Парад ракет. Ничья в пользу Ирана, - МК

00:47 15.04.2024

Ничья в пользу Ирана: эксперты оценили ночное воздушное сражение

Тегеран показал, на что способен, Израиль убедился, что не всесилен



Итак, политические волны от давно ожидаемого иранского удара по Израилю более-менее улеглись. США дали всем понять, что не заинтересованы большой войне на Ближнем Востоке, Иран сделал то же самое. Остается следить за реакцией Израиля, тем более что она в любом случает будет очень показательна с военной точки зрения.



Пока в части военных оценок массированного иранского удара наблюдается характерный "туман войны": Тегеран заявил, что цели удара достигнуты, Израиль, в свою очередь, уверяет, что сбил 99% иранских беспилотников и ракет.



Правда, показатель "99%" как-то вызывает недоверие и слишком напоминает регулярные доклады украинской ПВО, о том, что все российские ракеты и дроны "знищены", чему уже никто не верит. Тем более что в соцсетях полно видео, на котором зафиксирован точный прилет иранских скоростных ракет, которые, очевидно, относятся к тому самому "несбитому" 1%.



Наверное, точные данные об эффективности иранского удара и израильской ПВО мы узнаем не скоро, а, может - и никогда. Вот потому-то и интересно будет наблюдать за следующими действиями Израиля - захочет ли он продолжать ракетные дуэли с Ираном или воздержится. По мнению ряда экспертов, Израиль на эскалацию не пойдет. И тому есть веские причины военного характера.



Что известно об иранском ударе? По данным New York Times, Иран выпустил в сторону Израиля 185 беспилотников "Шахид-136", 36 крылатых ракет и 110 баллистических ракет класса "земля-земля".



Использовались, в частности, баллистические ракеты "Хайбар", которые имеют дальность 2000 км и несут боеголовку массой 1,5 тонны. Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сообщил, что впервые были применены ракеты с разделяющимися боеголовками.



CNN назвала иранский удар самой крупной атакой беспилотников в мировой истории.



Что противостояло давно анонсированному иранскому удару возмездия? Военный эксперт Александр Зимовский приводит такие данные: авианосец ВМС США "Эйзенхауэр" (до 50 истребителей-перехватчиков); ракетный крейсер класса "Тикондерога"; 8 американских эсминцев УРО класса "Эрли Берк" с комплексами противоракетной обороны. Все эти корабли имеют комплексы ПВО, которые также были задействованы.



Кроме того, иранский удар отражали 30 истребителей-перехватчиков авиагруппы английских ВВС с авиабазы на Кипре; 30 истребителей ВВС Иордании (арабский союзник Израиля, есть и такие); истребительная авиация ЦАХАЛ (до 150 самолетов). В общей сложности - 300 боевых и вспомогательных самолетов.



Разумеется, иранский налет в полной готовности встретила ПВО Израиля, включая дорогущие комплексы "Железный купол".



Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что тихоходные дроны "Шахид" даже не долетели до территории Израиля, поскольку были сбиты комплексами ПВО союзников на подлете. В то же время ЦАХАЛ признает прилет семи ракет по двум своим авиабазам. Глупо было бы отрицать, поскольку есть видео этих прилетов. Ущерб от попаданий не велик, утверждает ЦАХАЛ.



У противоборствующей стороны, информация другая. По данным КСИР, ракеты с разделяющейся боевой частью сильно повредили инфраструктуру и авиационный парк авиабазы Рамон ВВС Израиля в южной части страны, в гористой местности. Уничтожены: командный пункт, диспетчерская, РЛС, пусковая установка системы ПВО-ПРО, а также как минимум 4 самолета F-16I 201-й и 253-й истребительных эскадрилий. Некоторые источники сообщают об уничтожении гораздо большего числа самолетов (чуть ли не 11), а также 9 вертолетов "Апач".



Пишут также, что часть ракет прилетела на авиабазу Неватим.



Специалисты успели подсчитать во что обошелся Израилю общий залп зенитных ракет. Оказывается, тревожная ночь стоила от $1 млрд до $1,3 млрд.



При этом, как считает ресурс "Рыбарь", иранцы использовали для отвлекающих ударов не самые передовые образцы своего ВПК, в том числе те дроны, которые залежались на складах и от которых отказывались в виду их "ненадежности". Но задачу они выполнили: израильтяне с союзниками были вынуждены тратить и противоракеты, и зенитные управляемые ракеты, которые гораздо дороже запущенных беспилотников.



Военный эксперт Алексей Суконкин считает, что миф о непобедимости Израиля "полностью развеян". "КСИР достиг поставленных перед собой целей, перегрузив ПВО противника массой имитаторов и обманок, ударив тяжелой баллистикой", - отметил он.



Но, судя по всему, наиболее подходящее объяснение военных событий ночи 14 апреля дал Александр Зимовский. И оно отнюдь не в пользу Израиля и ЦАХАЛ.



По версии эксперта, политическое руководство Ирана отдало военному командованию Ирана вполне конкретный приказ: ударить так, чтобы до противника дошло, что шутки кончились. Исходя из этого, были выбраны две конкретные военные цели: авиабаза Рамон и Неватим. При выборе учитывалось, кстати, что они отстоят довольно далеко от гражданских объектов.



Итог, как считает Зимовский: своих целей Иран достиг полностью. Обе авиабазы были накрыты иранскими баллистическими ракетами средней дальности и получили тяжелые повреждения. А вот все остальное примененное оружие, включая сотни беспилотников, использовалось, по мнению эксперта, исключительно для взлома израильской ПВО и для обнуления эффективности тех ресурсов перехвата, которые предоставили Израилю США, Англия и Иордания.



В результате, делает вывод эксперт, иранцы подавили весь объединенный ПВО-ресурс за счет более чем массового старта своих ударных средств поражения. А когда израильская и коалиционная ПВО этой массой подавилась, иранцы без помех отработали свои намеченные цели. Успех!



Если эта оценка верна, то, скорее всего, в ближайшие дни мы не увидим зубодробительного ракетного ответа со стороны Израиля. Тем более что сожженный за ночь боекомплект еще надо восстановить.



Сергей Вальченко