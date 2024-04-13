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Китайские тайконавты полетят на Луну за миллиардами долларов
00:54 15.04.2024

Поднебесная собирает новых партнеров для лунной станции

Дмитрий Капустин

Проект китайской лунной станции, похоже, станет самым амбициозным в космической истории. К проекту уже присоединились 9 стран (кроме самого Китая это также Россия, Беларусь, Пакистан, Азербайджан, Египет, Венесуэла, Таиланд и Южная Африка), несколько космических ассоциаций (из Хорватии и Колумбии), частные компании и вузы.

Так что собственно китайской новую лунную базу уже можно назвать с трудом. Тем более, что дорожная карта по ее развитию была изначально подписана двумя странами - Россией и Китаем - еще в 2021 году. Причем церемония подписания прошла не в Шанхае или Пекине, а в Санкт-Петербурге.

Китай и Россия изначально надеялись привлечь европейские страны к участию в лунном проекте. Однако все западные страны высокомерно отказались от сотрудничества, увы, политические разногласия на Земле оказались перенесены и в космос. Западные страны хотят присоединиться не к китайскому проекту, а к лунному проекту Artemis стоимостью $35 млрд, который развивает НАСА.

Чтобы обеспечивать лунную базу, Китай разрабатывает ракету Long March 10 для полетов человека в космос за пределы низкой околоземной орбиты. Китайцы планируют отправить своих первых тайконавтов на поверхность Луны не позже 2030 года. Экипаж стартует на одной ракете, а разрабатываемый лунный спускаемый аппарат будет запущен отдельно на другой.

Лунный вариант Long March 10 будет иметь длину 92 метра и сможет выводить на окололунную орбиту 27 тонн. Также доставлять грузы на лунную базу будут российские сверхтяжелые ракеты-носители.

Ожидается, что более крупная ракета Long March 9, которая, похоже, претерпела ряд конструктивных изменений (в частности, стала пригодной для многоразового использования по типу советского "Бурана" или Falcon X Илона Маска), вступит в строй в 2030-х годах. Именно такая многоразовая ракета и позволит создать всю инфраструктуру лунной базы.

Китай уже начал активную подготовку к созданию лунной базы. И запустил свой лунный спутник-ретранслятор связи Queqiao-2. Он вышел на первоначальную орбиту, а затем выйдет на так называемую "замороженную" орбиту. На борту два меньших спутника Tiandu-1 и Tiandu-2. Они станут первопроходцами для развертывания целой группировку спутников Queqiao, которые позволят создать лунную навигацию и связь.

Представьте: тайконавты на поверхности Луны скоро будут иметь возможность пользоваться такими же GPS-услугами, как люди на поверхности Земли.

Китай запустит несколько лунных миссий Chang’e, которые отправятся на южный полюс нашего спутника.

Первая такая лунная миссия, которая побывает на Луне уже в 2026 году, должна доставить на Землю образцы лунного грунта. Причем грунт удастся добыть с темной стороны Луны.

Кстати, "темной" она называется вовсе не потому, что там царит вечная ночь, а потому что она меньше изучена. На самом деле, день и ночь и на ближней к Земле, и на дальней сторонах Луны чередуются одинаково. Да и рельеф похож. Скорее всего, похож. Ответ на этот вопрос, мучающий астрономов десятилетиями, наконец-то даст китайская миссия.

Chang’e-6 повторит успешный путь предыдущей китайской лунной миссии Chang’e-5, которая побывала на спутнике в 2020 году. Спускаемый аппарат доставит на Землю до 2 кг лунного грунта. Это только кажется мало. На самом деле в образцах, которые уже доставили на Землю для изучения, обнаружили абсолютно новый минерал - чангезит. А еще изотопы гелия-3 - его можно использовать для ядерного синтеза, который будет питать будущую лунную базу.

Гелий-3 на Луне, в отличие от Земли, рассеян не в атмосфере, а в верхних слоях лунного грунта (реголита). Так что его добывать будет легко. Только в границах Моря спокойствия, по подсчетам, содержится 10 тонн гелия-3 (такие запасы стоят примерно $40 млрд). Этого было бы достаточно, чтобы обеспечивать электроэнергией всю планету Земли в течение 4 месяцев.

Ожидается, что китайская лунная база будет роботизированной, а после 2035 года (когда для нее наладят добычу чистой энергии) станет обитаемой. По лунной поверхности с базы будут ездить роверы-луноходы, собирающие образцы грунта. Причем их уже не нужно будет отправлять на Землю для изучения. Ученые на лунной базе смогут самостоятельно изучать Луну. Причем одной из их главных задач станут поиски лунного льда в кратерах.

Строится лунная база будут благодаря 3D-печати. То есть с Земли не придется отправлять дорогие компоненты и детали. Базу будут буквально "допечатывать" на месте - так же, как сейчас уже "печатают" из специальных полимеров высокопрочные дома в Китае.

И это еще не все китайские планы. В интервью государственному телеканалу CCTV главный конструктор китайской программы Ву Вэйжэнь рассказал, что Китай также собирается отправить исследовательские зонды на противоположные концы Солнечной системы. Также китайские корабли полетят к Юпитеру и Урану. А в ближайшие 15 лет китайцы обещают высадиться на Марсе.

Марсианская база - следующий пункт китайской космической программы после лунной базы.

Источник - СвободнаяПресса
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