Миллеровский "Газпром" потерял берега - взвинтив цены простым потребителям

00:40 15.04.2024

Газплита жжет: Цены за техобслуживание ВКГО и ВДГО взлетели в разы

Госдума вынуждена вмешаться в дела газпромовских "родственничков". Поможет ли?



Иван Рыбин



"Газпром" резко - в разы, а то и в десятки раз - взвинтил цены на так называемое "техническое обслуживание" (ТО) газового оборудования в жилых домах. По сути, теперь с граждан требуют совершенно непомерные деньги за саму возможность пользоваться плитами, отопительными и водогрейными котлами. И тем, кто не будет платить, грозят отключить газ. В связи с чем возникает резонный вопрос - а на кого и для чего вообще работает "Газпром"?



Госдума выпустила постановление № 599325−8 "Об обращении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации "К Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации И.Э.Файзуллину об обоснованности Методических указаний по расчету размера платы за техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме, а также за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в жилом доме". В данном документе депутаты предлагает Минстрою срочно пересмотреть тарифы, а то народ начинает волноваться…



"В адрес депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации поступают многочисленные обращения граждан по вопросам резкого увеличения размера такой платы. Так, в Самарской области ежемесячная стоимость технического обслуживания ВКГО, осуществляемого рядом газораспределительных организаций, выросла в 1,5 - 3,3 раза, стоимость технического обслуживания ВДГО - до 2,3 раза.



При этом никаких дополнительных услуг собственникам и нанимателям жилых помещений ими не оказывается. Подобные примеры характерны и для других регионов. Кратное увеличение стоимости технического обслуживания ВКГО и ВДГО вызывает обоснованное недовольство граждан и провоцирует рост социальной напряженности", - говорится в документе.



ВКГО - внутриквартирное газовое оборудование, ВДГО - соответственно, внутридомовое, в ИЖС. И в 2,3−3,3 раза - это депутаты явно преуменьшают проблему.



Почему не обратились напрямую в "Газпром"? Во-первых, как бы "не по понятиям" - это коммерческая организация, Госдума де-юре по рангу несоизмеримо выше. Во-вторых, очень велика вероятность, что на улице Наметкина их просто не примут. Хотя бы потому, что по документам все эти многочисленные "межрегионгазы" и прочие конторы, которые выписывают народу ТО, всего лишь дочерние структуры монополиста. И, на бумаге, как бы независимые фирмы. В-третьих, Минстрой как бы всю эту отрасль регулирует. И "отфутболить" законодателя не может, это был бы совсем скандал.



"Мы поднимали шум, насколько это возможно, еще в прошлом году, когда был принят этот закон и вступило в действие правило, что теперь потребители не могут выбирать свободно организации, которые обслуживают газовое оборудование, и эти полномочия монопольно передали газораспределительным организациям.



В каждом субъекте, в большом населенном пункте, городе устанавливался один монополист, и этот монополист устанавливал те цены, которые ему выгодны. Так как Минстрой является органом власти, лоббирующим интересы поставщиков услуг, а не потребителей, они сделали такую формулу, по которой, например, в Москве обслуживание газового оборудования выросло от пяти до 20 раз.



Эта проблема касается не только столичного региона, это касается всех регионов России. Люди жаловались, что стоимость обслуживания возросла чуть ли не в десятки раз. Со стороны министерства здесь была недоработка, определенная халатность. Интересы потребителя, особенно в сельской местности, социально незащищенных групп не были учтены от слова совсем", - говорит председатель Жилищного союза Москвы, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.



Учитывая означенный "лоббизм интересов поставщиков услуг, а не потребителей", слова про какую-то там "определенную халатность" - это даже не смешно. Просто излишняя политкорректность. Если же все называть своими именами, то сейчас, после выборов, "Газпром" просто "потерял берега".



Несколько тысяч рублей в год за "обслуживание" газовой плиты, то есть за бумажку, что с ней все хорошо. Без всякой уверенности, что обслужат, хотя это, действительно, необходимо. 10 тысяч рублей и более того за АОГВ или иной котел, ТО тоже проводить не станут. Кому нужно - платите отдельно, в другую организацию.



"Без договоров уже более половины потребителей, причем ситуация явно накаляется. Людям звонят с требованием денег, грозят отключить газ, но в ответ уже порой тоже слышатся угрозы. Вообще, работать в нашей конторе становится все менее уютно, народ очень зол. Точнее, просто опасно. Тарифы постоянно растут, еще вот эти поборы, на нас смотрят как на врагов. Да и платят нам так себе. Приходится после работы ездить и делать людям это самое ТО, а также устанавливать газовое оборудование - подрабатывать. Менеджеры и прочее начальство себе заоблачные зарплаты выписали, а простым работягам - (непечатное выражение)", - жалуется работник подмосковного газового хозяйства Константин (имя изменено).



Означенный в думском обращении "рост социальной напряженности" присутствует в полный рост, причем "слуги народа" в этом сами виноваты. Год назад они утвердили закон "О газоснабжении в Российской Федерации", то есть дали добро на вытряхивание из карманов потребителей "лишних" денег. Чем те сразу после выборов и занялись.



Но неожиданно и для чиновников, и для депутатов терпение людей лопнуло. Теперь приходится в срочном порядке "гасить пожар".



"С учетом предварительно проведенной работы Минстрой России готов в оперативном порядке рассмотреть обращение Государственной Думы и представить необходимые предложения. Вместе с тем, Минстроем России проводится анализ случаев необоснованного завышения размера платы за обслуживание газового оборудования в отдельных регионах", - говорится в сообщении Минстроя.



Неужели поборы снизят? Хотелось бы, конечно, но что-то подсказывает, что это из области ненаучной фантастики…



Соведи-турки открыли у себя газовые месторождения и теперь голубое топливо бесплатно поступает в дома османов. Россияне в курсе, новость тогда разошлась очень широко. А с нас дерут три шкуры, точнее уже намного больше. За газ не платят уже целые регионы - на Кавказе точно, но уже не только. И эта самая "социальная напряженность" стабильно растет.