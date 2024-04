Стервятники ультраглобализма: форум в Давосе и антимир Черного солнца, - Андрей Фурсов

05:52 15.04.2024 Всемирный экономический форум (ВЭФ) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) (а правильнее - "здравозахоронения" или "массового убийства здоровья") - орудия ультраглобалистов в создании их нового мирового порядка, антимира "новой нормальности", антимира, который должен закончить/прикончить эру людей - именно об этом вещают Шваб, Харари и прочие бесы и бесенята от ультраглобализма. Средства создания антимира Черного солнца - самые разнообразные: "пандемии", войны, голод и многое другое. Но во всех этих средствах присутствуют наведенные психические эпидемии, массово организованный психоз. Вот и посмотрим, как это делается.



С 15 по 19 января 2024 года в Давосе состоялся очередной слет не то воронья, не то стервятников глобализации - ВЭФ, созданного в 1971 году неким Клаусом Швабом по инициативе Г. Киссинджера и Дж. Гэлбрейта-старшего. Исходно форум создавали для реализации в Европе американских интересов, для воспитания в Европе наднациональной проатлантистской элиты, отождествляющей себя не со своими странами, а с интересами США и атлантистских элит. По мере развертывания в 1990-е годы глобализации атлантистские интересы обрели глобальный масштаб и глобальные формы, причем в своих крайних, наиболее радикальных вариациях (ультраглобалистских), а потому и цели, интересы и идеология, с которыми выступает ВЭФ во главе со Швабом, приняли ультраглобалистский характер. При этом вне ультраглобализма осталась часть американской и вообще западной элиты - традиционные глобалисты и изоляционисты, которых не следует путать.



Напомню, разница между глобалистами и ультраглобалистами заключается в следующем. Традиционные глобалисты исходят из того, что Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк и другие структуры подобного типа должны играть свою роль, они стоят над государствами, во многом определяют их политику, но не отменяют их. Государства должны сохраняться в глобальном мире, равно как промышленность, средний слой и многое из того, что характеризует эпоху 1930–1980-х годов. В мире, который планируют ультраглобалисты, опирающиеся на хайтек и так называемые новые (т. е. фиктивные) финансы, государства не должно быть в принципе, равно как и среднего слоя. Мир должен состоять из нескольких крупных мегакорпораций - нового издания британской Ост-Индской компании, сектор реальной ("физической") экономики, т. е. промышленность, должен быть максимально ограничен.



МВФ, Всемирный банк - это "надстройка" над государственными финансовыми системами, которые обеспечивают перекачку ресурсов и прибыли из стран с нерезервными валютами в страны с резервными валютами. Ультраглобалисты в такой надстройке не нуждаются. Им нужен прямой внеэкономический контроль над зонами дешевого сырья и дешевой рабочей силы, да и "новые финансы" - это уже не "надстройка", а "базис". Штаб-квартиры этого "базисного мира" предполагается расположить в чартерных городах и на плавучих архипелагах вне юрисдикции - проекты уже готовы, финансирование со стороны крупнейших корпораций гарантировано. Борьба ультраглобалистов и глобалистов отражает, с одной стороны, конфликт между различными фракциями позднекапиталистического класса, с другой - между формирующимися господствующими группами посткапиталистического мира и противостоящими им уходящими в прошлое буржуинами.



Ультраглобалисты ("классика жанра" - Обама и подавляющее большинство членов руководства Демпартии США, хотя, разумеется, не только они) стремятся к созданию единой мировой наднациональной элиты (единство и целостность, естественно, иерархические) большей части страновых верхушек, присягнувших ультраглобализму. Эта элита не просто не стоит над государством, а практически мало нуждается в нем. Традиционные глобалисты, чья позиция внешне (но только внешне) похожа на старый американский империализм, никакую единую наднациональную элиту не приемлют. Глобальный мир для них - это мир Америки; те, кто хочет попасть в него - туда, "где чисто и светло", должны быть не более чем вассалами великой Америки, у которой, естественно, глобальный охват и глобальные амбиции. Это глобализм по-республикански. Правда, Америка при этом превращается в глобальную империю, но именно империю, а не часть глобального мира под руководством наднациональных, а следовательно, надамериканских элит. Здесь же коренятся многие непримиримые противоречия между США и Великобританией, а точнее, между американо-британскими и британо-американскими международными кланами и сетями.



Ультраглобализм вызывает у вэфовцев и той части мировой верхушки, которую они обслуживают, своего рода головокружение от успехов. Так, Джон Керри, бывший госсекретарь США, а ныне важнейший персонаж в чикагской политэкономической сети Обамы, не так давно заявил, что он и подобные ему люди - "избранная группа человеческих существ", которая на ВЭФ говорит о спасении планеты, ни более, ни менее. Интересно, о спасении от кого? По-видимому, от человечества, по крайней мере от большей его части, ведь центральный пункт ультраглобалистов - устойчивое развитие - требует сокращения населения до 2 млрд человек (программа-минимум), а то и до 0,5 млрд (программа-максимум).



Давос тесно связан с двумя другими мероприятиями ультраглобалистов, составляя с ними ежегодную триаду: Давос (обычно в январе), встреча Бильдербергского клуба (обычно в мае или июне, так как середина года, подведение предварительных итогов) и встреча G20 (обычно в ноябре или декабре, т. е. конец года).



Примерно 30–40% участников всех встреч - это более или менее их постоянные участники, они перетекают с одной встречи на другую. Но ни в коем случае не надо думать, что это встречи мирового правительства. Мне уже не раз приходилось писать о том, что мирового правительства как единого органа нет и быть не может. Мир слишком велик и сложен, чтобы им управлять из одного центра. О противоречиях между различными слоями, фракциями и кланами мировой элиты я уже и не говорю. Подавляющее число представителей данной элиты это понимают. За четверть века, прошедшую с конца 1940-х до начала 1970-х, исследования системщиков и кибернетиков, разрабатывавших по заказу мировой верхушки вопрос возможности мирового правительства, показали: никакое мировое правительство невозможно в принципе. Это запрещают не имеющие исключений организационно-кибернетические законы Эшби - Шеннона - Винера, Анохина - Бира и Седова - Назаретяна (подробнее см. ниже). Специалисты резонно считают, что "сложная динамическая система должна иметь либо распределенное противоречивое относительное самоуправление, либо более-менее жесткое управление извне, где управляющие не являются частью системы". И только значительно меньшая часть мировой элиты так или иначе рассматривает второй вариант. Впрочем, по моему мнению, феномен глубинной власти может снять это противоречие, но это отдельный вопрос.



На данный момент то, что пытаются представить в качестве мирового правительства, - это система взаимосвязанных по функционалу и персоналу институтов и структур. Если давосцы и бильдербергеры действуют по принципу грибоедовского Репетилова - "шумим, братец, шумим", то мировые функциональные структуры работают без шума, sans affichage, как сказали бы французы. У каждой из этих структур своя сфера деятельности, они не особенно на слуху (например, Международный совет по науке). Давос и Бильдерберг - это, если можно так выразиться, их отдел рекламы, пиара, связей с общественностью и дезинформации одновременно.



Реальных хозяев мира на встречах типа Давоса не бывает, они не снисходят до них. Триада мероприятий и особенно Давос - это сборища высокопоставленных политических и финансовых клерков, которые обсуждают и вбрасывают в общественное пространство некую информацию, во-первых, для того, чтобы проверить реакцию; во-вторых, чтобы нанести эмоционально-информационный удар по людям, запугать их; в-третьих, с помощью той или иной постановки вопроса, муссирования той или иной темы отвлечь внимание от реальных проблем, представляющих для них и их хозяев реальный интерес и/или реальную опасность. Они озвучивают то, что хозяева уже решили и обсудили в закрытом кругу, а затем обсуждают на своих "партсобраниях" глобальных вертухаев.



Здесь необходимо упомянуть еще одну структуру, которую малосведущие люди автоматически противопоставляют "империалистам" (традиционным глобалистам) "националистам" ("популистам") или сторонникам макрорегионального развития. Это G30, которая самим фактом своего существования отражает борьбу между двумя группами финансового капитала, причем не по линии "ультраглобалисты - глобалисты", а по другой. С.В. Кугушев определил одну группу как "сторонников ужаса без конца", а вторую - как адептов "ужасного конца". К первой группе относятся значительная часть европейских финансистов и руководство Евросоюза, они стремятся (совместно с Китаем) продолжать эмиссию как можно дольше. Вторая группа - ФРС, часть американских банков, швейцарские банки и Банк Англии. Они выступают не просто за то, чтобы прекратить эмиссию, но за намного более радикальную меру: изъять из глобальной экономики треть денежной массы, финансовый пузырь лопнет, глобальный экономический кризис "сметет все могучим ураганом" и позволит начать игру с чистого листа. "Пандемия" ковида, помимо прочего, не позволила реализоваться именно этому варианту, главным идеологом которого (да и G30) выступал Кеннет Рогофф. Ну и, разумеется, G30 - это, пожалуй, посерьезнее Давоса, это вопрос конкретных денег, базовая операция, а не акция прикрытия.



Сказанное не значит, что на Давос и два других элемента триады как на внешние, витринные проявления, демонстрации целей и идей мировой верхушки не стоит обращать внимание и анализировать. Напротив. Так или иначе на этих сходках отражаются реальные проблемы и страхи мировой верхушки.



2



У каждой встречи ВЭФ - свой лозунг. Лозунг повестки 2024 года - "Восстановление доверия". Это очень показательно и симптоматично, это один из главных для ультраглобалистов вопросов и один из главных страхов, но я вернусь к нему позже, а сейчас пойдем по повестке. В целом ее тематика была традиционна для Давоса последних лет:



- борьба с климатическими изменениями, которые якобы вызваны деятельностью человека (выбросы СО2); отсюда - тема углеродного следа;



- зеленая повестка как средство борьбы с якобы надвигающейся природно-климатической катастрофой;



- борьба с грядущей страшной пандемией, с болезнью "Х"; соответственно, вакцинация и необходимость заключения пандемического соглашения;



- искусственный интеллект;



- борьба с Россией;



- вопрос тотальной международной безопасности (прежде всего в киберсфере и даже в космосе);



- глобальное управление (включая подготовку в швабятнике молодых глобальных лидеров - около 1200 человек - новая генерация биороботов типа Сунака, Макрона, Бербок).



Начну с двух эпизодов - комичного и комичного лишь внешне.



1. По сравнению с Давосом-2023 в этом году еще более обострилась проблема с эскортницами, т. е. с проститутками, обслуживающими высокопоставленных глобальных клерков. Эта - смешно сказать - проблема вполне проявилась еще в 2023 году, когда стало известно, что зашкаливает спрос на обеспечение участников (а их было 2700 человек) эскортницами, а если называть вещи своими именами, то проститутками обоих полов. Зашкаливает настолько, что возможности Швейцарии оказались исчерпаны, и пришлось заказывать "девушек с пониженной социальной ответственностью" из Италии и Германии. Правда, дотошные журналисты докопались, что жмотоватые швейцарцы решили сэкономить (кризис!), судя по ценам, это были не итальянки и немки, а румынки: приглашенные организаторами ВЭФ проститутки брали за 4 часа 1500 швейцарских франков (1400 евро) и 2550 франков (2350 евро) за ночь, тогда как западноевропейские жрицы любви - 9 тыс. евро. В 2024 году проблема обеспечения давосцев представительницами первой древней профессии остроты не утратила, напротив. Ну и так же, как в 2023-м, организаторы ВЭФ потребовали от авиафирм, перевозивших участников, чтобы пилоты были невакцинированными. И это при том, что вэфовцы - истеричные сторонники вакцинации. Дело в том, что с осени 2023 года на Западе резко выросло и продолжает расти число внезапных смертей вакцинированных. Отсюда - спрос на невакцинированных пилотов.



2. От путан - к Путани. Во время сессии Climate and nature. A Systemic response to needed был проведен шаманско-колдовской обряд. Шаманка народа яванава Раймунда Путани (Бразилия) в национальном костюме прочла заклинание и язычески благословила присутствующих, а затем подошла к каждому сидевшему на сцене и подула в лоб каждого из них. Среди сидевших на сцене были Хильда Шваб, жена Клауса Шваба; Кэтрин Хэйхо, канадский ученый-атмосферолог и евангелическая христианка; Аджай Банга, президент Группы Всемирного банка в Вашингтоне (тот самый, который откровенно заявляет: "Я считаю, что ваше (США. - Авт.) правительство должно быть владельцем вашего цифрового удостоверения"); Кристалина Георгиева, директор-распорядитель МВФ; Йеспер Бродин, генеральный директор группы компаний Ingka; швейцарский миллиардер Андре Хоффманн, наследник холдинга Roche (фармацевтическая компания). После выступления Путани ей аплодировали стоя.



Зачем пригласили экзотичную тетеньку? Объяснили так: "Чтобы смотреть в будущее, мы должны оглянуться назад и узнать, какими были желания наших предков". В следующий раз, наверное, наркоту вместе принимать будут. Кстати, кто-то из журналистов заметил, что шаманский обряд похож на кадр из фильма "Жатва", где на небольшой город обрушиваются десять казней египетских и приходит посланец Сатаны. Активное присутствие шаманки в Давосе более чем симптоматично. Дело в том, что планы и проекты ВЭФ носят:



а) антихристианский характер - отсюда шаманизм, колдовство; показательно, что римский папа - иезуит Франциск I направил давосскому сходняку приветственное послание, в котором ни разу не упомянул ни Христа, ни христианскую церковь, зато подчеркнул позитивную роль ВЭФ в развитии процесса глобализации;



б) по сути - антирелигиозный характер, стремление заменить религию магией (это тренд; ср. "Гарри Поттер" - демодернизация, архаизация).



3



Теперь о более приближенных к реальности вещах. Если на предыдущем Давосе речь шла о том, чтобы победить Россию, то здесь говорили уже о том, чтобы не дать России победить. Победа России, как заявил Макрон, будет означать разрушение западной системы управления миром. Пройдет всего месяц, и Макрон опять взорвется воинственной риторикой - он пытается сделать Францию военным лидером Европы. Однако в Давосе он говорил иначе. Впрочем, этот человек-флюгер с непонятной сексуальной ориентацией и явной склонностью к геронтофилии постоянно меняет свою позицию.



По мнению вэфовских экспертов, фрагментация глобальной системы на макрозоны продолжится, и это им не нравится. Еще меньше им нравится перспектива развития протекционизма, который они прогнозируют и который, по их подсчетам, будет стоить мировой экономике 7% ВВП. Но не это их беспокоит больше всего, а подъем промышленности, ВПК, связанный с конфликтом на Украине. Ультраглобалисты выражают интересы прежде всего финансового капитала и наднациональных, надгосударственных структур.



Военный конфликт на Украине и перспектива новой Тридцатилетней войны, только теперь уже не европейской, а планетарной, означает, во-первых, развитие промышленности; во-вторых, укрепление государства - войны ведут государства, а не корпорации. В чем Макрон прав, так это в том, что на Украине действительно решается судьба Западной системы мирового господства, которая существует последние 250-300 лет.



Досталось на форуме и Китаю. Глава МВФ Кристалина Георгиева в своем выступлении смаковала нарастающие трудности экономики КНР. Трудности действительно есть. Например, в начале 2024 года китайские акции в Гонконге подешевели до самого низкого уровня за последние 19 лет на фоне отсутствия новых экономических стимулов. Индекс Hang Seng China Enterprise в какой-то момент упал на 2,96% и составлял 4975,3 пункта. Самое большое падение переживают китайские технологические гиганты. В прошлом году экономику КНР тащили малые и средние предприятия. Темпы роста КНР - 5%, неплохо, но для развивающейся экономики, обремененной одним из самых больших на планете долгов, - это стагнация (в лучшем случае) либо выход в отрицательную зону плюс дефляция, которая в силу огромности китайской экономики может быть длительной. Я согласен с теми, кто считает, что либо Китай найдет источник роста, либо войдет в устойчивый понижательный тренд, но обвал для такой огромной экономики в силу ее инерционности маловероятен. Проблема в том, что Китай становится неинтересен в качестве мировой фабрики для хозяев ядра капиталистической системы, они начали искать ему замену. Однако Георгиева уж слишком сгустила краски. Плюнул в сторону Китая и попрошайка Зеленский, который в духе шакала Табаки огрызнулся в сторону премьер-министра Китая Ли Цяна. Он заявил, что его, Зеленского, уровень - это Си, генеральный секретарь КПК, а с премьером пусть встречаются премьеры. Но это все виньетки, хотя и очень важные. Давайте посмотрим на то, что ультраглобалисты считают главным и постоянно втюхивают миру.



4



Прежде всего это "зеленый переход" как борьба с якобы антропогенными климатическими изменениями. Здесь в Давосе было две линии: 1) страшилки-пугалки с конкретными предложениями о том, что нужно сделать, чтобы избежать якобы неминуемой катастрофы; 2) денежный вопрос - сколько нужно для этого средств.



На Давосе-2024 пугальщики-всепропальщики развернулись полностью, все более повышая ставки. Известная коррупционерка Урсула фон дер Ляйен объявила молоко, яйца и мясо нездоровыми продуктами и призвала переходить на вегетарианскую пищу или в крайнем случае на искусственный белок. К этому же призывает еще один вор, директор ВОЗ эфиоп-троцкист, любимец Гейтса Гебреисус, который в Эфиопии объявлен в розыск по обвинениям в геноциде и краже огромных сумм денег. По мнению этого персонажа, надо переходить к растительному рациону питания, а также к еде из насекомых. Кстати, Тора категорически запрещает иудеям есть насекомых или приготовленную из них пищу. Но что еще серьезнее, медики предупреждают, что еда из насекомых грозит онкологическими и иммунными заболеваниями. Так что тем, кто наживается на лекарствах и вакцине, будет где разгуляться.



Идем дальше: Джоджо Мехта, основатель организации Stop ecocide now, выступая в Давосе, вообще приравняла сельское хозяйство и рыболовство к экоциду! Отсюда ее вывод: с сельским хозяйством - земледелием и скотоводством - надо заканчивать. Неслучайно Европарламент во вполне давосском духе планирует к 2030 году запретить продажу мясной и молочной продукции в крупнейших городах Европы; ультраглобалисты считают: так должно быть к 2030 году во всем мире. И сразу же - реализация. После Давоса-2024 Гейтс и фон дер Ляйен, эти современные аватары Кота Базилио и Лисы Алисы, отправились в Италию. Во-первых, чтобы надавить на Мелони, которая активно сопротивляется глобалистской повестке (в частности, запрет на использование муки из насекомых в продуктах Made in Italy; антимиграционные меры и др.; даже на федеральных каналах Италии идет критика ультраглобалистской повестки и Давоса); во-вторых, чтобы попытаться провернуть в провинции Эмилия-Романья, которой управляет их сторонник, ультраглобалистский проект ликвидации сельского хозяйства. Фон дер Ляйен объявила, что каждому крестьянину/фермеру, который перестает заниматься сельским хозяйством, выплатят 1,5 тыс. евро. На это выделены 1,2 млрд евро. Это типа: зарыть золотые на Поле чудес в Стране дураков. Но судя по массовым протестам фермеров в Италии, Франции и Германии, дураков там нет. Как и тех, кто готов согласиться с Ванессой Керри, спецпосланником гендиректора ВОЗ, которая считает необходимым отказ от ископаемого топлива.



Многие эти вопросы уже активно обсуждаются в Европарламенте как вполне практические. Нельзя не согласиться с Кристин Андерсон, которая, сама будучи депутатом Европарламента, заявила следующее о Евросоюзе в целом: "На данный момент это правительство мировых человеконенавистников. …Они начинают понимать, что люди больше не позволят, чтобы это сошло им с рук. И они больше не могут обманывать людей, заставляя их верить, что нужно спасать планету немедленно, бороться с изменениями климата и т. д." (телеграм-канал "Теория большого шока". 11.02.2024).



Ну и "вишенка" на давосском "торте": швейцарский банкир Х. Келлер договорился до того, что кофе выделяет 15-20 тонн СО2 на одну тонну кофе. Отсюда - прекращаем пить кофе. Но все эти призывы - и по поводу кофе, и по поводу мяса, молока и пр. - не распространяются на элиту, включая тех, кто съехался в Давос. Директор ресторана в Давосе, где питаются ультраглобы, в интервью журналистке 4-го канала итальянского ТВ Рафаэлле Ригони сказал, что среди участников форума вегетарианцев нет. Среди блюд его ресторана сплошные мясные. Иными словами, низкокачественное, низкокалорийное растительное и искусственно-белковое питание - это для низов, для 80–90% населения. Как тут не вспомнить идею антропологического перехода, выдвинутую на конференции в Институте сложности Санта Фе (США) в 2018 году. Там речь шла о необходимости построить общество, в котором верхи и низы отличаются друг от друга как два биологических вида. Верхи (среднего слоя в этом обществе нет) живут 120-140 лет, обладают отличным здоровьем, зона их обитания - экологически чистые районы, куда не допускаются низы, питаются качественной пищей, легко перемещаются по всему миру. Низы живут 40-60 лет, а то и меньше, в экологически грязных зонах, питаются растительной и искусственно-белковой пищей (в которой, помимо прочего, нет столь необходимого для мозга и крови железа). Низкое качество природной среды и продовольствия провоцирует хронические болезни, отсюда - необходимость лечиться, вакцинироваться (т. е. приносить прибыль Биг Фарме). Кстати, в Западной Европе и США процесс уже идет в этом направлении. Как заметил Роберт Френсис Кеннеди (младший), когда его дядя Джон Кеннеди был президентом в начале 1960-х годов, только 6% американцев имели хронические заболевания; сегодня, 60 лет спустя, - уже 60%.



Установка ультраглобалистов на биологическую фиксацию социальных различий вплоть до продолжительности жизни и выведение различных специализированно-служебных видов человека напоминает картины и из романа Герберта Уэллса "Машина времени", где социум делится на два социобиологических вида - элоев и морлоков, и из романа Ивана Ефремова "Час быка", где на планете Торманс живут люди двух категорий - "джи" ("долго живущие") и "кжи" ("коротко живущие"), и из не очень известного у нас романа Фрэнка Герберта (по крайней мере, по сравнению с его циклом "Дюна") "Муравейник Хеллсторма" (Hellstorm’s Hive, 1957). Сюжет таков. Некая спецслужба (в романе она названа "Контора") заинтересовалась некой Фермой, которая принадлежала энтомологу Нильсу Хеллсторму. В район Фермы отправлена группа агентов, которая обнаруживает, что Ферма - это социальный эксперимент. Проводится он давно, со времен чуть ли не колонизации Америки, и заключается в выведении специализированных функциональных видов (или пород) человека по модели муравейника. Со временем к этому "проекту 40" подключились многие неслабые умы человечества. Основную массу жителей Муравейника составляют работники. Они не умеют (не могут) говорить, подчиняются инстинктам, управляются феромонами. Своих и чужих жители Муравейника определяют по феромонам; если у кого-то феромоновых клеток нет, то такие уничтожаются. Так автоматически уничтожаются как не люди те, кто случайно попадает на территорию Муравейника. В нем есть группа специально выращенных интеллектуалов, их задача - работать мозгом, но физически они инвалиды - не могут ходить, их носят специально обученные помощники с пониженным до минимума уровнем интеллекта.



Верхушка живет долго, питается не только растительной, но и животной пищей (массовка - только растительной, которую обеспечивают гидропонные фермы), прекрасно выглядит. Хеллсторму много лет, но на вид ему не больше тридцати. Фрэнси Калотерми, родившей восемь детей, 58 лет, однако больше двадцати ей не дашь. Но долго живут только те, кто важен для Муравейника. Обычные - 30-40 лет, и - в Котел. Иногда работникам разрешают выйти недалеко за пределы Муравейника в поисках мяса - от зверушек до людей.



У Муравейника - "крыша": шериф местного городка, для подстраховки, но и некоторые сенаторы. За несколько сотен лет выстроена Система.



По сути, Герберт изобразил появление нового социобиологического вида человеконасекомых (или насекомочеловеков), биологически людей, но социально - насекомых, которые постепенно втягиваются во внутривидовую борьбу дарвиновского типа с человеком. Это именно то, о чем мечтают Шваб, Харари и их хозяева.



Именно об этом - антропологический переход, и аргументируется его необходимость, помимо прочего, якобы катастрофическим изменением климата в результате деятельности человека.



Ну а что говорят серьезные и, главное, неангажированные ученые? Известный астрофизик из Малайзии Уилли Сун подчеркивает, что на самом деле углекислый газ ни на что не влияет, дело в другом: небольшая группа людей лжет в своих интересах. Австралийский телеведущий Алан Джонс, по сути, дает следующие цифры: СО2 - это 0,04% атмосферы; из этих четырех сотых человечество ответственно за 3% ("Теория большого шока". 13.01.2024), т. е. за то, что составляет 0,0012% атмосферы. Основатель Weather channel Джон Коулман прямо говорит: "Сейчас нет существенного глобального потепления, вызванного человеком: его не было в прошлом, и нет никаких оснований ожидать его в будущем". И далее: "Правительство (США. - Авт.) ежегодно выделяет около 2,5 млрд долларов на исследования климата. Оно дает деньги только тем ученым, которые обеспечат научные результаты, подтверждающие гипотезу глобального потепления" ("Теория большого шока". 2.03.2024). По мнению ведущего британского онколога Ангуса Далглиша, если человечество завтра прекратит все искусственные выбросы, то оно умрет от голода, так как уменьшение СО2 приведет к такой ситуации в сельском хозяйстве, результатом которой станет планетарный голод.



Таким образом, не только стремление заработать на зеленом переходе огромные деньги и вдобавок столкнуть в нищету огромную часть человечества, но и стремление вызвать массовый голод, получив, помимо искусственно запущенной пандемии, еще одно средство сократить население и обрести огромную власть, контролируя продовольствие, лежит в основе вэфовской аферы с климатом.



Вторая линия борьбы "за зелень" - эта самая "зелень", но только не природная, а денежная, долларовая. Ультраглобалисты не скрывают, а наоборот, подчеркивают, что зеленый переход и углеродная нейтральность - штука крайне дорогостоящая. Кристин Лагард, которую в свое время от большого тюремного срока за финансовые махинации с трудом отмазали банкиры, заявила в Давосе, что зеленый переход потребует ежегодно 620 млрд долларов в год. По оценке давосцев, достижение углеродной нейтральности к 2045 году потребует 1,1 трлн евро, т. е. увеличения налогов. Еще один ультраглобалист - министр финансов Саудовской Аравии Мохаммад аль-Джадаан - прямо говорит, что климатический переход невозможен без "глобально скоординированных налогов на выбросы углерода".



Для того чтобы люди, в том числе физические лица, не могли уклониться от такого налога, на Давосе был презентован новый индивидуальный прибор для отслеживания углеродного следа отдельных лиц: их покупок, питания, путешествий. Сделал это президент "Алибаба групп" Дж. Майкл Эванс. Схема проста: купил мясо или отправился в путешествие на машине, самолете или даже вертолете - загрязнил атмосферу - плати. Кстати, вся давосская камарилья прилетела на самолетах или вертолетах, многие - на частных. Мотор машины Шваба, ожидавшей его в Давосе, постоянно работал. Как объяснил журналистке шофер, - чтобы сохранить тепло в салоне.



Еще одна любимая тема ультраглобалистов – пандемия и вакцинация. На нынешнем Давосе людей запугивали некой новой болезнью "Х". Они не знают, что это за болезнь, но уверенно говорят о том, что ее пандемия разразится не позднее мая 2024 года, распространится по миру в течение 36 часов и унесет не менее 80 млн жизней. Это как в одесском анекдоте: "Жора, жарь рыбу. – Рыбы нет. – Ты жарь, рыба будет".



Болезнь "Х" ("икс"), подобно ковиду в 2019–2020 годах, планируется как средство решения сразу нескольких проблем, но прежде всего той, которую коронавирус не решил, а именно – прикрыть, облечь в иную форму глобальный финансово-экономический кризис. Он, согласно прогнозам, должен был произойти в 2019–2021 годах и был обусловлен наложением трех обстоятельств, трех моментов.



Первый момент. Кризис 2008–2009 годов, который должен был оздоровить экономику – в этом и заключается функция среднесрочных циклических (8-12 лет) кризисов, свою задачу не выполнил: подошли сроки следующего кризиса, и он должен был стать на порядок тяжелее, поскольку нужно было решать задачи и свои, и предшественника.



Второй момент. Наличие серьезнейших не среднесрочных, а долгосрочных проблем капиталистической системы, которые не имеют решения в ее рамках. Любая система развивается следующим образом. Сначала у нее появляются краткосрочные проблемы, они решаются способами, имеющими среднесрочные характеристики и порождающие со временем среднесрочные проблемы. Эти последние в свою очередь требуют решения долгосрочными системными средствами, которые, будучи применены, порождают, чаще всего далеко не сразу, а в длительной перспективе – в той, что Фернан Бродель называл longue durée, долгосрочные проблемы. А вот их решить системным образом и в рамках системы уже нельзя, наступает системный кризис, в отличие от структурного (кратко- и среднесрочные проблемы). 2020-е годы – это наложение циклического и надциклического, системно-макроисторического кризисов.



Третий момент. Если большинство западных аналитиков (например, эпигоны "Римского клуба" с их докладом "Come on, capitalism") с наивностью первого поцелуя обнаружили, что капитализму больше некуда развиваться, некуда сбрасывать противоречия, нет больше некапиталистических зон, которые можно превратить в капиталистическую периферию и таким образом решить проблему прибыли и накопления капитала, то советским исследователям (П.Г. Кузнецову, В.В. Крылову, М.М. Голанскому) это было ясно еще в начале 1980-х годов: они были уверены, что в начале XXI века капитализм, охватив всю планету, исчерпает ее физически и наступит, если так можно выразиться, его "тепловая смерть". Когда это время наступило, часть капиталистической верхушки попыталась обмануть историю и запустила рост фиктивного капитала. Результат – кризис 2008–2009 годов, но и это не остановило фокусников-аферистов, и к концу 2010-х их мир оказался на краю пропасти. Запуск "пандемии" ковида должен был как-то решить проблему, но он лишь притормозил падение со всеми вытекающими последствиями. Болезнь "икс" наряду с другими гадостями может стать "попыткой № 2".



К болезни "Х", вещают ультраглобалисты, уже сейчас нужно готовиться – прежде всего, подписать Всемирное пандемическое соглашение, которое наделяет ВОЗ чрезвычайными полномочиями и, по сути, обнуляет суверенитет. Любое государство, подписавшее это соглашение, перестает быть суверенным. Специалист по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин резонно предположил, что болезнью "икс" попытаются замаскировать последствия применения западных мРНК-вакцин. Официально от ковида умерли 6,9 млн человек; скорее всего, эту цифру раздули ковид-аферисты, а вот реально от этих вакцин умерли более 17 893 000 человек за один только 2021 год (практически столько же, сколько за последние 33 года от других вакцин). Как объясняет И. Никулин, люди гибнут от эффекта АДЕ, т. е. от антителозависимого усиления инфекции – вирус связывается с неполностью нейтрализующими телами и активно проникает в клетки организма. Биолог Вайнштейн добавляет следующее о дефекте мРНК-вакцин: "Самый важный из них – то, что липидные наночастицы, доставляющие мРНК в наши клетки, не имеют механизма нацеливания… и будут в буквальном смысле перемещаться по всему телу" (NASTIKA (14.02.24).



Кстати, информация для размышления по поводу ВОЗ: у половины членов комитета ВОЗ по здоровью трансгендеров - нет медицинского образования, а сам он состоит преимущественно из ЛГБТ*-активистов.



Новой пандемией пугает и Джереми Хант, канцлер казначейства Великобритании: да, будет еще одна пандемия и будут новые вакцины. Вэфовцы и тот же Гейтс продолжают твердить, что несмотря на множество побочных проблем, кампания вакцинации от ковида была успешной и ее нужно продолжать, как и вообще кампании по вакцинации. Гейтс в Давосе объявил, что его фонд выделит 8,6 млрд долл. на программы вакцинации во всем мире. А каковы реальные данные по итогам антиковидной вакцинации? Они убийственны.



Высокопоставленный чиновник ЕС официально заявил, что страны с самым высоким уровнем антиковидной вакцинации демонстрируют самый высокий уровень избыточной смертности. Согласно данным Управления национальной статистики Великобритании, на долю вакцинированного населения Великобритании с 1 июня 2022 года до 31 мая 2023 года пришлось 95% смертей от ковида, а 94% из этих 95% пришлись на тех, кто сделал четыре прививки. Особенно много умерло пожилых. И напротив, как подчеркивает датский кардиолог Кирк Милхоан: "Наименьший риск заболевания ковидом существует у тех, кто вообще не прививался. По мере увеличения количества прививок риск заболевания увеличивается". Несмотря на это, Гебреисус повторяет: нам (ВОЗ. - Авт.) нужно сконцентрироваться на вакцинации старшего поколения – 60-65 лет. То есть, по-видимому, речь идет об уничтожении тех, кого ультра считают социальным балластом, ненужными едоками, избыточной нагрузкой на биосферу.



Впрочем, антиковидные прививки бьют не только по слабым – старым и малым одного поколения. Медики считают, что они создают угрозу для последующих поколений. Так, доктор Рассел предупреждает: прививка от ковида может привести к взрыву аутизма, шизофрении и других заболеваний в будущих поколениях. Одна из причин – наличие в вакцинах, прежде всего – Pfizer, наночастиц. Pfizer долго опровергала этот факт, однако недавно ее гендиректор А. Бурла вынужден был признать, что в их вакцинах есть наночастицы, а если так, то по сути это чипирование. Недаром член британского парламента Эндрю Бриджен заявил, что антиковидная мРНК вакцина занимает первое место в топе избыточной смертности от сердечно-сосудистых заболеваний; о том, что она провоцирует рак, сказано уже не раз. Отсюда вывод, который сделал доктор Пьер Кори (Франция): вакцинация от ковида – это гуманитарная катастрофа.



Почетный профессор Киотского университета Масанори Фукусима следующим образом охарактеризовал программу массовой вакцинации от ковида: "Ну, скажем так, это убийство. Можно даже сказать, что произошла массовая резня". Японское правительство выделило значительные средства для компенсации тем, чье здоровье пострадало от антиковидной вакцинации. Осознание этой процедуры как преступления распространяется и в Европе, и в Латинской Америке. В Испании и в нескольких испаноязычных странах 13 мая объявлено всемирным днем памяти жертв вакцины от ковид-19. А в саксонском городе Циннвальд-Георгенфельд на популярном туристическом маршруте открыли мемориал жертвам вакцинации как катастрофы.



Но кому катастрофа, а кому деньги. На вакцинах Pfizer нажилась Урсула фон дер Ляйен, связанная с этой корпорацией. Главный вакцинатор США Фаучи, по поводу которого Р. Кеннеди-младший написал разоблачительную книгу, за время эпидемии ковида увеличил свое состояние с 7 млн до 12 млн долл.



5



Не забыта в Давосе и тема искусственного интеллекта (ИИ), причем на этот раз под неожиданным углом. Шваб радостно заявил, что скоро мир в целом и отдельные страны смогут вообще обойтись без выборов, экономя деньги и время, поскольку ИИ будет подсказывать за кого надо голосовать, и голосование станет автоматическим. Выбор возьмет на себя ИИ. "Сегодняшние технологии и цифровые технологии, – говорит давосский группенфюрер, – имеют, прежде всего, аналитическую функцию. Сейчас она переходит в функцию прогнозирования. И мы увидели первые примеры, …следующим шагом может стать переход к функции прогнозирования, в предписывающий режим. А это значит, что выборы вам больше не нужны, потому что вы уже можете их прогнозировать. И тогда вы можете сказать: "Зачем нам выборы?", - потому что мы знаем, каков будет результат" (телеграм-канал "Глобальная перезагрузка". 18.01.24). По сути, речь открыто идет об уничтожении на Западе последних остатков формальной демократии.



ИИ позволит накапливать данные (data) о людях, эти данные становятся новым капиталом. Недаром "шестерка" Шваба Юваль Харари говорит о том, что сегодня рядом с миллиардерами появляются новые богачи – "людиардеры". Это миллиардеры, владеющие миллиардами данных о людях.



Вообще, восторги по поводу ИИ удивляют. Ведь это чистая комбинаторика, которая может работать в условиях стабильности, но малопригодна в условиях социально-экономической турбулентности и, тем более, кризиса. Показательно, что в западных СМИ ничего не писали и не пишут об опубликованном докладе британских и австралийских разведывательных НИИ по итогам "пандемии" коронавируса, в котором они убедительно показали и проанализировали бессилие ИИ в тех случаях, когда общество сталкивается с возникновением принципиально новых проблем. Прав С.В. Кугушев, отметивший, что "нынешняя генерация ИИ – это просто математико-статистический анализ на огромных массивах, а статистика – плохая помощница при прогнозировании", т. е. с его помощью особо не попрогнозируешь.



Отчасти упор на ИИ связан с деградирующим сознанием мировой верхушки, которое приобретает все более антинаучный, мистико-магический характер. В то же время здесь есть хитрость: за ИИ можно спрятаться, представив его решения, в основе которых лежат корыстные групповые интересы, в качестве продукта деятельности надсоциального искусственного разума.



ИИ – это часть глобальной программы цифровизации. Мечта ультра – соединение цифрового мира с биологическим, т. е. создание биоцифрового существа, находящегося прежде всего под цифровым контролем и подверженного воздействию не только биологических, но и цифровых вирусов. При сращивании с технической, кристаллической субстанцией биологическая субстанция неизбежно погибает. Если у ИИ не будет человеческого самосознания, это будет означать мутацию интеллекта. Отсюда и возможность по цифровой линии создать тотальный кризис и его угрозой шантажировать и контролировать мир. Ну а пока для контроля достаточно цифрового удостоверения личности, за которое ратует королева Нидерландов Максима. Она считает, что можно использовать не только для контроля над финансовой сферой, но и для приема в школу, для определения, кто вакцинирован, а кто нет. Кстати, в начале года цифровой идентификатор личности обсуждался как вполне практическая проблема.



Может быть цифровой идентификатор нужен для борьбы с педофилией? А вот и нет. Всемирный экономический форум призывает к декриминализации педофилии; там считают, что законы против педофилии нарушают права человека. И вот уже Минюст ФРГ берет под козырек и хочет смягчить наказание – еще не за педофилию, но за ее составную часть – детскую порнографию.



ВЭФ работает в том же направлении, что и другие пропагандистские структуры ультраглобализма – стремится стереть, уничтожить все табу, делающие человека человеком, что позволит им полностью обнулить человеческий мир, мир людей, и заменить его миром постлюдей, постчеловеков (постгуманизм), неоорков. Таких табу осталось три: секс с детьми, инцест и каннибализм. Реабилитация педофилии, столь любезной сердцу и другим частям тела определенных сегментов мировой верхушки, идет полным ходом. О том, что необходимо смягчить отношение к инцесту, на Западе пишут уже несколько лет, пытаясь двигаться по линии "окон Овертона". И вот, наконец, прозвучал явный призыв пересмотреть отношение к каннибализму. 14 февраля 2024 года британский журнал New Scientist опубликовал статью под названием "Не пришло ли время более мягкого (subtle (англ.) - тонкий, нежный, искусный, хитрый) отношения к каннибализму?". В статье говорится, что новые археологические находки показывают, что древние люди поедали друг друга, иногда – из жалости. "Это открытие позволяет нам переосмыслить (reassess) наши взгляды на этот вопрос".



Но, во-первых, то, что древние люди нередко занимались каннибализмом, – не новость, не открытие. Замечательный советский ученый Б.Ф. Поршнев всю свою теорию возникновения человека и человечества построил на роли каннибализма в этом процессе. Во-вторых, означает ли тот факт, что древние люди, а точнее, пралюди, практиковали каннибализм, что мы должны изменить свое отношение к нему? С какой стати? Почему пралюди или древние люди должны стать тем, что определяет наши ценности и взгляды сегодня? Потому что так хотят те, кто стремится расчеловечить человека?



6



Ну а теперь о главном на этом сходняке - о лозунге "Восстановление доверия". О каком доверии, кого к кому и почему его надо восстанавливать, да так, что это стало лозунгом? Чего испугались ультра? История с ковидом показала им, что, во-первых, люди – не стадо, что они могут сопротивляться; во-вторых, в среде ученых и интеллектуалов достаточно профессионалов, способных разоблачать авантюры ультраглобалистов по поводу вакцинации, климата, зеленой повестки, цифровизации и т. п. И они обладают гражданским мужеством делать это, несмотря на информационно-психологический и политический прессинг. В этом давосцы видят одну из главных опасностей для себя.



Люди не верят их пугалкам, их "экспертам", видят за ними корыстный интерес. Потому-то и сокрушались в Давосе ультраглобалисты, что в иных кругах слово "эксперт" стало синонимом "лжеца" и звучит как оскорбление. Отсюда призывы к восстановлению доверия. Нужен такой сдвиг парадигмы, говорит Шваб, который позволит восстановить доверие (читай: к ВЭФ), иначе мир станет более эгоцентричным на национальном и мировом уровне. И как же швабоиды собираются восстанавливать доверие? Очень просто: с помощью репрессий и подавления в информационной сфере их критиков.



Критики ультраглобалистов, их "экспертов", вакцинации, "зеленой повестки" объявляются сторонниками теорий заговора, причем более опасными, чем террористы. Именно такая позиция сформулирована одним из управдиректоров ВЭФ Саадией Захиди в опубликованном "Отчете о глобальных рисках" (Давос-2024). А с террористами, т. е. критиками ультраглобализма, надо бороться в том числе с помощью репрессивных законов. И вот уже во Франции прорабатывают закон "Поправки к Pfizer", согласно которому критика мРНК вакцин будет квалифицироваться как уголовное преступление и караться либо тюремным заключением на год, лимбо штрафом в полторы тысячи долларов.



Ключевое словечко давосцев – дезинформация. Так они называют любую критику в их адрес, любую попытку поставить под сомнение их схемы. Отсюда: борьба с дезинформацией – главный метод восстановления доверия. Урсула фон дер Ляйен прямо призывает к контролю над платформами социальных сетей в целях "борьбы с дезинформацией и поляризацией в современном мире". О дезинформации как весьма опасной угрозе говорит Сорос-младший. Сотрудничающая с ВЭФ Американская психологическая ассоциация активно ищет федеральное финансирование для внедрения тотальной цензуры в интернете.



Еще на Давосе-2023 обсуждался вопрос о технических средствах, которые сделали бы возможной полицию мысли. К борьбе с дезинформацией ультра призывают прежде всего негосударственных акторов. При этом они подчеркивают: важнейший фактор в борьбе с дезинформацией – это ментальное здоровье. То есть предполагается, что у критиков ультраглобалистов не все в порядке с ментальной сферой, с психикой. Таких следует лечить, если нужно – принудительно.



В сухом остатке: ультраглобалисты стремятся установить монополию на знание – на знание, препарированное в их интересах и навязанное человечеству, прежде всего той части, которая полярна им. В связи с этим главная опасность для них – сопротивление, основанное на альтернативном им экспертном, научном знании. Именно поэтому я высоко оцениваю значение фейкового обращения к ВЭФ иранца Даймона Инани, пославшего Шваба, ВЭФ и их новый мировой порядок на три веселые буквы. Дело даже не в фейке самом, а в том, с каким массовым восторгом он был принят в мире, причем не только на Глобальном Юге, но и на Глобальном Севере.



Напомню, что перед Давосом-2023 Маск запустил в "Твиттере"** мировое голосование по вопросу о "контроле ВЭФ над миром". Участие приняли 1,1 млн человек. 86,3% выступили против контроля ВЭФ, около 10% – за. Это и есть реальное отношение, и оно будет меняться не в пользу ВЭФ. Отсюда их борьба против "дезинформации" и стенания по поводу "доверия".



7



Мы говорим о том, что обсуждалось на Давосе-2024, какие вопросы поднимались. Не менее важно, какие вопросы там не поднимались. О чем молчат давосцы? А молчат они о том главном, о базовой операции, по отношению к которой все о чем они говорят – это акция прикрытия, средства достижения цели, но не цель. Цель, базовая операция – это глобальный передел, экспроприация активов посредством введения цифровой валюты как средства установления планетарной власти. Помимо прочего, это должно обнулить тот огромный мировой долг, который создал глобальный финансиализм за последние 30 лет, приведя к краху и капитализм, и глобализацию. Вот как описывает план захвата центральными банками всех ценных бумаг, банковских депозитов и имущества, финансируемого за счет долгов, Дэвид Уэбб (бывший менеджер хедж-фонда, обладающий инсайдерским знанием Уолл-стрит) в книге "Great Take" ("Великий захват/отъем"). Этот план, согласно Уэббу, разрабатывался в течение 50 лет, т. е. с самого начала неолиберальной революции, и представляет, по-видимому, ее конечную цель (дальнейшее изложение о "Великом захвате" по реферату anagaminx из ЖЖ).



Великий отъем – это завершающая стадия нынешнего суперцикла накопления долга. В план (и долг) включены все финансовые активы и банковские депозиты, все акции и облигации, а следовательно – все основное имущество всех госкорпораций (земля, полезные ископаемые, изобретения, машины, интеллектуальная собственность) и частная собственность, активы частных предприятий. В случае реализации этого плана глобальная паутина центробанков с главным пауком – Международным банком расчетов (МБР) в Базеле – получит контроль над государствами, партиями, спецслужбами, полицией, СМИ, корпорациями. Те, кто возглавляет эту сеть, – небольшая группа людей. По сути их план – это план тотальной гибридной войны против человечества.



Уэбб показывает, как силы, стоящие за Центральным банком (ЦБ), в течение полувека создавали по всему миру юридические структуры, ограничивающие права собственности на ценные бумаги. Ныне право собственности и контроль над ней удалены от собственника, теперь это не физически бумажный сертификат, который можно потрогать. Сегодня акции, облигации и другие инвестиции централизованы, перезаложены, используются повторно, в результате на один и тот же объект – несколько претендентов.



Владельцы брокерских счетов лишь кажутся собственниками; если их брокер обанкротится, пишет Уэбб, акции и облигации, которыми они, по их мнению, владеют, будут использованы для удовлетворения старших кредиторов их брокера. Уэбб приводит следующий пример. В 2008 году во Флориде обанкротился мелкий брокер, и тогда конкурсный управляющий не стал отправлять ценные бумаги клиентов другому брокеру, а просто забрал их. Но есть и вовсе не мелкие примеры – банкротство банка Lehman Brothers. Оно стало прецедентом, который позволяет обеспеченным кредиторам забрать активы клиента в случае неплатежеспособности. Такими наиболее обеспеченными и старшими кредиторами являются финансовые учреждения, наиболее близкие к ЦБ: JP Morgan, Black Rock, Goldman Sacks и другие. При этом если человек не может обслуживать свой долг или свои долги, "старшие" способны забрать не только ценные бумаги, но любой актив, финансируемый в счет долга: дом, квартиру, авто, бизнес, пенсионный счет.



Таким образом, резюмирует Уэбб, самым влиятельным и богатым семьям мира удалось опутать бóльшую часть мира долгами и создать систему, подрывающую права собственности на ценные бумаги. Чтобы отнять собственность у подавляющей части населения планеты, нужен большой финансовый кризис. Его, добавлю я, может спровоцировать пандемия или война. Сам же финансовый кризис готовится как взрыв пузыря – в духе так называемого ипотечного кризиса в США 2008–2009 годов. Для этого нужно было максимально увеличить потребительский долг и охватить максимальное число домохозяйств, а затем "проколоть" пузырь.



Нельзя, подчеркивает Уэбб, владеть тем, что одновременно является чьей-то ответственностью, поскольку уже созданы юридические структуры для отъема таких объектов владения в случае кризиса. В частности, бумажная валюта – это необеспеченная ответственность обанкротившегося правительства. Как только вы внесли валюту в банк, пишет в прошлом финансист Уэбб, она больше не будет вашей, технически и юридически это собственность банка, тогда как ваше владение ею – всего лишь необеспеченное обязательство банка. Это распространяется и на драгоценные металлы, положенные в банковскую ячейку.



Что советует Уэбб? Во-первых, покупать золотые и серебряные инвестиционные монеты (например, канадский кленовый лист или американский орел). Во-вторых, вкладываться в недвижимость, но не с помощью ипотеки. В-третьих, – биткоины, которые неслучайно так не любят банкиры. Биткоин – это цифровой инструмент на предъявителя, он не является чьим-то обязательством, он полностью под контролем владельца. Биткоин обеспечивает денежный суверенитет индивида по отношению и к государству, и – самое главное – к ЦБ.



В сухом остатке. Огромный долг, огромный долговой пузырь, который нужно только проткнуть, чтобы лишить людей собственности и превратить их в рабов новых хозяев посткапиталистического мира - вот о чем помалкивают в Давосе. Там обсуждают то, чем можно было бы проткнуть, не говоря, конечно, об этой цели, а фиксируя нечто как либо угрозу человечеству (пандемия), либо абсолютную необходимость – борьба с климатическими изменениями, "зеленая повестка", "цифровизация".



Когда имеешь дело с вэфовцами, надо следить за их руками, а кошелек лучше переложить в нагрудный карман.



Захват мировой власти банкирами с центром в Базеле, в МБР и его филиалах – центробанках – реально создал наднациональную власть, обнуление прежней истории. Средство глобального передела, отъема средств в мировом масштабе, кризис по схеме "эпидемия – война – голод", причем успех зависел от скорости проведения операции – это неоднократно подчеркивал Шваб. В ограниченном масштабе ультра провели его в 2020–2023 годах, однако 2021-й и 2023-й показали, что, во-первых, блицкриг провалился; во-вторых, многое пошло не так: сопротивление низов и верхов пандемии в 2021 году, отсюда свертывание ковида; просчет по поводу крепости экономик соответственно РФ и Запада; торможение войной процесса поглощения корпорациями государства; рост значения промышленного капитала.



Избыточная активность неистовых ревнителей ковид-аферы, с одной стороны, неожиданное для них сопротивление людей - с другой, вызвали недовольство части мировой верхушки тем, как развивается ситуация (Киссинджер на вашингтонской встрече Бильдербергского клуба в июне 2022 года выразил это недовольство со стеклянной ясностью). Мировая элита увидела в ней угрозу и так уже хрупкому мировому балансу, дополнительный фактор дальнейшей разбалансировки всей конструкции господства Запада. На это же работает конфликт на Украине, задуманный хозяевами Запада в противоположных целях – сразу в нескольких, в том числе и как определенный эксперимент.



Ситуацию осложняет также конфликт Палестина – Израиль, точнее, действия Израиля, с одной стороны, и противоположные интересы США, Великобритании и Ватикана в этом регионе и в мире в целом – с другой.



На данный момент в проигрышной ситуации – Израиль: война ведется и на его территории (впервые), он терпит репутационные издержки. Как заметила ирландский юрист, представляющая в суде дело "ЮАР против Израиля", конфликт в Газе – это первый геноцид в истории, который транслируется в режиме "реального времени" (телеграм-канал "Теория большого шока", 12.01.24). Теперь Израилю труднее будет использовать козырную для него карту "холокост".



У нас остаются три вопроса:



1) Каковы наиболее вероятные действия тех сил, которые стоят за ВЭФ?



2) Что такое ВЭФ и Давос?



3) Каково оптимальное на данном этапе отношение к ним?



Первый вопрос. Я уже сказал, что блицкриг по схеме "эпидемия - война - голод" провалился. Судя по разговорам о болезни "Х", у ультраглобалистов есть соблазн повторить схему в более масштабном и более длительном варианте. Но это рискованно, особенно пока идут военные действия на Украине. Если жертв будет очень много, то виновные потом ответят - формально или неформально, как наказывали в течение трех поколений семью Кеннеди. Смерти - якобы самоубийства - в тюремной камере тоже не редкость.



Далее. Ультраглобалистам нужна большая война с большим театром военных действий. Таковым может быть только Ближний Восток с конфликтом суннитов и шиитов. Но этому мешает существование Израиля. Тоже неоднозначная ситуация.



Голод. Мировой голод - это удар прежде всего по Европе, но и по США. А также и по Индии, на которую англосаксы ставят как на противовес Китаю. Тоже двойственная ситуация. А время торопит - его у ультра все меньше. Какие варианты возможны теоретически? Первый - решиться на рисковую игру, запустить пандемию, то есть ввязаться, а там будет видно. Так предпочитал действовать Наполеон, но сейчас не наполеоновская эпоха. Так что - маловероятно. Правда, в ситуации динамического равновесия редко возрастает роль случайности, человеческого фактора.



Но "черного лебедя" не предусмотришь.



Более вероятным мне кажется следующее. Возможности игры у ультраглобалистов на данном историческом отрезке ограничены ситуацией в мире. В таких случаях чуть притормаживают, играют в отыгрыш, как в бильярде, чтобы поставить противника в сложное положение и заставить ошибаться; ждать ухудшения экономической и политической ситуации в России и Китае; возможности компромисса между глобалистами и ультра. А с этой целью можно допустить президентство Трампа, саботировать его политику, свалить на него всю вину и где-то в 2027–2028 годах попытаться сыграть.



Второй вопрос. Давос/ВЭФ - это не мозговой центр, а транслятор, площадка запуска инфоэпидемий, открывания "окон Овертона" и т. д. Давос - это поплавок, ширма открытого заговора (Уэллс) части мировых элит по созданию общества БЭТ-фашизма, где социальные различия будут навечно закреплены биологически. Шайка Шваба - это даже не шайка Воланда из романа М. Булгакова "Мастер и Маргарита"; Шваб - из обслуги Воланда, но не Воланд; про таких, как Харари, я уже и не говорю: как сказал бы Достоевский, "бесенок с насморком, из неудавшихся". Тем не менее уже за то, что вэфовцы успели наговорить и сотворить за последние годы, их можно тащить на суд типа Нюрнберга 2.0 по обвинению в биологическом и информационном терроре. Ясно, что физически на данном этапе это невозможно, но говорить об этом надо постоянно, нанося удары по так называемому доверию. Причем делать это должны не только отдельные лица и группы, но и правительства заинтересованных стран. Швабоиды и их хозяева ведут цивилизационную, классовую и биологически-видовую войну против человечества. Нацистских преступников по приговору Нюрнбергского суда повесили за меньшее.



Третий вопрос. Несмотря на сказанное выше, мы не должны демонизировать Давос, швабоидов. Если кто и тянет на нечто похожее на демоническое, то это их хозяева. Компания Шваба - это в основном колода старых карт, клоуны, выходящие в тираж, гешефтмахеры типа Гебреисуса, Бурлы, Фаучи, Лагард и пр.



ВЭФ начинает проседать так же, как когда-то просели Римский клуб и Трехсторонняя комиссия. В то же время нужно помнить: в каком бы состоянии Давос ни был, это наш враг, а с врагом - по законам военного времени. Враг, которого нужно разоблачать, вскрывая его реальные цели и планы и делая их достоянием общественности. Время работает против этих нелюдей, а потому они так торопятся, и чем больше они будут торопиться, тем больше будут совершать ошибок.



Надо эти моменты не упустить, чтобы реализовать свою повестку. А для этого - самое главное - нужно ее иметь, причем в двух вариантах: программа-минимум и программа-максимум. Надо учиться у большевиков, у Ленина (к этому, кстати, призывал Джон фон Нейман). Но Ленина недостаточно - нужен и Сталин. И необходимо помнить: реально, по-настоящему суверенным может быть только такое государство, у которого есть свой собственный образ, проект будущего. И в этом проекте не должно быть ультраглобалистских структур, в том числе ВОЗ. К счастью, в России сделаны первые шаги к дистанцированию от этой структуры.



8



2 февраля 2024 года было опубликовано распоряжение председателя Совмина РФ М.В. Мишустина от 31 января 2024 года № 200-р о приостановке внедрения в Российской Федерации Международной классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, 11-го пересмотра (МКБ-11). В настоящее время на территории РФ действует МКБ-10. Чем МКБ-11 отличается от МКБ-10? В МКБ-11 зафиксировано: 1) влечение к своему полу - это норма сама по себе (per se); 2) транссексуализм (сюда входят: химическая и хирургическая смена пола, отказ от пола вообще посредством кастрации, фетишизм и даже садомазохизм) объявляется вариантами здорового поведения человека; дети наделяются правом менять пол, плодя любое число гендеров, - это в русле июльской (2023) методички ВОЗ, которая потребовала от всех правительств ввести в паспортах графу "третий пол"; 3) сексуальное влечение к детям и подросткам признается нормой, если оно не беспокоит самого человека и если он для его реализации не прибегает к насилию по отношению к детям.



В МКБ-10 всего этого нет. То есть в МКБ-11 ВОЗ и ее хозяева пытались провернуть такую же штуку, как в МКБ-10 по сравнению с МКБ-9. В 9-й МКБ педерастия официально считалась психзаболеванием (раздел "Психиатрия", подраздел "Половые извращения и нарушения", № 302.0). В МКБ-10 всего лишь в один голос без предъявления научных доказательств педерастия была исключена из разряда психзаболеваний. Несмотря на то, что Россия в свое время приняла МКБ-10, вся эта галиматья блокируется у нас Указом Президента РФ о защите традиционных ценностей и законодательным запретом смены пола (за исключением врожденных физиологических патологий), а также признанием ЛГБТ-движения экстремистской организацией. Но это произошло не так давно, а распоряжение Мишустина - просто в феврале. А еще в 2021 году рассматривался план введения в Российской Федерации до 2024 года МКБ-11, предполагалось пересмотреть в связи с этим нормативные акты и привести систему нашего здравоохранения в соответствие с требованиями МКБ-11. Но началась СВО, развернулся наш конфликт с Западом, Запад поставил задачу уничтожения России как государства, цивилизации, а русских - как этнокультурной целостности. На решение именно этих задач работает ВОЗ. Однако несмотря на это уже в 2023 году министр здравоохранения М.А. Мурашко заявил о договоренности по итогам встречи с Гебреисусом провести в России некие совместные мероприятия с ВОЗ, о партнерстве по части борьбы с инфекциями. Я понимаю, дело не в Мурашко. Но чиновник должен был понимать, что идет война с коллективным Западом, и противостоят нам на Украине те же недружественные государства и силы, которые контролируют ВОЗ.



"Хороша" была бы ситуация, если бы во время Великой Отечественной войны Министерство здравоохранения СССР планировало сотрудничество с Министерством здравоохранения гитлеровской Германии, одним из кураторов концлагерей. ВОЗ сегодня активно строит мировой биомедицинский концлагерь. Но с воюющим против нас Гитлером нельзя, а с воюющим против нас коллективным Западом партнерствовать в невоенной сфере, выходит, можно? Вот так и получается, а потом сетуем: да нас опять обманули - и в который раз! Но ведь обманывают либо тех, кто обманываться рад, либо лохов. И теми, и другими быть не стоит.



Показательно, что распоряжение о приостановке МКБ-11 принято М.В. Мишустиным "в связи с большим количеством обращений граждан, общественных организаций", а значит, то была инициатива не чиновников, а гражданского общества, впрочем, скорее всего, не обошлось и без силовиков. Активную роль играл телеграм-канал "Катюша". Решение Мишустина - лакмусовая бумажка. Уверен, что либеральная шелупонь в России, "шестерки" глобалистов обязательно выскажут свое критическое "фи" и станут обвинять правительство в некомпетентности, популизме, несовременности и пр., будут говорить о негативном влиянии на качество медицинской помощи в Российской Федерации. Интересно, как может сказаться на качестве медицинской помощи запрет на реализацию сексуального влечения к детям?



У меня есть критическое замечание в адрес решения Мишустина. Это решение правильное, но надо было идти до конца, не приостанавливать надо было, а обнулять. Иного ни рекомендации ВОЗ, ни она сама не заслуживают. Ведь совершенно ясно, что ВОЗ - одна из самых мерзких и опасных организаций ультраглобалистов, несущая не только разрушение нормальной человеческой жизни, самого человека, но и смерть. Контролируемая людьми типа Рокфеллеров, Гейтса, Сороса и др., эта организация играет важнейшую роль в создании мира так называемой новой нормальности, а по сути - глобального биоэкотехнофашизма.



9



Собственно, ВОЗ с самого начала не была медицинской организацией. В 1910 году был создан Медицинский международный отдел в фонде Рокфеллера. Он решал две задачи: 1) исследования в области евгеники, то есть выведение высококачественных человеческих особей, высшей расы; 2) контроль над политическими процессами посредством административного контроля над медицинским образованием на основе результатов евгенических исследований. Фонд очень интересовался советскими исследованиями, например, опытами академика Павлова, опытами по пересадке органов. В 1943 году по линии фонда Рокфеллеров в Нью-Йорк был приглашен С.С. Брюхоненко. Он проводил опыты по продолжению жизни головы, отделенной от туловища (в свое время они вдохновили Александра Беляева на один из самых известных его романов - "Голова профессора Доуэля"), и по пересадке головы одной собаки другой. Хотя многие опыты Брюхоненко носили закрытый характер и курировались спецслужбами, в Нью-Йорк ему поехать разрешили. Там в присутствии сотен ученых Брюхоненко демонстрировал следующий опыт. Из собаки выкачали кровь и через 15 минут после того, как ее сердце перестало биться, кровь вкачали обратно через аппарат "искусственные легкие и сердце", вскоре собака начала двигаться, а через 12 часов полностью восстановилась. В 1960–1970-е годы медицинские структуры Рокфеллеров весьма интересовались трансплантологией, в то время СССР опережал США в этой области. Понятно, что у Рокфеллеров здесь был личный интерес - недаром и впоследствии Дэвиду Рокфеллеру 7 раз пересаживали сердце, и он дожил до 102 лет. И все же главным здесь было использование медицины в прежних евгенических целях под другим названием, во-первых, в целях получения эффективного средства контроля над элитой ("практическое бессмертие" избранных), с одной стороны, и низами - с другой, во-вторых, в целях продления жизни верхушки ("антропологический переход").



Поскольку евгеника как направление была скомпрометирована нацистами, их программой создания расово полноценных (с этой программой сотрудничал фонд Рокфеллера), то в конце 1946 года Международный отдел преобразовали в ВОЗ, а евгеникой стали заниматься, поменяв ее название. В 1949 году СССР вышел из ВОЗ, а в 1955-м Н.С. Хрущев вернул в нее нашу страну. Сегодня ВОЗ - это не столько про медицину, сколько про ЛГБТ, ювенальную юстицию, эвтаназию, педофилию, против употребления мясомолочных продуктов и против сельского хозяйства, которое якобы наносит вред климату.



Медицинский аспект деятельности ВОЗ тоже специфичен. Это объявление эпидемий и пандемий, а затем борьба с ними с помощью навязываемой вакцинации. В 2009 году ВОЗ попыталась провернуть первую пандемийную аферу - свиной грипп. Афера провалилась, а ВОЗ была подвергнута критике за создание паники. После заявления Совета Европы об этом части руководства ВОЗ пришлось уйти. К следующей афере ультраглобалисты подготовились лучше. В октябре 2019 года Фонд Гейтса совместно с ВОЗ и другими структурами провел "учения" Event 201 - о борьбе с глобальной эпидемией, то есть пандемией коронавируса, а в 2020-м пандемия была объявлена. Начались слишком избыточные меры по борьбе с ковидом, сопровождавшиеся во всех странах, кроме Беларуси и Швеции, целым комплексом действий, нарушавших права человека, гражданина, конституции. Маски, перчатки, локдауны, бессмысленные ПЦР-тесты, обязательная, то есть насильственная, вакцинация неизвестно чем, какой-то не просто жижей, а во многих случаях смертельно опасной жижей. По оценке специалистов, 17 млн избыточных смертей в мире с 2020 году - это результат коронакризиса. Во-первых, это смерти из-за того, что на период "пандемии" резко была сокращена медпомощь нуждавшимся в ней реально больным людям, во-вторых, это смерти как последствия вакцинации. Показательно, что именно в тех странах и районах, где было больше всего вакцинированных, там и уровень смертности сегодня самый высокий. Абсолютный рекордсмен по вакцинации - Португалия, она же рекордсмен по смертности. Практически во всех зонах активной вакцинации - высокий уровень избыточной смертности, в том числе у детей. Что касается смертности от самого ковида, то ее цифры жульнически завышены. Как показало исследование итальянских медиков, в Италии только 5% смертей, приписываемых ковиду, действительно имеют его своей причиной. Во многих странах, включая Россию, - я знаю такие случаи - умерших во время объявленной пандемии от чего угодно записывали в ковидную смертность.



10



Кто же главный выгодоприобретатель от этих смертей? Ясно, что не сама ВОЗ - это клерки, которым, впрочем, тоже перепало. Главные бенефициары - их хозяева.



Требования вакцинации со стороны ВОЗ и репрессии в случае отказа вакцинироваться решали две задачи. Первая - приучение людей к такому социальному контролю, который уничтожает неприкосновенность частной жизни и лишает людей права распоряжаться собственным телом и телами своих детей; социальная дрессировка, чтобы выработать у людей тип поведения запуганной подчиняющейся жертвы. Сегодня это признается открыто. Немецкий социолог Хайнц Буде откровенно рассказывает о том, как немецкие и не только немецкие "эксперты" совместно с властями обманывали людей, чтобы добиться от них желаемого поведения. Вторая задача - обеспечение огромных прибылей Биг Фарме и определенной части мировой верхушки - фондам и банкам. Вот какие данные опубликовал Corporate watch. Если брать так называемую вакцину AstraZeneca, то 7% ее акций владеет BlackRock (глава компании - Ларри Финк); 5% - инвестиционная фирма Wellington management group (глава компании - Брендан Сордз), одна из старейших инвестфирм Capital group - 4%; 6% будущих прибылей Астра Зенеки должен получить Оксфордский университет (24% пойдут Vaccitech Ltd., среди директоров которой исследователи Сара Гилберт и Адриан Хилл. Главный акционер Vaccitech - Oxford university investment Co).



Теперь Moderna. Глава компании Стефан Бансель владеет 9% акций и заработал миллионы; Нубар Афеян, председатель совета директоров Moderna владел 14% акций компании в начале 2020 года; Scottish investment trust за время пандемии увеличил свою долю до 11% (во главе - Бэйли Гиффорд); The Vanguard group - точная прибыль неизвестна, но она присутствует практически во всех крупнейших компаниях мира, в том числе фармацевтических; BlackRock управляет 8,68 трлн активов; 4% акций Moderna; Риши Сунак, сооснователь хедж-фонда Theleme, который вложил средства в Moderna, отказался отвечать на вопрос о том, получил ли он прибыль в результате продаж Moderna.



Pfizer (повторю: недавно директор Pfizer Бурла, который сам не вакцинировался, признал то, что долгое время отрицал: да, в составе вакцины есть наночастицы). The Vanguard group (глава - Мортимер Дж. Бакли) - 7% акций Pfizer; State street, один из крупнейших банков мира и одновременно инвестиционная фирма, оперирует 3,5 трлн, инвестировал в РФ; BlackRock владеет 5% Pfizer; Угур Шахин и Озлем Туречи, муж и жена, сооснователи BioNTech, партнера Pfizer, одна из богатейших пар Германии (4 млрд); The Struengmann brothers (близнецы Томас и Андреас), 50% BioNTech (23 млрд). Таким образом, на вакцинах нажилась верхушка мирового капиталистического класса, ультраглобалисты, и прибыли эти были огромными. Естественно, перепало и ВОЗ, ее функционерам.



И все же по ряду причин аферу в конце 2021 года было решено тормознуть. Главных причин три: 1) сопротивление населения, которое вышло за прогнозируемые рамки; 2) недовольство части мировой верхушки; 3) уже планировавшаяся с осени 2021 года англо-американская провокация, которая должна была спровоцировать конфликт Украины и России и втянуть в него Европу, - тут не до пандемии. И все же главные причины - две первые (повторю: об этом открыто сказал Киссинджер во время закрытой части вашингтонской встречи Бильдербергского клуба в июне 2022 г.).



Два года о возможности новой пандемии не то что совсем не говорили, но говорили как-то вяло, по инерции. И вот на давосском шабаше в январе 2024-го ультраглобалисты в лице их "шестерки" Гебреисуса во весь голос заговорили о неизбежности новой пандемии "болезни икс", которая неизвестно что собой представляет, но обязательно придет, причем не позже мая 2024 года, и смертность от нее в 20 раз превысит смертность от ковида и достигнет 80 млн (это сразу же напомнило мне истерику А. Меркель и Б. Джонсона в начале 2020 г.: умрут миллионы!). Это лишний раз свидетельствует о том, что ковид был прежде всего наведенной психической эпидемией; психоз, вызывающий стресс и снижающий способность организма сопротивляться - вот чем была так называемая пандемия ковида. По сути, эта новая пандемия еще не началась, а ВОЗ уже начала психическую атаку, стала нагнетать психоз, результатом которого должен быть психосоматический удар, а заодно - испытание средств массового психосоматического воздействия.



При этом на момент пандемии в 2020 году формально было за что зацепиться - смертельные случаи. Но сейчас ничего нет вообще! А нам говорят: будет! А не значит ли это, что ВОЗ и ее хозяева, как и в 2019 году, планируют запуск новой пандемии с помощью такого же искусственно созданного (на сегодняшний день доказано то, о чем многие говорили с самого начала) вируса? Иначе откуда они знают о новой пандемии и о точной дате ее начала?



По сути, мы имеем дело с шантажом развязывания биологического террора, террора с помощью биооружия. Этот шантаж нужен ультраглобалистам для того, чтобы продавить так называемое Пандемическое соглашение, которое ВОЗ планирует для подписания правительствами всех государств как раз в мае 2024 года. Это соглашение, по сути, наделяет ВОЗ (и стоящие за ней семьи, корпорации, банки и инвестфонды) неограниченными надгосударственными возможностями, обнуляя государственный суверенитет всех стран.



Вводятся такие репрессивные медико-санитарные (на самом деле социально-политические) меры, которые будут обязательны к исполнению всеми подписавшими странами. Кстати, Эстония и Словакия уже заявили об отказе подписываться под этим. Такое поведение достойно уважения, ведь строптивые небольшие и слабые страны и их руководителей хозяева ВОЗ наказывают, как заправская мафия, - смертью. Так, в Африке в течение одного года умерли президенты четырех стран, посмевшие пойти поперек требований ВОЗ и отказавшиеся от вакцин.



Это президент Танзании Джон Магуфули, открыто говоривший о том, что ВОЗ и ВЭФ договорились с Фейсбук**, Гугл и ЦРУ об организации пандемии. 17 марта 2021 года в возрасте 61 года его убили, и президентом Танзании стала Самия Сулуху Хассан, имеющая прямое отношение к ВЭФ.



Это президент Бурунди Нкурунзиза, который выступил против экспериментальной вакцинации и изгнал ВОЗ из страны. Он внезапно умер 8 июня 2021 года, по одной версии, от ковида, по другой - от сердечного приступа.



Это президент Берега Слоновой кости Амед Бакайоко. Критиковал ВОЗ. В феврале 2021 года вылетел спецрейсом в Париж для проведения медобследования. Сначала его поместили в Американский госпиталь в Париже, там его здоровье внезапно ухудшилось, его перевезли во Фрайбург (ФРГ), где он и умер 10 марта 2021 года в возрасте 56 лет. Официальный диагноз - рак печени.



Это президент Свазиленда Амброз Дламини, еще один критик ВОЗ, умер 13 декабря 2020 года в возрасте 52 лет, находясь на лечении в ЮАР.



Четыре случая. Совпадение? Не большее, например, чем смерти четырех министров обороны Варшавского договора в течение одного года: 20 декабря 1984 года - маршал Д.Ф. Устинов (СССР, сердечная недостаточность); 15 января 1985 года - генерал армии Мартин Дзур (ЧССР, острая сердечная недостаточность); 5 декабря 1985 года - генерал армии Хайнц Гофман (ГДР, острая сердечная недостаточность); 15 декабря 1985 года - генерал Иштван Олах (Венгрия, тоже сердце). Так был обезглавлен Варшавский договор в канун прихода к власти Горбачева. Посмотрел бы я, как бы куролесил Горбачев при живом, жестком и суровом, Устинове. Конечно, к смертям военачальников ВОЗ отношения не имеет. Я о другом - о странных совпадениях смертей, в которых явно прослеживается наличие заинтересованной стороны. Но вернемся к ВОЗ и в наши дни.



Были дела и за пределами Африки. 7 июля 2021 года в возрасте 53 лет группой убийц был застрелен президент Гаити Жовенель Моиз. Он не только отвергал ВОЗ и вакцины, но заявлял, что у него на руках доказательства причастности к торговле людьми ЦРУ, фондов Клинтона и Эпштейна - того самого, который владел целым педофильским островом для утех западной политической и шоубизнесовской элит и которого повесили в тюремной камере как нежелательного свидетеля. Перед смертью уже раненого несколькими выстрелами финансиста пытали.



Впрочем, зачем далеко ходить - в Африку и на Гаити? Президент Беларуси А.Г. Лукашенко категорически отказал Боррелю, приехавшему уговаривать его присоединиться к мерам против ковида и отменить парад Победы 9 мая. Это стало последней каплей, и летом 2020 года была совершена попытка госпереворота, в ходе которого планировалось физически уничтожить Лукашенко. Не получилось. Беларусь - не Африка и не Гаити, да и Россия близко. Но сам факт физического уничтожения лидеров небольших стран, бросающих вызов ВОЗ или просто не идущих навстречу требованиям, которые она продавливает, мы должны отметить, тем более что весной 2024-го ВОЗ по воле своих хозяев (Фонд Рокфеллеров, Фонд Гейтса и др.) и своих главных акционеров будет продавливать Пандемическое соглашение.



11



Пандемическое соглашение - это введение глобальной биомедицинской диктатуры. Причем это только первый шаг, пробный шар. Далее планируются соглашения о глобальной продовольственной программе (глобальная проддиктатура) и глобальной безопасности (глобальная военно-полицейская диктатура, включая полицию мысли; на последнем давосском сходняке критики ВЭФ были объявлены конспирологами и сторонниками теории заговора, которые более опасны, чем террористы, - со всеми вытекающими отсюда последствиями).



Все это лишний раз свидетельствует: ВОЗ - это не о здоровье, это о глобальном контроле, о новом мировом порядке в интересах корпораций и банков, порядке, в котором не будет государств; это о трансгуманизме, то есть об уничтожении не просто традиционных ценностей, но человека как такового. ВОЗ - враг человечества, людей. Недаром Шваб и его "шестерка" Харари открыто говорят, что эра людей заканчивается, начинается эра транслюдей, постлюдей - чипизированных существ. На приближение этого мира работает, не покладая рук, и ВОЗ.



О том, насколько деятельность ВОЗ выходит далеко за рамки (причем весьма условные) медицины, свидетельствует следующее. Недавно Гебреисус начал кампанию против мяса и молока (напомню, что в канун Давоса фон дер Ляйен сделала заявление о вредности мяса, молока и яиц в качестве продовольствия). Она сказала: "Наши продовольственные системы наносят вред здоровью людей планеты. На продовольственные системы приходится более 30% выбросов парниковых газов" (телеграм-канал "Банкста", 08.02.2024). Это ложь. Я уже говорил о подсчетах специалистов, согласно им углекислый газ, коего так "боятся" швабоиды и их хозяева, составляет 0,04% атмосферы, и только 3% этого объема (то есть на выходе 0,0012%) - результат деятельности человека.



Курс ультра понятен: свести до минимума сельское хозяйство им нужно для того, чтобы поставить производство продовольствия под свой полный контроль, под контроль корпораций и их агрохолдингов, чтобы никто не мог себя самостоятельно обеспечить едой. Такой контроль даст возможность управлять с помощью голода, и ВОЗ активно участвует в реализации этой программы.



Кто-то спросит: но зачем так примитивизировать социальную систему? Что, нет других способов управления? У этой публики - нет. Мир стал слишком сложным, большим и быстрым для них, и они решили пойти по пути сокращения населения, примитивизации экономики и общества, упрощения поведения человека. Известны три закона управления:



1) закон Эшби - Шеннона - Винера: управляющая система должна по сложности и мощности превосходить управляемую;



2) закон Анохина - Бира: управляющая система должна быть способна к опережающему прогнозированию развития управляемой системы;



3) закон Седова - Назаретяна: в сложной иерархической организованной системе разнообразие на верхнем уровне может быть обеспечено за счет подавления разнообразия на нижнем уровне путем упрощения, обеднения этого уровня.



Сегодня капиталистическая система переживает системный кризис, идет вразнос, а поскольку эта система глобальна, то и разнос этот глобальный, создающий архисложную для управления ситуацию. В этих условиях соответствовать закону Эшби - Шеннона - Винера, то есть быть сложнее управляемых (под)систем, верхушка, то есть управляющая (под)система, может только на основе закона Седова - Назаретяна, то есть путем качественного и количественного упрощения управляемых подсистем и численного сокращения их носителей. То, что мы видим в последние годы, - реализация именно этого варианта. И ВОЗ в этом играет большую и мерзкую роль.



Еще вопрос: почему ультраглобалисты так заторопились и готовы во второй раз после 2020–2021 годов запустить схему "эпидемия - война - голод" (либо "эпидемия - голод - война") или, по крайней мере, шантажируют этим? Дело в том, что, как с опасением писали Шваб и его соавтор Ж. Маллере в книжке 2020 года про ковид и новую нормальность, время работает против ультраглобалистов. Сопротивление им нарастает, им не верят. Недаром девизом последнего швабятника в Давосе было "Восстановление доверия". Поскольку все больше ученых, включая медиков и биологов, политиков (например, Роберт Кеннеди-младший), все чаще разоблачают глобалистские аферы - пандемии, антропогенные климатические изменения, цифровизацию с ее ИИ, им нужно: а) это доверие восстанавливать, подавляя инакомыслящих, - критиков ВОЗ, "зеленой повестки" характеризуют как людей, более опасных, чем террористы; б) торопиться, поскольку мир биоэкотехнофашизма (БЭТ-фашизма)*** начал рушиться еще на этапе строительства.



12



Итак, в сухом остатке. ВОЗ - это часть международной мафии, мировой организованной преступной группировки (ОПГ), ее биомедицинский сегмент биотеррористического характера. В ситуации военного противостояния России и коллективного Запада, которое "Запад планирует на десятилетия" (Столтенберг), она - часть Запада, наш враг, работающий на разрушение нашего суверенитета и наших ценностей. В связи с этим необходима не просто приостановка МКБ-11 и даже не приостановка контактов с ВОЗ, а выход из нее. Это значительно легче и проще, чем выйти из МВФ и ВТО (аналогичным образом надо выходить из МОК - это еще проще).



Однако выходом из ВОЗ нельзя ограничиваться. Необходимо комбинировать разоблачительные акции и публикации с высмеиванием ВОЗ, Шваба, ультраглобалистов и их структур, тем более что поводов, равно как клоуноподобных карикатурных персонажей, в этих структурах хватает. "Колода старых карт", "змея, пережившая свой яд", "гинекологиня, привыкшая смотреть на мир как на характерный для ее профессии объект" - чем не образы?!



Желательно также (пусть это будет символическим) создание Международного трибунала по деятельности ВОЗ. Это четко зафиксирует нашу позицию и станет ударом не только по этой структуре, но и по всем ультраглобалистам - врагам России.



В сохранении нашего членства в ВОЗ могут быть заинтересованы только те, кто ставит на поражение России в конфликте с Западом, или те, кому как минимум хочется продолжать кататься на Запад за государственный счет. Это - кучка, по сравнению с основной массой населения страны, на которую ВОЗ нацелилась своими боевыми вирусами.



У нас - война. И действовать нужно по законам войны и правилам поведения в прифронтовой полосе как на международном уровне, так и внутри страны. Тем более что в современных технических условиях вся страна превращается в прифронтовую полосу.



* Запрещенное в РФ экстремистское движение



** Запрещенная в РФ экстремистская соцсеть



*** Подробнее см.: Фурсов А.И. Капитализм, антикапитализм и судьбы мира: жизнь и смерть самой загадочной системы в истории человечества и ее антипода // Фурсов А.И. Наше "Время Босха". М. : Наше Завтра, 2023. С. 86–223. Источник - завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1713149520





