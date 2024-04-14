 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 15.04.2024
00:42  Марк Рютте как первый человек Европы и "зеркало" всего Запада, - В.Трухачев
00:36  Японцы скоро поймут, что Кисида в Вашингтоне отдал их на заклание как жертвенных животных , - А.Кошкин
00:20  Ближневосточный конфликт в режиме контролируемой эскалации, - Михаил Сергеев
00:16  Иран ответил Израилю эффектно и неэффективно, - Г.Петров
00:15  Вашингтон расширил состав антикитайских альянсов в Азии, - В.Скосырев
Воскресенье, 14.04.2024
20:59  Бишкек. Скончался начальник управления госохраны генерал КирКНБ Сабаев
17:16  Побои и вымогательство: казахстанские транссекс-работницы просят спасти их от полиции

16:59  Сомалийские пираты "заработали" целый мешок с деньгами за освобождение захваченного ими судна - бангладешского Abdullah
16:46  ГКНБ Киргизии задержан вице-мэр Бишкека Максатбек Сазыкулов
15:42  Заявление МИД России в связи с атакой по территории Израиля (текст)
12:27  Куда ведут отношения в треугольнике Россия – Китай – США? - Т.Бордачев
12:25  Bloomberg в недоумении: "Теневой флот" Путина обходит все рифы
12:23  Удар по Израилю: Новая война на Ближнем Востоке повергла в шок даже Байдена
12:08  В Иордании погибли 3 человека. Король Абдалла II защищает Израиль с неба
11:48  Содружество подрастеряло содружников. Кому, кроме синекур-чиновников, нужно СНГ?
11:45  Дроны закончили жизнь в воздухе. Иранские ракеты и беспилотники не долетели до Израиля
11:38  Заявления России и Китая делают бессмысленным "саммит мира" в Швейцарии
11:21  Тель-Авив никто не атаковал. Корреспондент "Известий" рассказал об обстановке в городе
11:11  Ближний Восток: Иран и его союзники наносят ответный удар по Израилю. Обзор событий
11:06  Украинский поход в ЕС за "кружевными трусиками" закончился крахом, - Вадим Поэгли
09:54  Жителей Израиля предупредили о жутких последствиях иранского ядерного удара для здоровья
09:51  Судьба Ближнего Востока повисла на волоске: Израиль обдумывает страшную месть Ирану, - А.Яшлавский
09:41  В Петропавловске восстановили водоснабжение
08:18  Иран пообещал более жесткий ответ в случае "новой ошибки" Израиля
03:25  Большая война началась? выпущенные Ираном по Израилю ракеты перехватывали американцы и британцы, - МК
00:15  Москва и Вашингтон предъявили ракетные аргументы, - Ю.Борисов
00:11  Европейские ястребы изыскивают новые способы поддержать терпящий крах режим Зеленского, - Д.Седов
00:02  Легионеры Макрона прибыли в Славянск. Воевать с русскими
Суббота, 13.04.2024
23:49  Иранское телевидение сообщило о начале масштабной атаки беспилотников на цели Израиля в оккупированной Палестине
20:56  В китайском Сиане откроется Центральноазиатский парк
20:51  Единственный, кто бросился на террориста в сиднейском ТЦ оказался русским
18:35  США обвинили Китай в кризисе перепроизводства, - "ВечБишкек"
17:24  Проклятый Хоргос? Новый скандал на казахстанско-китайской границе
17:23  Скончался выдающийся казахский кюйши (народный композитор и исполнитель) Абдимомын Желдибаев
17:10  "Такого никогда не было". Петропавловск больше 10 часов без питьевой воды
16:33  В Кении продолжают находить останки самых первых людей на планете Земля
16:28  Россия национализировала предприятия бежавших и предавших "крабовых королей"
16:16  Токаев перенес Международный форум "Астана" на 2025 год. Из-за потопа
16:12  Иранский спецназ захватил в Персидском заливе "сухогруз, связнный с Израилем"
12:26  Война приближается к Харькову
12:25  Искусственный интеллект в глобальной политике, - Юрий Паниев
12:23  Гуцул сообщила об открытии рынка России для аграриев Гагаузии
12:22  Успех Байдена в Азии оказался на руку России, - Дм. Бавырин
12:19  Новая угроза миру. В Китае стартовала эпидемия "супер-гонореи"
09:28  Бывшего посла США в Аргентине М.Рочу посадили на 15 лет за шпионаж в пользу Кубы
08:41  Швейцария собирает "мирную конференцию" по Украине. России предлагают капитулировать
08:31  Азербайджан нанес удар по французской разведке в Средней Азии, - Станислав Тарасов
08:18  Нетаньяху изо всех сил пытается спровоцировать войну США и Ирана, - Петр Акопов
07:57  "В Москве силовики ворвались в квартиру сотрудника посольства Кыргызстана и избили его жену", - Нота КирМИД
07:55  Предотвращены теракты в Донецке (объект ВС РФ) и Москве (синагога). В обоих случаях фигурируют среднеазиаты
07:04  Болгарку Кристалину Георгиеву переизбрали главой МВФ
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Вашингтон расширил состав антикитайских альянсов в Азии, - В.Скосырев
00:15 15.04.2024

14.04.2024

Байден одной рукой приветствует Китай, а другой – грозит кулаком
Владимир Скосырев

Помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниэл Крайтенбринк постарается убедить китайцев, что Вашингтон ничего плохого против них не замышляет. В Китай прибыл Дэниэл Крайтенбринк, высокопоставленный чиновник Госдепартамента США. Как указали в Вашингтоне, его задача – продолжить линию на коммуникации с Пекином. На деле этот шаг призван смягчить напряжение, вызванное недавним трехсторонним саммитом США–Япония–Филиппины, во время которого США дали обязательство защищать Манилу в ее споре с КНР из-за островов в Южно-Китайском море (ЮКМ). По мнению экспертов, Пекин в ответ ограничится резким протестом, но воздержится от акций военного характера.

Как пишет The New York Times, обострению американо-китайских отношений в не меньшей мере, чем встреча президента США Джозефа Байдена с премьером Японии Фумио Кисидой и президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим, способствовало ожидание того, что Пекин может начать операцию по воссоединению Тайваня с материком. Тем не менее фокус внимания сместился в данный момент на ЮКМ, поскольку там Пекин развернул кампанию давления на Филиппины.

Энрике Манало, министр иностранных дел Филиппин, на беседе в Госдепартаменте США, где присутствовали госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, заявил, что в результате эскалации конфликта с китайцами недавно были ранены четверо филиппинских моряков.

Спор идет прежде всего из-за отмели Second Thomas Shoal, где Манила еще в 1999 году разместила старый военный корабль и небольшое количество своих солдат. Китай претендует почти на все ЮКМ, включая экономические зоны соседних государств. Как утверждает Reuters, вышеупомянутая отмель находится в пределах 200-мильной экономической зоны Филиппин.

Тем не менее Вашингтон продолжает курс на то, чтобы отношения США с Китаем оставались стабильными. Последним чиновником высокого уровня, посетившим Китай, была министр финансов Джанет Йеллен. Она вернулась из Китая в апреле без каких-либо впечатляющих плодов переговоров.

Сознавая, что уладить коренные противоречия с Пекином не удастся, Белый дом сделал ставку на расширение оси военных и экономических альянсов в Индо-Тихоокеанском регионе. Именно так американские чиновники хотят поставить заслон китайской экспансии. Вот почему Байден заявил: "Оборонительные обязательства США перед Японией и Филиппинами железные".

Салливан разъяснил смысл слов президента следующим образом: США предпринимают целую серию усилий с государствами-единомышленниками против "китайской экономической, технологической и военной агрессии". Тут цель иная, чем в Европе, где после Второй мировой войны был сформирован единый Североатлантический альянс. А в Азии США и страны региона формируют меньшие по размерам , но перетекающие друг к другу партнерства.

"Китай использует очень мощное сочетание нажима, торговли и ВМС. А США, Япония и Филиппины хотят продемонстрировать, что у них есть ответ в виде союзов разных типов", – говорит Рана Миттер, профессор Harvard Kennedy School of Government.

Но, пояснил профессор, Филиппины и Япония просто жаждут создать сеть новых альянсов на тот случай, если Дональд Трамп придет к власти и решит уменьшить масштаб американских обязательств перед союзниками. Неудивительно, что в свете такой перспективы Япония совместно с США, Филиппинами и Австралией провели ряд военно-морских учений в ЮКМ и в Восточно-Китайском море. Эти маневры призваны продемонстрировать незыблемость существующих на деле, а не на словах военных альянсов во главе с США, как бы ни поменялась ситуация в самой Америке.

А с точки зрения Пекина, нынешняя американская администрация возводит кордон из своих союзников, протянувшийся от морей вдоль побережья Китая до Филиппин и Гималаев, где Вашингтон раздувает территориальный конфликт Китая с Индией. Этой цели служит группировка Quad, куда входят США, Япония, Австралия и Индия.

"Китай, вполне очевидно, этим встревожен. Ведь США и их союзники хотят сдержать Китай", – утверждает Цзинь Дунюань, директор китайской программы в Cтокгольмском институте иccледования проблем мира. Тем не менее, по мнению Цзиня и других аналитиков в Европе, Китай сейчас мало чем может ответить на нажим США. Во-первых, его армия не испытана в боях, во-вторых, рост экономики Китая замедлился.

В беседе с "НГ" Александр Лукин, научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН, отметил: "США пытаются активизировать своих союзников на антикитайской основе. Приход к власти на Филиппинах Маркоса облегчает эту задачу. Это, как говорил Байден, значит, что нужно идти и жевать жвачку. То есть давить на противника, делая вид, что все нормально. А Китай пока не будет реагировать на это резко, будет стремиться укрепить как противовес связи с Россией и Северной Кореей".

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1713129300


Новости Казахстана
- Сенаторы одобрили законы об усилении защиты прав женщин и безопасности детей
- Спикер Парламента Грузии посетил Мажилис
- Олжас Бектенов: для защиты западных регионов от большой воды мобилизовано свыше 10 тысяч военнослужащих
- Усилить контроль за качеством питьевой воды в городе Петропавловске поручил Роман Скляр
- Дополнительная спецтехника отправлена в Иргизский район Актюбинской области для укрепления дамб
- О переговорах Министров иностранных дел Казахстана и Беларуси
- Казахстан и Россия продолжают активное сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере
- О противопаводковых мероприятиях
- Кадровые перестановки
- В Казахстан экстрадирован руководитель преступной группы из Азербайджана
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  