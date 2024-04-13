Президент Израиля назвал атаку Ирана объявлением войны

00:30 15.04.2024

Атака Ирана на Израиль стала объявлением войны. Об этом 14 апреля в эфире британского телеканала Sky News заявил израильский президент Ицхак Герцог.



"Это похоже на настоящую войну. Я имею в виду, что это объявление войны", - отметил он.



Герцог отметил, что последнее, к чему стремится Израиль, это начать ее. По его словам, страна стремится к миру в регионе, а Иран "сеет хаос, террор и нестабильность", а миру пришло время встретиться с "этой империей зла в Тегеране".



Он также сообщил, что системы обороны отработали успешно. Герцог подчеркнул, что Израиль всегда прислушивается к союзникам, но рассматриваются все варианты и будет сделано все необходимое, чтобы защитить жителей страны.



Анализируя атаку Ирана, он отметил, что соразмерный удар по территории Великобритании означал бы запуск 3,5 тыс. беспилотников и ракет.



"Что бы [британское правительство] сделало [в этом сценарии]?" - задался он вопросом.



13 апреля Иран атаковал Израиль беспилотниками и баллистическими ракетами. По данным Армии обороны страны (ЦАХАЛ), иранские вооруженные силы запустили по израильской территории около 170 дронов, более 120 баллистических ракет и более 30 крылатых. Израильские военные заявили о перехвате большинства из них.



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атака была успешно отражена. Позже стало известно, что Израиль намерен создать региональную коалицию против угрозы, исходящей со стороны Ирана. Газета The New York Times сообщила, что после разговора Нетаньяху с президентом США Джо Байденом Израиль передумал наносить ответный удар по Ирану. 14 апреля израильский премьер созвал заседание военного кабинета.



В беседе с "Известиями" политолог Владимир Шаповалов обозначил три возможных варианта развития ситуации: возвращение к обычному взаимодействию обеих стран, продолжение ударов или перетекание конфликта в полномасштабную войну на Ближнем Востоке. Востоковед Каринэ Геворгян отметила, что Иран не заинтересован в эскалации конфликта с Израилем, его атака на государство является попыткой измотать противника.



Отношения двух стран обострились после нанесенного удара по консульству Ирана в столице Сирии Дамаске 1 апреля. Тогда погибли два генерала КСИР и пять сопровождавших их офицеров, а Иран пригрозил Израилю возмездием.