные в эксплуатацию объекты они до сих пор должны принадлежать ТОО "ТОЛ-Курылыс". Собственники могут наблюдать за собственностью теперь только издалека. Они намерены добиваться возвращения всей суммы за строительство этих объектов. При этом понимают, что странные манипуляции с трамплинами совершали не нынешние чиновники, а их предшественники. Однако в стране должна же быть какая-то преемственность власти?

Источник - орда
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1713128940


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