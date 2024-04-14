Иран ответил Израилю эффектно и неэффективно, - Г.Петров

00:16 15.04.2024

14.04.2024

Версия для печатиОбсудить на форумеДве страны балансируют на грани масштабного конфликта, который не нужен ни им, ни их союзникам

Геннадий Петров



Израильские полицейские осматривают остатки ракеты, ранившей семилетнюю бедуинку, – единственную пострадавшую от иранской атаки.

Удар, нанесенный Ираном по израильской территории в ночь на 14 апреля, стал кульминацией заочного противостояния двух стран, начавшегося с событий 7 октября 2023 года, когда ХАМАС, считающийся иранским прокси, атаковал Израиль. Теперь ход развития событий на Ближнем Востоке зависит от того, что будет дальше. Если новых ударов Ирана по Израилю и серьезных атак Израиля по Ирану не последует, то впору говорить о том, что инцидент исчерпан.



Израильская армия через свои ресурсы в интернете в субботу в 23.12 по московскому времени сообщила о том, что беспилотники, выпущенные откуда-то из Ирана, приближаются. Через 15 минут был зафиксирован удар и с территории Ливана. В течение примерно трех часов продолжалось то, что CNN назвало самой мощной дистанционной атакой Израиля в истории. А утром израильские военные отчитались о ее последствиях, которые, как оказалось, были куда менее разрушительными, чем можно было ожидать. Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари торжествующе сообщил журналистам, что из трех сотен "воздушных объектов" сбиты почти все. Из 170 беспилотников все были сбиты на подлете к целям. Из 30 крылатых ракет сбито 25. Единственный успех, как признал Хагари, сопутствовал Ирану при ударе баллистическими ракетами. Их было выпущено 120. Большинство из них сбито, но все же одна или, возможно, несколько ракет смогли поразить авиабазу Неватим на юге страны. Разрушения, по словам Хагари, незначительны, жертв нет. Единственной пострадавшей в результате ночного налета была семилетняя девочка из бедуинского племени, получившая ранения.



Озвученные Хагари данные иранские власти особенно не стремятся опровергать. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян лишь заявил в телефонном разговоре с главой турецкого внешнеполитического ведомства Хаканом Фиданом, что дальнейших ударов по Израилю не планируется. О том же самом прямо сказал иранскому телеканалу Press TV начальник генштаба армии Ирана Мохаммад Багери. Месть совершена. Дан иранский ответ на атаку 1 апреля Дамаска, ответ, который не мог не последовать, учитывая чрезвычайный характер происшедшего.



Напомним, что в тот день израильтяне ударили ракетами ни больше ни меньше по одному из зданий консульства Ирана в Сирии. Помимо какого-то (из официальных сообщений непонятно какого) количества сирийцев и ливанцев из движения "Хезболла" было убито семь офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Самый высокопоставленный и влиятельный из них – генерал Мохаммад Реза Захеди. Он отвечал за контакты с "Хезболлой", даже, по некоторым данным, входил в шуру (руководящий орган) этого движения. До сих пор не ясно, почему Израиль решил пойти на столь беспрецедентное нарушение Венской конвенции, где четко сказано о том, что дипмиссия неприкосновенна. Хагари ограничился лишь не очень убедительным даже не утверждением, а предположением, что здание не принадлежало консульству. Возможно, израильские спецслужбы получили информацию о том, что в ближайшее время ожидается усиление активности "Хезболлы". Сейчас ливанское движение и Израиль регулярно обмениваются дистанционными ударами. Идет вялотекущая война, где ни одна из сторон не использует по максимуму все имеющиеся возможности. Не исключено, что в Израиле решили: "Хезболла" собралась перейти грань допустимого. А израильские чиновники неоднократно заявляли, что не рассматривают это движение, равно как и ХАМАС, как полностью независимую от Тегерана силу. Например, президент Израиля Ицхак Герцог прямо говорил, что подлинный противник еврейского государства – Иран. На январском форуме в Давосе он назвал эту страну "империей зла". Практически ту же метафору (правда, без упоминания Ирана) президент употребил 14 апреля в своей записи в соцсети. Герцог благословил Израиль, его народ и армию, а также "международную коалицию" во главе с США. Все они, по словам президента, являются "силами добра", которые в итоге одержат верх над "силами зла". Немало хлестких метафор можно найти в эти дни и в речах иранских официальных лиц.



Только вот сам удар в ночь на 14 апреля оставляет ощущение, что на войну с Израилем до победного конца с невозможностью отступления в Тегеране не настроены. Судя по данным израильских СМИ, большинство ракет и беспилотников было выпущено именно из Ирана, а не из Сирии или Ливана. Уже одно это существенно облегчало возможности для их перехвата. Кроме того, Абдоллахиян заявил, что иранские власти, оказывается, предупредили руководство близлежащих стран об ударе по Израилю за 72 часа до его нанесения. Это означает, с высокой долей вероятности, что и сам Израиль был предупрежден. Израильская газета Yedioth Ahronoth даже (правда, в формате предположения) написала, кто предупредил – король Иордании Абдалла Второй. Якобы монарх опасался за сохранность иерусалимской мечети Аль-Акса, которую могли задеть ракеты.



"Израильские ПВО способны отражать такие атаки, что и показали события ночи с 13-го на 14-е. Однако очевидно и то, что Иран не ставил перед собой цель нанести большой ущерб еврейскому государству. Иранцы ответили на убийство своих высокопоставленных офицеров, показали свои возможности и теперь всеми силами хотят удержаться на грани длительной и большой войны. Они рассчитывают, что израильтяне либо не ответят, либо ответят так же символически. И тогда инцидент можно считать завершенным", – сказала в комментарии "НГ" эксперт Российского совета по международным делам Елена Супонина. При этом она обратила внимание на то, что на Востоке ничего гарантированного не бывает, а следовательно, расчет на завершение инцидента после одного обмена ударами может и не оправдаться.



В разговоре с турецким коллегой Абдоллахиян, по данным ТАСС, сделал весьма важную оговорку: атаки не продолжатся только в случае, если не будет атак со стороны Израиля. Между тем ранее израильский министр иностранных дел Исраэль Кац публично предупреждал, что удар по израильской территории повлечет за собой ответный удар по Ирану. Но в своих первых заявлениях после ночной атаки премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ни о чем подобном не говорил. Он лишь поздравил военных с успешными действиями и выразил уверенность в конечной победе своей страны. Известно, что сложившаяся ситуация обсуждалась в воскресенье на заседании военного кабинета правительства, возглавляемого Нетаньяху. Там и выработан сценарий дальнейших действий Израиля.



Недвусмысленно и оперативно свою позицию озвучил Белый дом. "Мы не ожидаем эскалации и, конечно, не ожидаем войны с Ираном", – заявил в эфире ABC координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. "Американцы легко могут стать стороной в этом конфликте, если он разрастется. Поэтому они все-таки не хотят его расширения. В США предвыборная кампания, и Джо Байдену нужно, чтобы ее не омрачала большая война. Не стоит, конечно, забывать, что американцы, которые сейчас хотят, чтобы все вернулось в дипломатическое русло, несут главную ответственность за нестабильность в регионе. Они повыкидывали из мирного процесса других посредников, сказали, что сами все знают и все умеют. В результате стало только хуже", – считает Супонина.