Вашингтон расширил состав антикитайских альянсов в Азии, - В.Скосырев

00:15 15.04.2024

14.04.2024



Байден одной рукой приветствует Китай, а другой – грозит кулаком

Владимир Скосырев



Помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниэл Крайтенбринк постарается убедить китайцев, что Вашингтон ничего плохого против них не замышляет. В Китай прибыл Дэниэл Крайтенбринк, высокопоставленный чиновник Госдепартамента США. Как указали в Вашингтоне, его задача – продолжить линию на коммуникации с Пекином. На деле этот шаг призван смягчить напряжение, вызванное недавним трехсторонним саммитом США–Япония–Филиппины, во время которого США дали обязательство защищать Манилу в ее споре с КНР из-за островов в Южно-Китайском море (ЮКМ). По мнению экспертов, Пекин в ответ ограничится резким протестом, но воздержится от акций военного характера.



Как пишет The New York Times, обострению американо-китайских отношений в не меньшей мере, чем встреча президента США Джозефа Байдена с премьером Японии Фумио Кисидой и президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим, способствовало ожидание того, что Пекин может начать операцию по воссоединению Тайваня с материком. Тем не менее фокус внимания сместился в данный момент на ЮКМ, поскольку там Пекин развернул кампанию давления на Филиппины.



Энрике Манало, министр иностранных дел Филиппин, на беседе в Госдепартаменте США, где присутствовали госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, заявил, что в результате эскалации конфликта с китайцами недавно были ранены четверо филиппинских моряков.



Спор идет прежде всего из-за отмели Second Thomas Shoal, где Манила еще в 1999 году разместила старый военный корабль и небольшое количество своих солдат. Китай претендует почти на все ЮКМ, включая экономические зоны соседних государств. Как утверждает Reuters, вышеупомянутая отмель находится в пределах 200-мильной экономической зоны Филиппин.



Тем не менее Вашингтон продолжает курс на то, чтобы отношения США с Китаем оставались стабильными. Последним чиновником высокого уровня, посетившим Китай, была министр финансов Джанет Йеллен. Она вернулась из Китая в апреле без каких-либо впечатляющих плодов переговоров.



Сознавая, что уладить коренные противоречия с Пекином не удастся, Белый дом сделал ставку на расширение оси военных и экономических альянсов в Индо-Тихоокеанском регионе. Именно так американские чиновники хотят поставить заслон китайской экспансии. Вот почему Байден заявил: "Оборонительные обязательства США перед Японией и Филиппинами железные".



Салливан разъяснил смысл слов президента следующим образом: США предпринимают целую серию усилий с государствами-единомышленниками против "китайской экономической, технологической и военной агрессии". Тут цель иная, чем в Европе, где после Второй мировой войны был сформирован единый Североатлантический альянс. А в Азии США и страны региона формируют меньшие по размерам , но перетекающие друг к другу партнерства.



"Китай использует очень мощное сочетание нажима, торговли и ВМС. А США, Япония и Филиппины хотят продемонстрировать, что у них есть ответ в виде союзов разных типов", – говорит Рана Миттер, профессор Harvard Kennedy School of Government.



Но, пояснил профессор, Филиппины и Япония просто жаждут создать сеть новых альянсов на тот случай, если Дональд Трамп придет к власти и решит уменьшить масштаб американских обязательств перед союзниками. Неудивительно, что в свете такой перспективы Япония совместно с США, Филиппинами и Австралией провели ряд военно-морских учений в ЮКМ и в Восточно-Китайском море. Эти маневры призваны продемонстрировать незыблемость существующих на деле, а не на словах военных альянсов во главе с США, как бы ни поменялась ситуация в самой Америке.



А с точки зрения Пекина, нынешняя американская администрация возводит кордон из своих союзников, протянувшийся от морей вдоль побережья Китая до Филиппин и Гималаев, где Вашингтон раздувает территориальный конфликт Китая с Индией. Этой цели служит группировка Quad, куда входят США, Япония, Австралия и Индия.



"Китай, вполне очевидно, этим встревожен. Ведь США и их союзники хотят сдержать Китай", – утверждает Цзинь Дунюань, директор китайской программы в Cтокгольмском институте иccледования проблем мира. Тем не менее, по мнению Цзиня и других аналитиков в Европе, Китай сейчас мало чем может ответить на нажим США. Во-первых, его армия не испытана в боях, во-вторых, рост экономики Китая замедлился.



В беседе с "НГ" Александр Лукин, научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН, отметил: "США пытаются активизировать своих союзников на антикитайской основе. Приход к власти на Филиппинах Маркоса облегчает эту задачу. Это, как говорил Байден, значит, что нужно идти и жевать жвачку. То есть давить на противника, делая вид, что все нормально. А Китай пока не будет реагировать на это резко, будет стремиться укрепить как противовес связи с Россией и Северной Кореей".