 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Японцы скоро поймут, что Кисида в Вашингтоне отдал их на заклание как жертвенных животных , - А.Кошкин
00:36 15.04.2024

14.04.2024 | Анатолий КОШКИН

"Уставшему американскому гегемону" не удастся запугать восточноазиатские народы

Завершившийся официальный визит премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Вашингтон по приглашению американского правительства и лично президента США Джозефа Байдена имел главной целью создание расширенной военной коалиции для "сдерживания" Китайской Народной Республики, Корейской Народно-Демократической Республики и Российской Федерации, которые якобы своими действиями провоцируют войну в Восточной Азии. Однако на сей раз речь шла уже не о "сдерживании", а об окружении и блокировании в первую очередь КНР.

При этом занятые описанием сопровождавшей визит мишуры, вроде подробного рассказа о том, какими сувенирами одарили друг друга лидеры двух стран, кто в чем был одет или ставшие традиционными оговорки, когда Кисида вдруг, зарапортовавшись, назвал ближайшим союзником Японии… Китай, СМИ двух стран как бы мимоходом освещали важные события, происходившие в дни визита в странах, которые американцы и японцы вознамерились "блокировать" военным путем.

Представляя ситуацию в Восточной Азии чуть ли не как "предвоенную" и ложно обвиняя руководство КНР в подготовке вооруженного вторжения на "мятежный остров", Байден и Кисида в своих речах пафосно обещали не оставлять без защиты от китайской агрессии "миролюбивый, демократический Тайвань". При этом, сознательно затушевывая разъяснения Пекина о том, что до применения вооруженных сил дело может дойти только в случае поддержанного Вашингтоном и Токио провокационного объявления "независимости" Тайваня.

О том, что это именно так убедительно свидетельствует прошедшая накануне японо-американского саммита в Пекине в весьма дружественной обстановке встреча генерального секретаря Коммунистической партии Китая (КПК), председателя КНР Си Цзиньпина с экс-главой Тайваня, председателем партии Гоминьдан Ма Инцзю. Напомним, что на последних парламентских выборах эта партия показала результаты, позволяющие совместно с оппозиционной Тайваньской народной партией блокировать законодательные инициативы нынешнего проамериканского и прояпонского президента самопровозглашенной республики.
Во время встречи Ма Инцзю заявил, что китайский народ не должен допустить, чтобы в Тайваньском проливе началась война. Он сказал, что верит, что у лидеров обеих сторон хватит мудрости обеспечить мирную и стабильную обстановку в регионе для экономического развития.

Со своей стороны Си Цзиньпин сказал, что нет ничего, что люди по обе стороны Тайваньского пролива не могли бы обсудить и что не существует такой силы, которая могла бы их разделить. "Люди по обе стороны Тайваньского пролива стремятся к миру в своих домах и гармоничному сосуществованию со своими семьями", – отметил лидер КНР. "Для этого мы должны способствовать мирному развитию отношений между двумя странами… До тех пор, пока страна не разделена и пока мы признаем, что по обе стороны Тайваньского пролива живут китайцы и одна семья, мы можем сесть и поговорить друг с другом", – сказал он. Си добавил, что общение в отношениях между двумя сторонами пролива должно основываться на принципе "Консенсуса 1992 года".

"Консенсус 1992 года" был достигнут на встрече между представителями КНР, возглавляемой КПК, на материковом Китае и "Китайской республики", возглавляемой в то время Гоминьданом. По версии КПК, "Консенсус 1992 года" означает, что обе стороны Тайваньского пролива принадлежат "единому Китаю", который представлен исключительно КНР. Гоминьдан же понимает консенсус как "один Китай, разные интерпретации", то есть позиция Тайбэя состоит в том, что существуют два политических субъекта - КНР на материке и "Китайская республика" на Тайване.

В связи с заявленной позицией КНР и лично его руководителя повисают в воздухе провокационные заявления Байдена и Кисиды, целенаправленно нагнетающие страхи об "опасности кризиса в Тайваньском проливе". Напомним, что включение Тайваня фактически в число союзников США и Японии, оказание властям острова политической и военной поддержки грубо противоречат обязательствам правительств этих стран придерживаться принципа признания "одного Китая", то есть Китайской Народной Республики.
В Пекине не прошли мимо провокационных заявлений Кисиды во время японо-американского саммита. Директор департамента стран Азии МИД КНР Лю Цзиньсун на встрече с представителем посольства Японии в Китае сделал японской стороне серьезное представление. На сайте МИД Китая, Лю Цзиньсун "выразил серьезную обеспокоенность и категорическое недовольство негативной динамикой", которую продемонстрировала японская сторона в отношении КНР во время недавних переговоров лидеров США и Японии в Вашингтоне, а также в ходе трехстороннего саммита. Президент США Джо Байден, премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший по итогам переговоров в Вашингтоне опубликовали совместное заявление, в котором выразили обеспокоенность якобы опасными действиями береговой охраны и морских сил КНР в Южно-Китайском море. Кроме того, они выступили против якобы предпринимаемых КНР попыток "в одностороннем порядке изменить статус-кво" в Восточно-Китайском море. Имеются в виду претензии КНР на ныне контролируемые японцами острова Дяоюйдао, Сэнкаку по-японски, которые, по утверждениям Пекина, исторически принадлежат Китаю.

Едва ли приятной для Байдена и Кисиды новостью стали результаты парламентских выборов в Республике Корея (Южная Корея) 10 апреля, на которых оппозиционная Демократическая партия "Тобуро" одержала убедительную победу, получив уверенное единоличное большинство. Результаты выборов расцениваются обозревателями и аналитиками как безоговорочное поражение и своего рода вотум недоверия народа как партии "Сила народа", так и ее главе и нынешнему президенту Юн Сок Елю и его правительству.
В Вашингтоне и в Токио не могут не проявлять беспокойство по поводу будущего недавно сколоченного Байденом "военного блока" США, Японии и Южной Кореи для конфронтации с КНР, КНДР и Россией. Ибо в Южной Корее существуют немалые силы противников объединения с "заклятым врагом корейского народа" – Японией. Не говоря уже о том, что политические позиции проамериканского и прояпонского президента Юн Сок Еля подорваны и ему едва ли позволят и впредь проводить политику, чреватую вовлечением южнокорейского народа в войну с соседними государствами на стороне Вашингтона и Токио.

Соответствующие выводы из сознательного ухудшения японским правительством отношений с Российской Федерацией и еще более тесного объединения американских и японских вооруженных сил для прямого противостояния с соседними государствами сделаны и в Москве.

Из официального сообщения МИД РФ: "12 апреля в МИД России состоялась встреча заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю. Руденко с послом Японии в Москве А. Муто, в ходе которой послу было сделано представление по некоторым практическим вопросам двусторонних отношений, которые стараниями Токио деградировали до беспрецедентно низкого уровня.
А.Ю. Руденко обратил внимание А. Муто на опасные тенденции в развитии японо-американского военного сотрудничества, представляющие угрозу стабильности и безопасности Северо-Восточной Азии. Они будут учитываться российской стороной при формировании политики в отношении Японии и региона в целом".
Отреагировали в Москве и на недопустимые обвинения Токио в адрес нашей страны в якобы "угрожающей применением ядерного оружия риторики России". Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский довольно резко прокомментировал заявления Фумио Кисиды о ядерной угрозе. "Стыд и позор" - так охарактеризовал российский дипломат выступление японского премьера в Конгрессе США, в котором он выразил "обеспокоенность" по поводу "рисков возникновения еще одной катастрофы", связанной с использованием ядерного оружия. При этом ранее заместитель постоянного представителя Японии при ООН Мицуко Сино на заседании Совета Безопасности по Украине говорила об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, но предпочла, как всегда не упоминать, что это варварские злодеяния сознательно и хладнокровно совершили власти США.

Как отмечает ТАСС, представители Японии в ООН часто вспоминают о катастрофе, но предпочитают ничего не говорить об ответственности США. Подобная ситуация сложилась в Совете Безопасности ООН в середине марта. Тогда Полянский указал, что Токио распространяет дезинформацию о некой угрожающей ядерной риторике Москвы, однако не находит в себе мужества прямо заявить об ответственности Вашингтона за гибель мирных граждан в Хиросиме и Нагасаки.

Отповедь японским фальсификаторам дала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявив: "Замалчивание преступной ядерной атаки США на Хиросиму и Нагасаки и ложное увязывание этой темы с Россией – это классический пример "фейк ньюс" и дезинформации. Японское правительство оболванивает свое население и демонстрирует неуважение к памяти жертв американских атак".

Можно не сомневаться, что не на словах, а на деле отстаивающие мир и безопасность народов Северо-Восточной Азии КНР, КНДР и Россия найдут способы совместными усилиями, скажем так, купировать потуги своих недругов "окружать и блокировать" неугодные Вашингтону и его послушным клевретам страны и народы. И никакие загоняемые в военные блоки Филиппины и Австралии здесь дяде Сэму не помогут. Да и японцы рано или поздно должны осознать, что США их готовят на заклание и рассматривают потомков ранее гордых самураев даже не как рабов, а "серую скотинку" – "катику". Слышал это выражение от самих японцев…

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1713130560


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