Ближневосточный конфликт в режиме контролируемой эскалации, - Михаил Сергеев

00:20 15.04.2024

Обсудить на форумеИранская атака приведет к ограниченным экономическим последствиям

Михаил Сергеев

Зав. отделом экономики "Независимой газеты"



Израильский контейнеровоз MSC Aries

был захвачен спецназом Ирана.



Подъем мировых нефтяных цен и подорожание бензина в США накануне президентских выборов явно не в интересах нынешней американской администрации. Не хотят обвала собственных экономик также власти Ирана или Израиля. Поэтому участники ближневосточного конфликта стараются сохранять режим контролируемой эскалации. Тем не менее "нефтяная премия" уже сегодня включена в прогнозы мировых цен на сырье из-за увеличения транспортных рисков и вероятного усиления антииранских санкций.



Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" против Израиля и не планирует продолжать ее, заявил глава генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери агентству Tasnim. США и их союзники осудили действия Ирана. Но президент США Джозеф Байден призвал к сдержанности и предложил Израилю не наносить ответных ударов по Тегерану. Реакция рынка была относительно сдержанной, поскольку Иран телеграфировал о своем ответе, и его считали относительно выверенным. Тегеран также заявил, что это был "единственный" удар, отмечает Bloomberg.



По словам главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна, иранская республика "проинформировала США, что атака Ирана на Израиль будет ограниченной и осуществляться в рамках самообороны". "Мы не собираемся атаковать американцев или американские базы в регионе", – приводит слова главы внешнеполитического ведомства телеканал Al Jazeera. "Если по нам ударят с американских баз, расположенных в странах региона, мы будем вынуждены атаковать их", – добавил Абдоллахиян. Американские чиновники также дают понять, что не заинтересованы в прямом столкновении с Ираном.



Высокая волатильность биткоина – это пока первая реакция рынков на атаку Ирана против Израиля. В воскресенье основная криптовалюта частично восстановилась после распродажи, и это эксперты считают ранним признаком надвигающейся волатильности на рынках из-за перспективы военной эскалации на Ближнем Востоке. Впрочем, эскалация уже состоялась и теперь ирано-израильский конфликт будет развиваться по другим правилам.



Атака Ирана в ночь на воскресенье знаменует начало "нового уравнения" в отношениях между Тегераном и Израилем, заявил по государственному телевидению командующий Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами. "Отныне, если сионистский режим нападет на наши интересы, активы, людей или граждан в любой момент, мы ответим атакой со стороны Исламской Республики Иран", – заявил он. Таким образом, Иран готов к более прямому и очевидному участию в военном конфликте с Израилем.



В субботу иранские власти сообщили, что спецназ подразделения "Сепах", которое входит в состав Корпуса стражей исламской революции (КСИР), взял под контроль контейнеровоз под названием MCS Aries. Судно было захвачено в ходе спецоперации с помощью вертолета в районе Ормузского пролива. Оно указало, что связанное с Израилем судно доставлено в территориальные воды Ирана. По данным информационных агентств, судном управляет компания Zodiac израильского бизнесмена Эяля Офера.



Эскалация напряженности между Ираном и Израилем окажет негативное влияние на турецкую экономику и будет способствовать росту цен на нефть, заявила турецкий экономист Сельва Демиралп. "Приток иностранного капитала, и без того слабый, будет снижаться из-за снижения склонности к риску. Рост цен на нефть (которая вероятно, превысит 100 долл. за баррель) – еще один фактор, который негативно скажется на дефиците текущего счета и увеличит общие расходы Турции", – прогнозирует экономист.



Валюта Ирана упала до рекордно низкого уровня по отношению к доллару США в воскресенье. По данным сайта валютного мониторинга Bonbast.com, риал ослаб, обесценившись примерно на 4% по сравнению с предыдущим днем, сообщает Bloomberg со ссылкой на иранские источники.



Риск прямого ирано-израильского военного конфликта уже частично учтен, предполагают эксперты, поскольку цена барреля нефти марки Brent поднялась на 3,5%, превысив 90 долл. Реакция нефтяных компаний на предыдущие нападения на суда у побережья Йемена была сдержанной, поскольку эти нападения не были направлены непосредственно против поставок энергоносителей, комментируют эксперты агентства. После демонстративного иранского военного ответа нефтетрейдеры будут более внимательно следить за инцидентами в Ормузском проливе. Через этот пролив транспортируется почти пятая часть мировых потоков нефти. Вероятные транспортные проблемы и перебои в перевозках поднимут квазивоенную премию за нефть.



Экономика Израиля в четвертом квартале 2023 года сократилась на 19,4% в годовом выражении в связи с конфликтом с ХАМАС, сообщило Центральное статистическое бюро страны. Международный валютный фонд (МВФ) оценил рост экономики Ирана в 2023 году в 5,4%. По итогам 2024 года МВФ ожидает рост иранской экономики на 3,8%. Прогноз роста ВВП от МВФ в 2024 году для Израиля – 2%.



Нефтяные котировки Brent могут в краткосрочном периоде подскочить до 100 долл. за баррель на фоне атаки Ирана на Израиль, но это будет скорее спекулятивный рост, дальнейшая ценовая ситуация будет зависеть от уровня конфликта, заявил РИА Новости замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.



Курс рубля в понедельник останется стабильным, несмотря на ирано-израильский конфликт, россияне в воскресенье "могут спать спокойно", сказал РИА Новости финансовый аналитик Сергей Дроздов. "Пока внутренняя повестка вполне спокойна для котировок пары рубль-доллар, а цены на нефть могут вырасти за это время, с другой стороны – непонятно на сколько. Россияне в воскресенье могут спать спокойно", – считает аналитик. "Рубль останется стабильным так же, как и когда разгорался конфликт между Израилем и Палестиной осенью прошлого года. В целом курс рубля в понедельник будет в районе максимума – 93,6 руб.", – полагает аналитик.