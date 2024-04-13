Цели и средства: к чему ведет первый в истории удар Ирана по Израилю

00:46 15.04.2024 Чего добились стороны конфликта и как на это реагирует население страны



Прохор Доренко



В ночь с 13 на 14 апреля Иран впервые напрямую атаковал Израиль. В Тегеране назвали это самозащитой и ответной реакцией на удар израильских ВВС по иранскому консульству в сирийской столице в начале апреля. Вместе с тем в еврейском государстве пообещали, что не оставят действия Исламской Республики безнаказанными. Как готовилась и отражалась операция возмездия и какие настроения сейчас царят на улицах страны - в материале "Известий".



"Правдивое обещание"



В ночь с 13 на 14 апреля Иран нанес массированный удар по израильской территории при помощи беспилотников и ракет. Это стало реакцией Тегерана на атаку израильских ВВС на иранское консульство в Дамаске 1 апреля, в результате которой погибло несколько командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР).



Исламская Республика впервые нанесла прямой удар по еврейскому государству со своей территории, не прибегая к использованию региональных прокси. Согласно оценкам местной прессы, стоимость перехвата воздушных целей превысила $1 млрд.



Информация о том, что Тегеран может нанести удар по Израилю в ближайшие 24–48 часов, активно поступала еще с пятницы. Вечером 13 апреля СМИ со ссылкой на американские и израильские источники сообщили о пуске со стороны Ирана десятков беспилотников. Позже пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари выступил с официальным заявлением.



"Армия и воздушные силы находятся в боевой готовности, чтобы противостоять любым угрозам со стороны Ирана, которые ожидаются в течение нескольких часов. Мы постараемся помешать иранским БПЛА достигнуть целей. […] Предупреждаем, что защита не будет стопроцентной", - сообщил он.



Вслед за этим израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о размещении систем ПВО и готовности страны как к обороне, так и к атаке.



"Наши системы обороны развернуты, мы готовы к любому сценарию как в обороне, так и в атаке. Израиль силен, Армия обороны Израиля сильна, общество крепко", - отметил он.



Впрочем, в выпущенном заявлении самого КСИР упоминался уже пуск не только БПЛА, но и ракет. В Иране дали название этой операции "Правдивое обещание".



"В ответ на многочисленные преступления сионистского образования [Израиля], последним из которых был удар по иранскому консульству в Дамаске, Военно-космические силы запустили десятки ракет и БПЛА по израильским целям", - сообщили в иранском элитном армейском корпусе.



Верховный лидер Ирана Али Хаменеи весьма лаконичным образом прокомментировал ситуацию. "Режим зла будет наказан", - написал он на своей странице в X.



Параллельно с атакой Тегерана к ударам присоединились и проиранские региональные группировки в Сирии, Ливане и Йемене.



Через некоторое время начали появляться первые сообщения о перехвате беспилотников на востоке Сирии и в воздушном пространстве Иордании. К операции по защите израильской территории присоединились западные союзные силы в лице США, Франции и Великобритании.



"В соответствии с 51-й статьей Устава ООН"



В Иране удары по еврейскому государству назвали самообороной после атаки 1 апреля и призвали к отказу от ответных действий. "Мы напали на сионистский режим в соответствии с 51-й статьей Устава ООН (нападение в целях самообороны) после удара по Дамаску. Мы предупреждаем Израиль от каких-либо военных действий. Мы будем законно отвечать на любую агрессию против наших интересов и территориальной целостности", - заявил постпред Исламской Республики при ООН Амир Саид Иравани.



Вместе с тем Армия обороны Израиля отчиталась о перехвате 99% иранских ракет и дронов. "Иран запустил 170 беспилотников, более 30 крылатых и свыше 120 баллистических ракет, небольшое количество которых смогло пересечь границу страны и упасть на авиабазе Неватим. Повреждения оказались несущественными", - говорится в утреннем заявлении ЦАХАЛ от 14 апреля.



Иранская же сторона утверждает об успехе проведенной операции и поражении военного информцентра и военной базы. "Наша атака завершилась, и мы не хотим ее продолжать. В результате наши силы поразили две израильские военные цели", - подчеркнул глава иранского Генштаба Мухамад Бакри.



По некоторым данным, минимум семь иранских ракет попали по авиабазе Неватим в пустыне Негев. На ней базируются истребители F-35, при помощи которых израильские ВВС ударили по иранскому консульству.



Ожидается, что заседание Совбеза ООН по этому вопросу пройдет 14 апреля в 23:00 мск. В Белом доме уже успели решительно осудить действия Ирана и заявили о созыве консультации с союзниками по G7 для выработки дипломатического ответа на атаку Ирана по Израилю.



В еврейском государстве ограничиваться подобными методами не собираются - 14 апреля военный кабинет обсудит ответный удар по Исламской Республике, заявили в израильской армии.



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"Он беспокоится только за собственное кресло"



Несмотря на напряженную ситуацию, сложившуюся на протяжении последних недель в ожидании удара, в Тель-Авиве сохранялась спокойная обстановка даже после поступления первых подтвержденных сообщений о пуске ракет и беспилотников. По береговой линии свободно прогуливались люди с собаками, а подростки рассекали на электросамокатах. В кафе и ресторанах сидели посетители, невзирая на начало недели (в Израиле воскресенье считается первым рабочим днем).



О концентрации местных жителей города на других проблемах говорит в том числе и готовность выходить на акции протеста. Вечером 13 апреля сотни израильтян вышли на демонстрацию в центре Тель-Авива с требованием заключить сделку с ХАМАС по возвращению похищенных 7 октября 2023 года заложников, которые находятся в плену уже более шести месяцев.



На площади Тель-Авивского музея, которую переименовали в площадь Заложников, развешаны фотографии похищенных и установлены различные инсталляции с надписями "Верните их домой". В углу расположено табло с отсчетом проведенных заложниками дней в плену, а рядом - стенд с изображением песочных часов.



Среди неравнодушных граждан с национальными флагами сильно выделяются родственники и друзья похищенных, которые держат таблички с изображениями своих близких.



- Биньямин Нетаньяху ответственен за то, что произошло 7 октября. Пока идет война, нельзя сменить правительство. Поэтому многие полагают, что ему [израильскому премьеру] выгодно, чтобы сделка не состоялась. Если отпустят заложников, весь фокус будет направлен на произошедшее в прошлом году, ведь именно он передавал деньги ХАМАС через Катар, - рассказала "Известиям" Шерон Лифшиц.



Ее 83-летний отец Одед продолжает находиться в плену в секторе Газа. Мать Шерон вернулась из плена в конце октября, еще до первого и пока последнего перемирия, которое продлилось с 24 ноября по 1 декабря прошлого года. Йохевед Лифшиц запомнилась многим после того, как на видео протянула руку боевику ХАМАС после своего освобождения. Она рассказала о хорошем отношении к пленным со стороны членов палестинского движения, отвечая на вопрос о мотивах своих действий.



По словам дочери, армия прибыла на место только в два часа дня, когда было уже слишком поздно.



- Я испытываю большое разочарование от израильской армии, не сумевшей защитить собственных граждан в этот трагический день. У моего отца была прострелена рука, их с матерью схватили и отвезли в Газу, - продолжила она.



При этом Шерон не знает, остается ли еще ее отец в живых.



- Освободившиеся заложники рассказали нам, что видели его живым в первый день. Потом другой пленный, который был с ним в одной комнате, тоже сообщил, что он был жив, - подытожила она.



Стоявшие неподалеку две девушки с израильскими флагами тоже высказались достаточно резко о премьере Нетаньяху и его политических намерениях.



- Он беспокоится только за собственное кресло, а мы хотим видеть всех заложников дома, - сказала одна из них.



Ее подруга была более словоохотлива и с грустью признала невозможность для страны продвигаться дальше без возврата похищенных.



- Если заложники не будут освобождены, мы не сможем перейти к другим важным процессам внутри страны. Это и есть главная цель, на которой мы могли бы сосредоточиться. Да, есть угроза со стороны Газа и Ирана, я знаю об этом. Но приоритетом должно стать другое, - призналась она.



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На каком этапе находятся переговоры



Переговорный процесс при посредничестве Катара, Египта и США по прекращению огня и обмене заложниками между ХАМАС и Израилем пока еще заметно не продвинулся. 13 апреля палестинское движение заявило о передаче ответа на новую формулу перемирия, предложенную американской делегаций под руководством главы ЦРУ Ульяма Бернса 7 апреля.



"Мы передали недавно свой ответ Катару и Египту. [...] Еще раз подчеркиваем, что мы не отойдем от своих требований о полном прекращения огня, выводе оккупационной армии со всей территории сектора Газа и возвращении беженцев в свои дома, а также усилении потока гуманитарного груза и начале восстановления анклава", - говорится в заявлении ХАМАС.



Однако наблюдатели связывают длительное промедление с недавней гибелью сыновей и внуков главы политбюро палестинского движения исламского сопротивления Исмаила Хании. Трое сыновей и трое внуков лидера ХАМАС были убиты 10 апреля в результате израильского удара по лагерю беженцев Аш-Шати в секторе Газа.



"Благодарю господа Бога, который унес моих трех сыновей и внуков, за такую оказанную честь. Это болью и кровью мы создаем надежду, будущее и свободу для нашего народа, нашей проблемы [палестинской] и нашей нации. [...] Все семьи жителей Газы заплатили огромную цену, и я один из них", - заявил Исмаил Хания. Он отметил, что убийство Израилем сыновей членов движения не сможет повлиять на его позицию.



В свою очередь в ЦАХАЛ сыновей палестинского политика называют законной целью в рамках борьбы с ХАМАС.



"Сегодня по указанию разведки ЦАХАЛ и ШАБАК самолеты ВВС нанесли удар по трем военным боевикам ХАМАС, которые вели террористическую деятельность в центральной части сектора Газа", - говорится в заявлении Армии обороны Израиля от 10 апреля.



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Перемирие в три этапа



В предложенной Вашингтоном сделке по перемирию и обмену заложниками говорится о необходимости отпустить по меньшей мере 700–800 палестинских заключенных из тюрем в обмен на 40 заложников, которых полгода удерживает ХАМАС в секторе Газа.



Ожидается, что прекращение огня будет происходить в три этапа.



Вначале предполагается приостановить боевые действия сроком на шесть недель. За этот период стороны должны обменяться заложниками. Израиль требует освободить в рамках первого списка женщин, детей, стариков и военнослужащих женского пола. Израиль обязуется отпустить 700 палестинских заключенных, 100 из них были приговорены к пожизненному сроку.



Кроме того, в этот период около 500 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью начнут доставлять грузы во все районы сектора Газа. Также люди должны получить возможность вернуться в северную часть анклава.



Второй этап заключается в освобождении уже всех заложников из плена ХАМАС, включая солдат и офицеров. Количество отпущенных взамен палестинцев еще до конца не определено.



Ранее сообщалось, что израильская сторона также обязуется убрать заграждения на трассах Салах ад-Дина (главная магистраль сектора Газа протяженностью 45 км, она связывает север с югом, проходит по центральной части) и Ар-Рашида (имеет ту же функцию, но проходит вдоль побережья). Армейские подразделения должны будут находиться в 500 м от указанных маршрутов и не прибегать к досмотру перемещающихся по ним беженцев.



Во время заключительного этапа вступит в силу полное перемирие, начнется вывод израильской армии с территории сектора Газа и снятие с него блокады. Источник - Известия

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