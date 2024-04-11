Возможна ли новая Мировая война? - Тьерри Мейсан

08:17 15.04.2024 у конфликтов в Восточной Европе и на Ближнем Востоке есть две общие черты

Тьерри Мейсан

11 апреля 2024



Войну с использованием ядерного оружия сегодня исключить нельзя. Мир на планете зависит от Соединенных Штатов, которых шантажируют украинские интегральные националисты и израильские сионисты-ревизионисты. Если Вашингтон не будет поставлять им оружие, которое они используют для расправы над русскими и жителями Газы, они не смогут устроить Армагеддон.



Согласно Книге Судей Израилевых, Самсон - еврей, посвятивший себя Богу. Он дал обет никогда не стричь себе волосы и был сказочно силен. Однако его любовница, Далила, отрезала ему косы, пока он спал, лишив его тем самым Божьей помощи и силы. Он был захвачен в плен филистимлянами, которые выкололи ему глаза и заключили в тюрьму в Газе. Во время жертвоприношения их Богу его поставили между двумя колоннами дворца, и у него начали отрастать волосы. После этого он раздвинул колонны голыми руками и дворец рухнул. В результате он сам погиб, а вместе с ним погибли несколько тысяч филистимлян.

Войны на Украине и в Газе заставили нескольких ведущих политиков сравнить нынешний период с 30-ми годами прошлого века и затронуть вопрос о возможности новой мировой войны. Оправданы ли эти опасения или это просто риторика, призванная напугать людей?



Чтобы ответить на этот вопрос, мы подведем итоги событий, которые неизвестны широкому кругу людей, но хорошо известны специалистам. Мы сделаем это беспристрастно, рискуя показаться равнодушными к этим ужасам.



Прежде всего, давайте разграничим конфликты в Восточной Европе и на Ближнем Востоке. У них есть две общие черты:



Сами по себе они не имеют особого смысла, но поражение Запада после поражения в Сирии ознаменует конец его гегемонии в мире.



Оба эти конфликта подпитывает фашистская идеология украинских интегральных националистов Дмитрия Донцова и израильских сионистов-ревизионистов Владимира Зеэва Жаботинского - двух организаций, которые были союзниками с 1917 года, но ушли в подполье во время холодной войны и сегодня неизвестны широкой общественности.



Однако между ними есть одно заметное различие:



На обоих полях сражений они демонстрируют одинаковую жестокость, но интегральные националисты приносят в жертву своих сограждан (на Украине почти не осталось трудоспособных мужчин моложе тридцати лет), а сионисты-ревизионисты - чужих для них людей, арабских мирных жителей.



Есть ли риск, что эти войны станут более масштабными?



К этому стремятся обе вышеупомянутые организации. Интегральные националисты постоянно атакуют Россию на ее территории и в Судане, а сионисты-ревизионисты бомбят Ливан, Сирию и Иран (точнее, иранскую территорию в Сирии, поскольку консульство в Дамаске является экстерриториальным). Однако никто не отреагировал: ни Россия, ни Египет, ни Эмираты в первом случае, ни Хезболла, ни Сирийская арабская армия, ни Стражи революции - во втором.



Все они, включая Россию, стремясь избежать жестокого ответа коллективного Запада, который привел бы к мировой войне, предпочитают принимать удары на себя и мириться с их смертью.



Если война приобретет массовый характер, она будет уже не просто обычной, а скорее всего ядерной.



Хотя нам известны обычные вооружения каждой из сторон, мы почти ничего не знаем о их ядерном потенциале. Максимум, что нам известно, - это то, что только Соединенные Штаты использовали стратегические ядерные бомбы во время Второй мировой войны и что Россия утверждает, что у нее есть гиперзвуковые ядерные ракеты, с которыми не может соперничать ни одна другая держава. Однако некоторые западные эксперты ставят под сомнение реальность этих грандиозных технических достижений. Какова же истинная стратегия ядерных держав?



Помимо пяти постоянных членов Совета Безопасности, атомные бомбы стратегического назначения есть у Индии, Пакистана, Северной Кореи и Израиля. Все, кроме Израиля, рассматривают их как средство сдерживания.



Западные СМИ также представляют Иран как ядерную державу, хотя Россия и Китай официально это отрицают.



Во время войны в Йемене Саудовская Аравия купила у Израиля тактические ядерные бомбы и применила их, но не похоже, что она постоянно имеет их в своем распоряжении или овладела этой технологией.



Только Россия регулярно проводит учения с имитацией использования ядерного оружия. Во время учений в октябре прошлого года Россия имитировала боевые действия с применением ядерного оружия и за несколько часов вышла победительницей, потеряв при этом треть своего населения.



В конечном счете, все ядерные державы не намерены наносить ядерный удар первыми, поскольку это, несомненно, приведет к их уничтожению. Исключение составляет Израиль, который, похоже, принял "доктрину Самсона" (Позвольте мне умереть вместе с филистимлянами). Поэтому он будет единственной державой, способной совершить высшее самопожертвование - Сумерки богов, столь дорогое нацистам.



Израильскому военному атому посвящены две критические работы: "Вариант Самсона: ядерный арсенал Израиля и американская внешняя политика" Сеймура М. Херша (Random House, 1991) и "Израиль и бомба" Авнера Коэна (Columbia University Press, 1998).



Военный атом всегда рассматривался не как классическая форма сдерживания, а как гарантия того, что Израиль без колебаний пойдет на самоубийство, чтобы уничтожить своих врагов и не быть побежденным. Это называется комплексом Масады. Такой образ мышления соответствует "директиве Ганнибала", согласно которой ЦАХАЛ должен сам уничтожать собственных солдат, чтобы не позволять им становиться пленниками [1].



Во время Шестидневной войны премьер-министр Израиля украинец Леви Эшколь приказал подготовить и взорвать одну из двух бомб, имевшихся в распоряжении Израиля на тот момент, вблизи египетской военной базы на горе Синай. Этот план не был реализован, так как ЦАХАЛ быстро выиграл обычную войну. Если бы он был осуществлен, то в результате взрыва погибло бы множество людей, не только египтян, но и израильтян.



Во время октябрьской войны 1973 года (известной на Западе как "война Йом-Киппур") министр обороны, израильтянин украинского происхождения Моше Даян, и премьер-министр, украинка Голда Меир, снова рассматривали возможность использования 13 атомных бомб [6].



Откровения Мордехая Вануну на первой странице газеты Sunday Times.

В 1986 году техник-ядерщик из Центра ядерных исследований в Димоне, марокканец Мордехай Вануну, раскрыл секретную военную ядерную программу Израиля газете Sunday Times. Он был похищен Моссадом в Риме по приказу премьер-министра Израиля и отца атомной бомбы белоруса Шимона Переса. Его судили в закрытом режиме и приговорили к 18 годам тюрьмы, 11 из которых он провел в полной изоляции. Затем его судили второй раз и приговорили к 6 месяцам за то, что он осмелился вступить в беседу с Сетью Вольтер.



В 2009 году Мартин ван Кревельд, главный стратег Израиля, заявил: "У нас есть несколько сотен атомных боеголовок и ракет, и мы можем достичь наших целей во всех направлениях, даже в Риме. Большинство европейских столиц - потенциальные цели для наших ВВС (...) Палестинцы должны быть изгнаны. Люди, которые борются за это, просто ждут, когда появится "нужный человек в нужное время". Всего два года назад 7 или 8 % израильтян считали, что это было бы лучшим решением, два месяца назад таких было 33 %, а сейчас, согласно опросу Gallup, за это выступают 44 %.



Поэтому есть все основания полагать, что ни одна ядерная держава, кроме Израиля, не решится совершить непоправимое.



Именно это и предполагал министр наследия Амихай Элиягу (Оцма Йехудит / Еврейская сила) в эфире радиостанции Коль Берама 5 ноября. Говоря о применении ядерного оружия против Газы, он сказал: "Это решение... это вариант". Затем он сравнил жителей сектора Газа с нацистами, настаивая на том, что в Газе нет некомбатантов, и что эта территория не заслуживает гуманитарной помощи. "В Газе нет мирных жителей".



Эти высказывания вызвали возмущение на Западе. А в Москве всего лишь выразили удивление, что Международное агентство по атомной энергии не занялось этим вопросом.



Вполне вероятно, что именно по этой причине Вашингтон продолжает вооружать Израиль, хотя и призывает к немедленному прекращению огня: если США больше не будут поставлять Тель-Авиву оружие для расправы над жителями Газы, то Израиль может применить ядерное оружие против всех народов региона, включая израильтян.



На Украине интегральные националисты пытались шантажировать Соединенные Штаты тем же аргументом: ядерной угрозой или, в противном случае, угрозой биологического оружия. В 1994 году Украина, обладавшая огромным запасом советских атомных бомб, подписала Будапештский меморандум. США, Великобритания и Россия гарантировали территориальную целостность Украины в обмен на передачу России всего своего ядерного оружия и подписание Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Однако после свержения избранного президента Виктора Януковича в 2014 году (Евромайдан) интегральные националисты добивались восстановления статуса ядерной державы, что, по их мнению, необходимо для полного уничтожения России.



19 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, что он собирается бросить вызов Будапештскому меморандуму и вооружить страну ядерным оружием. Через пять дней, 24 февраля 2022 года, Россия начала спецоперацию против киевского правительства по выполнению резолюции 2202. Главной целью операции был захват секретных и незаконных запасов обогащенного урана на Украине. После восьми дней боев атомная станция в Запорожье была занята российской армией.



Лоуренс Норман, специальный корреспондент Wall Street Journal, на форуме в Давосе по иранской ядерной проблеме, сообщил о заявлении Рафаэля Гросси по украинской ядерной проблеме в Twitter, но не стал публиковать статью на эту тему. Эту информацию подтвердил другой журналист, на этот раз из New York Times, также в Twitter.

По словам главы Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси из Аргентины, который выступил через три месяца, 25 мая, на форуме в Давосе, Украина тайно хранила в Запорожье 30 тонн плутония и 40 тонн урана. По рыночным ценам эти запасы стоили не менее 150 миллиардов долларов. Президент России Владимир Путин заявил: "Единственное, чего не хватает [Украине], - это системы обогащения урана. Но это технический вопрос, и для Украины он не является неразрешимой проблемой". Однако ВСУ уже вывезли значительную часть этих запасов с атомной станции. Бои там продолжались несколько месяцев. Если бы эти запасы достались националистам в полном составе, они поступили бы так же, как сегодня поступают сионисты-ревизионисты: потребовали бы все больше и больше оружия, а в случае отказа пригрозили бы их применить, иными словами, устроить Армагеддон.



Теперь вернемся к полям сражений. Что мы видим? На Украине и в Палестине Запад продолжает снабжать внушительным арсеналом интегральных националистов и, в меньшей степени, сионистов-ревизионистов. Однако у них нет никаких разумных оснований заставить русских отступить или уничтожить всех жителей Газы. В худшем случае они могут заставить своих союзников опустошить свои арсеналы, принести в жертву всех украинцев, достигших призывного возраста, и дипломатически изолировать марионеточное государство Израиль. Как однажды сказал Моше Даян, "Израиль должен быть похож на бешеную собаку, слишком опасную, чтобы ею управлять".



Давайте представим, что будет, если эти катастрофические последствия на самом деле являются их целью.



Мир будет разделен на две части, как это было во времена холодной войны, за исключением того, что Израиль станет непривлекательным. На Западе англосаксы по-прежнему будут контролировать ситуацию, тем более что оружие будет только у них, а их союзники исчерпали свои запасы на Украине. Израиль, изолированный, как это было в конце 70-х и начале 80-х годов, когда его по-настоящему признал только режим апартеида в Южной Африке, по-прежнему выполнял бы возложенную на него миссию: мобилизовал бы еврейскую диаспору на службу империи, опасаясь новой волны антисемитизма.



Этот мрачный прогноз - единственный, который позволит англосаксам избежать краха и сохранить вассалов, даже если в эпоху глобального мира их власть уже не будет иметь особого значения. Именно поэтому они поставили себя в нынешнюю неразрешимую ситуацию. Интегральные националисты и сионисты-ревизионисты шантажируют их, но они намерены манипулировать ими, чтобы разделить мир на две части и сохранить свое господство там, где им это удастся.



Серж Маршан , Тьерри Мейсан



Перевод Эдуарда Феоктистова



Примечания:



1 - "L’aviation israélienne a bien appliqué la "Directive Hannibal", le 7 octobre" in Voltaire, actualité internationale, N°63, 24 novembre 2023.



Публикация: Сеть Вольтер Источник - завтра

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