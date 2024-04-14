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Марк Рютте как первый человек Европы и "зеркало" всего Запада, - В.Трухачев
00:42 15.04.2024

14.04.2024 | Вадим ТРУХАЧЕВ

Кризис лидерства более крупных европейских стран открыл дорогу экстравагантным персонажам

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте – едва ли не самый влиятельный политик современной Европы. Он сыграл чуть ли не центральную роль в том, что отношения России и Евросоюза сегодня очутились в самой низшей точке. Да и в важнейших процессах в Европе, прямо России не касающихся, он тоже был весьма заметен. А сегодня он является безоговорочным фаворитом в гонке за пост генсека НАТО. И это неудивительно, учитывая как его личное влияние, так и то место, которое занимает Голландия в западном мире.

На протяжении последних 10-12 лет Рютте предоставлял постоянные информационные поводы поговорить о себе. Премьер-министром он является аж с 2010 года. Сравниться с ним по политическому опыту может разве что наиболее харизматический политик современной Европы – премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Только вот страна ему досталась куда более бедная, чем Голландия. И при всем своем обаянии и зажигательности речей состязаться с голландским коллегой в плане влияния на европейские дела ему не под силу.

Нынешнее положение Рютте чуть ли не как "старейшины" и "патриарха" европейской политики стало во многом стечением обстоятельств. В 2021 году ушла из политики канцлер Германии Ангела Меркель, тогда же из нее выдавили молодого и амбициозного канцлера Австрии Себастьяна Курца. Смешивший Меркель Олаф Шольц не имел ни харизмы, ни международного опыта. Президент Франции Эмманюэль Макрон обрел необходимый опыт совсем недавно. К тому же его преследуют бесконечные скандалы.

Германия и Франция оказались в полосе "кризиса лидерства". Следующей по рангу идет Италия, но там премьер Джорджа Мелони тоже является новичком и к тому же принадлежит к числу евроскептиков. Испания с ее политической чехардой тоже отпадает. И в таких условиях на передний план вышел многолетний премьер следующей по "рангу" страны ЕС – Нидерландов. Тем более что Рютте не занимать международного опыта, а за способность выходить сухим из воды после любых политических передряг его прозвали "тефлоновым".

Значительная часть влияния голландского премьера кроется в особом месте его страны на карте западного мира. Нидерланды – своего рода "связной" между Германией и Францией, с одной стороны, и США с Британией – с другой. Они допущены американцами во "второй круг" принятия решений по линии НАТО. К тому же Голландия с не меньшим основанием, нежели Германия, Франция и Италия, может считаться страной-основательницей европейской интеграции. Тем более что началась она как раз с создания Бенилюкса 76 лет назад…

Голландия – одна из богатейших стран Европы, причем подобный статус она носит уже несколько сотен лет. Она располагает собственным производством полупроводников и микрочипов. Но у нее есть еще и один из крупнейших в мире портов – Роттердам. А еще есть электроника, химическая промышленность, крупное военное производство, сельское хозяйство, мощнейшая система банков. Потому естественно, что при кризисе личностей в Германии и Франции на передний план в ЕС выходит ее премьер.

Голландия – страна не самая большая, но и не маленькая. 18 миллионов человек – это уже величина. К тому же в прошлом она была колониальной державой... Так что, кроме посредничества между англосаксами и континентальными европейцами, она еще играет и роль "моста" между большими и небольшими государствами Европы. К этому можно добавить, что современные "ценности" в виде однополых браков и эвтаназии голландцы узаконили первыми в мире. Так что перед нами – зеркало современного Запада еще и по части "передовых" социально-бытовых "ценностей".

К этому добавляются и особенности личности Рютте. 57-летний политик скромен в быту, запросто может приехать на работу на велосипеде и зайти перекусить в ближайшую забегаловку. Он совмещает работу премьер-министра с преподаванием обществознания в одной из школ Гааги. Ему прощают подозрения в нетрадиционной ориентации (которые он, правда, не подтверждает) и публичные признания в том, что по собственной резиденции он ходит… голым. В конце концов, Голландия – образец общества "вольных нравов".

Марк Рютте - один из наиболее произраильских европейских политиков

Много лет Рютте работал в компании Unilever – одном из крупнейших в мире производителей продуктов питания и бытовой химии. И уже из бизнеса перешел в политику, возглавив либеральную, проатлантическую Народную партию за свободу и демократию, с которой четырежды выиграл выборы. То есть, будучи близким к народу, он располагает связями и среди "капитанов бизнеса", и внутри голландской и европейской политической элиты. То есть в его лице получается еще один "мост" – теперь уже между "высшим светом" и рядовыми гражданами.

Своей популярностью Рютте во многом обязан ужесточению миграционной политики. Ряд принятых им мер даже привел в 2017 году к ухудшению отношений с Турцией. Не хотел он давать деньги и "отошедшим от демократии" Венгрии и Польше. Для Орбана Рютте превратился едва ли не в противника номер один на континенте. Но это только увеличило бюрократический вес голландского политика в Европе добавляя голоса простых голландцев на выборах. По-своему он так защищал интересы своей страны и ЕС.

При всем при этом Рютте позволял себе и спорить с "сильными мира сего". Он открыто ругал Меркель за ее миграционную политику "открытых дверей" и демонстративно перекрывал границу с Германией. Хотя отношения с США всегда стояли для него на первом месте, он отказал сначала Бараку Обаме, а затем и Дональду Трампу в создании Трансатлантической зоны свободной торговли. Это снискало ему дополнительную популярность как в народе, так и в чиновничьих кабинетах, и в 2017 году он уже мог претендовать на роль "второго в Европе".

Его отношения с Россией и к России тоже добавили многолетнему голландскому премьеру аппаратный вес. Нидерланды до 2022 года много лет входили в пятерку крупнейших торговых партнеров нашей страны. Будучи выходцем из крупного бизнеса, Рютте старался не мешать деловым связям, однако относился к нашей стране крайне прохладно, считая ее царством "неуважения к правам граждан" и "несвободы для бизнеса". Естественно, повышенный интерес он проявлял и к положению сексуальных меньшинств.

При Рютте Голландия начала уделять повышенное внимание внутренним процессам в России, и в частности, выпускать доклады об отношениях прав и свобод в нашей страны. Неудивительно, что именно его встреча с Владимиром Путиным в апреле 2013 года стала отражением непонимания между двумя мирами. В том время как российский президент говорил о суверенитете и традиционных ценностях, Рютте напирал на "передовые ценности, не имеющие границ". Больше руководители двух стран с тех пор визитами не обменивались.

Когда в июле 2014 года над Донбассом упал самолет МН-17, Рютте буквально через пару часов обвинил во всем Россию. Именно с его подачи Евросоюз принял пресловутый "третий пакет" санкций, который оставался основным вплоть до 2022 года. Голландский премьер противился любым попыткам их смягчения, а активно вооружать Украину он начал еще до начала СВО. Так что когда Рютте с уходом Меркель превратился в политика номер один в Европе, стало ясно, что ни о чем договориться с нею не получится.

В то же время Рютте нельзя назвать совсем уж "ястребом". Рост военных расходов Голландии при нем происходил медленнее, чем у большинства союзников по НАТО. Со слишком воинственными заявлениями он тоже не выступал. По всем параметрам идеальный генсек НАТО – Россию не любит, но меру знает и войну не начнет. Приемлем и для Европы, и для США. Теперь он еще и по должности станет координатором антироссийской политики Запада. Причем лучшей кандидатуры для этого просто не сыскать.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1713130920


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