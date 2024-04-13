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Пошли ва-банк: США запретили алюминий из России, ужасно боясь русско-китайской "ответки"
00:52 15.04.2024

Константин Смирнов: "Если в Пекине Путин и Си Цзиньпин договорятся не поставлять металлы за океан - Штаты потеряют тяжелую промышленность"

Михаил Зубов
Материал комментируют:
Константин Смирнов

Вашингтон запретил своим американским производителям покупать у России алюминий, медь и никель. Как сообщил Минфин США, санкция вступает в силу с 13 апреля.

Россия является крупнейшим в мире производителем алюминия несмотря на то, что сырья для этого металла в нашей стране добывается мало. Бокситы мы в основном покупаем.

Этот феномен (лидерство вопреки малым запасам руды) объясняется тем, что "летающий металл" - самый дорогой и энергоемкий в производстве. Алюминий вырабатывается из сырья методом электролиза, а у России есть такие дешевые источники электричества, как крупнейшая в мире Саяно-Шушенская ГЭС и целая россыпь других гидроэлектростанций.

Поэтому наш алюминий не имеет конкурентов в мире по стоимости.

Решение США об отказе от нашего алюминия, а также меди и никеля, прокомментировал в своем блоге посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

- Жесткие запреты на торговлю российским алюминием, медью и никелем - очередной неоправданный и политизированный выстрел американской администрации себе в ногу, а точнее - пальба без разбору по экономике США, - сказал дипломат.

Антонов напомнил, что в недавнем прошлом США уже вводили аналогичный запрет, но, почувствовав ущерб, вскоре отменили его.

С чем же связан запрет на этот раз, если американцы уже однажды обожглись? Об этом "Свободной Прессе" рассказал независимый экономический обозреватель Константин Смирнов.

"СП": Константин Сергеевич, каковы масштабы российских поставок алюминия, меди и никеля в США, и какой ущерб может ощутить Россия из-за субботнего вашингтонского запрета?

- На российских металлургов это никак не повлияет. Дело в том, что после санкций, которые в 2018 году ввел, а затем сам же и отменил республиканский президент Дональд Трамп, наш "алюминиевый король" Дерипаска, и другие отраслевые предприниматели сочли США ненадежным партнером, и стали сокращать экспорт в эту страну, открывая для себя новые рынки - в дружественные страны Востока и глобального Юга.

Сейчас мы поставляем в Штаты только то, за что они готовы платить по ценам выше рыночных: это ядерное топливо, титановые конструкции для самолетов. А продажи в Америку алюминия, меди и никеля составляют считанные проценты от нашего металлургического экспорта.

Общий мировой экспорт алюминия из России после начала СВО несколько сократился, но это было связано не с проблемами спроса, а с тем, что в России значительно возросла внутренняя потребность в этом металле. В обозримой перспективе объемы его продаж восстановятся независимо от потребностей США.

В этой связи, кстати, совсем курьезно выглядит позиция Лондона, когда он 13 апреля солидарно с Вашингтоном отказался от нашего алюминия, который мы не поставляем в Великобританию уже очень давно.

"СП": А зачем тогда американский Минфин сотрясает воздух пустым запретом: исключительно из соображений public relations?

- Не совсем. Производители США начали испытывать довольно серьезные проблемы с закупками необходимых им металлов после того, как Китай ввел антиамериканские санкции. Там уже наблюдается как сокращение выпуска самолетов, автомобилей и электромобилей, так и ухудшение их качества.

Вашингтонским властям стыдно признаться перед избирателями, что Пекин их наказал. Поэтому с политической точки зрения им выгодно это подать, как следствие антироссийских санкций в таком контексте, что да, мы страдаем, но зато рвем в клочья российских экспортеров.

"СП": Но если Китай усилит свои антиамериканские санкции или введет вторичные санкции для поставщиков в Штаты, у Вашингтона может не остаться иного выбора, как отменить антироссийские запреты в области металлургии и увеличить поставки из России.

- А вот такого развития, как раз, очень не хочет уже Пекин. Китай уговаривает нас присоединиться к антиамериканским санкциям вплоть до того, что по их примеру даже прекратить поставки ядерного топлива в США. Только так можно наказать Америку по-настоящему.

"СП": Москва готова пойти на это?

- Такое антиамериканское торговое соглашение выглядит очень соблазнительно, но для этого в Пекине должны проявить гибкость. Создать условия, чтобы это стало экономически выгодно Москве.

"СП": В чем проблема?

- Мы по инерции радуемся тому, как вырос наш товарооборот с Китаем в прошлом году, и делаем вид, будто не замечаем, что в марте этого года он резко обрушился.

Импорт из Китая снизился на 14% по отношению к марту 2023 года. Их банки перестали понимать наши платежи из-за угрозы вторичных санкций, и это ударило, в первую очередь, по самому больному для нас - продуктам микроэлектроники, которые остро необходимы. Их поставки снизились уже не на 14%, как "в среднем по больнице", а страшно даже сказать, на сколько.

Не случайно Лавров совершил фактически экстренную аудиенцию с Си Цзиньпином накануне планового визита Путина в Пекин. Глава российского МИД привез в Поднебесную план председателя правления ВТБ Андрея Костина, где по пунктам расписано, как решить проблему. В том числе - при помощи создания таких нестандартных дочерних банковских структур, которые возможны только с личного "благословения" первых лиц двух стран.

Если Китай решит эту проблему для нас, то мы, наверное, сможем по вопросу о металлургической блокаде США "встать спиной к спине", как говорит товарищ Си, или "плечом к плечу", как говорит Ван И.

А чтобы вызвать широкую китайскую улыбку, мы можем даже присоединиться к такой китайской санкции, как запрет на поставки электромобилей в США.

Я думаю, что вот эти две темы - восстановление китайского импорта в связке с антиамериканскими санкциями и станут главными темами визита Путина в Пекин.

Если в Пекине Путин и Си Цзиньпин договорятся не поставлять металлы в США - Штаты потеряют тяжелую промышленность.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1713131520


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