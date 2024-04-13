Путевка в ад. "Вилаят Хорасан"* в террористическом пуле разведок, - Виталий Волков

08:20 15.04.2024 Европейский эксперт по исламистскому терроризму Петер Нойман из Лондона (Лондонский Королевский колледж) 25 марта в эфире "Второго" канала немецкого общественно-правового ТВ дал базовое описание того, когда возникла и из кого составлялась террористическая группа "Вилаят Хорасан"*. Он описал ее как ответвление "Исламского государства" (ИГ)*, возникшее в Афганистане в середине 2010-х годов, вербующее сторонников в основном из стран Центральной Азии, Ирана, Афганистана, стремящееся к лидерству в ИГ и ведущее очень активную деятельность в России, Иране, Турции и в Европе, где ее боевики готовили теракты у Кельнского собора и у собора Св. Штефана в Вене. Нойман также указал на то, что расследование "Биллингкэт"** и "Инсайдера"** (двух "совершенно независимых" от спецслужб Британии и США организаций) на основании анализа одежды задержанных террористов из "Крокус Сити" доказало их принадлежность к этой группе, которая базируется в Афганистане. Кроме того, эксперт озвучил тезис об объединении украинских нацистов и исламистов в войне с Россией. Этот тезис он отнес к категории "классических пропагандистских ходов, которые использует Москва".



Петер Нойман позабыл упомянуть о трех важнейших аспектах, без понимания которых невозможно разобраться в потенциальных целях многовекторных терактов, каким является теракт в Москве. Забывчивость или незнание известного эксперта не случайны, поскольку ему на немецком ТВ была отведена ясная роль: объяснить европейскому зрителю, что участие в теракте боевиков террористической группы, относящейся к "Вилаяту Хорасан", или ДАИШ*, или "афганский ИГ"*, исключает украинский и, тем более, "западный" следы в теракте.



Чего же не рассказал "британский ученый" и почему?



Во-первых, господин Нойман ничего не сказал о том, какие иностранные спецслужбы целенаправленно вырастили "Вилаят Хорасан" в Афганистане в середине 2010-х годов. Во-вторых, он забыл упомянуть о том обстоятельстве, что эти спецслужбы теснейшим образом связаны со Службой безопасности Украины (СБУ). И, наконец, в-третьих, не было дано анализа того, для осуществления каких целей террористическая сетевая структура "Вилаят Хорасан" потребовалась геостратегическим противникам России и КНР. Причем речь идет даже не об Украине, а о новой стратегии НАТО под ее прикрытием, которая нацелена на полное доминирование не только в военной сфере, но и в глобальной экономике. С этим напрямую связано то обстоятельство, что "Вилаят Хорасан" именно сейчас резко меняется и обретает новых спонсоров и операторов. Автор, исходя из имеющихся у него сведений***, постарается восполнить эти пробелы в анализе британского специалиста.



Что такое "Вилаят Хорасан"?



Многих журналистов, в том числе и в России, вводит в заблуждение тот факт, что группировка "Вилаят Хорасан" получила при рождении второе название ДАИШ, что служит аббревиатурой "Исламского государства Сирии и Леванта" на арабском языке. То есть была включена ущербная логика: раз на вывеске значится ДАИШ, а ДАИШ - это ИГИЛ*, то и под вывеской - идентичные структуры, только одна оперирует на Ближнем Востоке, а другая - в Афганистане и далее, на пространстве некогда существовавшей в Азии провинции Хорасан. Забыто правило Козьмы Пруткова, что если на клетке (перефразируем) с пантерой написано "Тигр" - не верь глазам своим. Хотя оба зверя действительно хищники, очень опасны, действуют похожими методами и относятся к одному подсемейству больших кошек. Но нет никаких сведений ни о том, что кто-либо из эмиссаров ИГИЛ принимал участие в создании "Вилаята Хорасан", ни о том, что между командирами обеих организаций до самого последнего времени имелась координация. Зато есть разнообразная информация о том, что группировка-сеть "Вилаят Хорасан" создавалась искусственно в Пакистане и никакого отношения к ИГИЛ не имела, а название, "вывеску" или франшизу ДАИШ получила от своих родителей из-за уже раскрученного, грозного на тот момент, ближневосточного бренда. И идеология "Вилаяту Хорасан" была придана агрессивно внешняя, направленная далеко за пределы Афганистана. Чуть ниже мы объясним, почему это важно понимать тем, кто имеет дело с "моделями терактов" и занят их предотвращением. А также тем, кто хочет всерьез разбираться в роли украинских спецслужб в действиях структуры, для которой мы будем использовать новый термин: "террористический пул разведок". (Это пул разведчиков, которые обладают собственным стратегическим горизонтом и имеют доступ к использованию ресурсов террористических группировок для решения собственных тактических и стратегических задач. В этот пул вполне могут входить разведчики из стран, чьи правительства имеют противоречия и разные стратегические цели).



"Вилаят Хорасан" - это сеть из групп разной величины, которая стала функционировать в Афганистане в середине 2010-х годов в провинции Нангархар, оттуда начала свое движение по Афганистану и пустила метастазы в республиках Центральной Азии. Ветераны войны в Афганистане хорошо помнят название административного центра Нангархара - Джелалабад, а также то, как близко эта провинция находится от Пакистана и как хорошо "протоптаны" пакистанской межведомственной разведкой маршруты переброски туда групп боевиков из Пакистана. Важно отметить, что речь не об официальном Исламабаде, а о разведке, которая представляет собой государство в государстве в Пакистане. На первом этапе формирования "Вилаята Хорасан" большая роль была отдана террористической "Сети Хаккани"* (структура, обладавшая в тот период в Пакистане собственными "фабриками подготовки смертников", которыми ее руководители в прямом смысле торговали, как дорогим товаром. Эта структура находилась под полным контролем межведомственной разведки). Акцент при вербовке или найме в группы вилаятовцев ставился на набор выходцев из республик Центральной Азии и из регионов РФ, то есть тех, то владеет русским языком, языками стран азиатского континента и может сойти там за своего. Другим приоритетом был набор уйгуров - под оперирование на направлении КНР. Основным вербовочным ресурсом поначалу служили рассеянное к тому времени "Исламское движение Узбекистана" (ИДУ)* и "Исламское движение Восточного Туркестана"* - их заново "пересобирали" в "Вилаят Хорасан" ("пересборка" - занятие, в котором технологически особенно преуспели британская и американская разведки). Пакистанские разведчики собирали группы боевиков для "Вилаята Хорасан" под пристальным взглядом специалистов из МИ-6 и под прямым кураторством военных и разведывательных структур США. На раннем этапе формирования "Вилаята Хорасан" пакистанцы подключили к этому делу своих хороших друзей из турецкой разведки. Более того, узкий круг высокопоставленных лиц из тогдашних афганских властей был в курсе происходящего - эти люди, имена которых известны, были поставлены американскими эмиссарами в Кабуле перед необходимостью не мешать процессу. Пикантность ситуации состояла в том, что отряды боевиков "Вилаята Хорасан" объявили войну и талибам, которые тогда были в положении повстанцев, и иностранным интервентам, и властям Афганистана. Инсайдерам известны и задокументированы многочисленные прецеденты, когда в ходе боестолкновений между Афганской Национальной Армией и группами боевиков "Вилаята Хорасан" и боями между этими боевиками и отрядами талибов в те моменты, когда ситуация оборачивалась крайне плохо для вилаятовцев, бойцы афганской армии вдруг получали приказ от начальства - отступить. Или же появлялись вертолеты без опознавательных знаков, которые просто вывозили вилаятовцев с поля боя. Важно понимать, что контроль за воздухом тогда полностью принадлежал военным США. Такие инциденты несколько раз становились предметом обсуждений в афганском парламенте, но тогдашние руководители страны фактически затыкали парламентариям рты.



То есть несколькими внешними игроками, а именно разведками, на территории Афганистана была создана "третья сила", которая, помимо решения ряда задач внутри этой страны (это отдельная тема для анализа), идеологически и физически намерена оперировать на широком пространстве, охватывающем территории РФ, КНР и Ирана, намерена свергать там режимы и устанавливать исламистский порядок. Это пространство не интересовало "Талибан"* (его программа построения эмирата ограничивалась и до сих пор ограничивается Афганистаном).



Когда в середине 2010-х появились первые сообщения от источников с мест о появлении боевиков "Вилаята Хорасан", узбеков и таджиков, в северных провинциях Афганистана, у самых границ с Узбекистаном и Туркменистаном, автор, тогда работавший в Германии по этому направлению, обратился к одному из немецких экспертов ведущего немецкого аналитического центра SWP (Фонд науки и политики) с вопросом: что известно об активности "Вилаята Хорасан" у границ республик Центральной Азии? В ответ было сказано, что такого не может быть, потому что не может быть никогда, никаких боевиков-узбеков там нет, "Исламское движение Узбекистана" давно ликвидировано и разгромлено. Точка. Это к вопросу о качестве анализа знаменитых "британских ученых".



Исходя из всего этого, важно понимать, что "Вилаят Хорасан" еще на этапе своего построения принципиально отличалась от ИГ. Она была (и остается) сетью, состоящей из разнообразных, иногда разрозненных и не подчиняющихся единой иерархии групп, члены которых постоянно флуктуировали из одних групп в другие; в отличие от ИГ, там не было (и нет) сильно выстроенной иерархии, близкой к единоначалию, не было одного лидера, хотя время от времени называются те или иные имена, но на деле начальственной волей для всей группировки никто из них не обладает. Показательна ситуация, которая аутсайдерам кажется неразрешимым парадоксом - когда человек, которого его же окружение называет лидером "Вилаята Хорасан", сам утверждает, что он давно перешел в ряды "Талибана"; нет там и "государственных структур "террористического квазигосударства", таких как квазиминистры, суды, разведка, армия". Но, самое главное, изначально доступ к оперированию практически каждой из групп "Вилаята Хорасан" имели эмиссары даже не одной, а сразу нескольких разведок из "террористического пула разведок".



То есть система устроена таким образом, что для решения тех или иных собственных задач активировать для совершения того или иного действия обычных боевиков или ячейки боевиков-смертников непосредственно или "под чужим флагом" могли межведомственные разведки и Пакистана, и Турции, и МИ-6, и американцы, и французы, а, начиная с определенного периода развития "Вилаята Хорасан", разведка Катара и… украинская разведка.



Второй период. Движение на север



Со второй половины 2010-х годов группы "Вилаята Хорасан" начали не быстрое, но последовательное передвижение к границам с Ираном, Узбекистаном, Таджикистаном, Туркменистаном и КНР. К концу 2010-х вся группировка насчитывала тысячи боевиков, вооружение было достаточно современное. Так что талибы, захваченные тогда в плен афганскими силовиками, отмечали на допросах, что вилаятовцы вооружены гораздо лучше их и что разведкой "Талибана" были замечены случаи, когда вилаятовцам сбрасывали оружие с тех же вертолетов без опознавательных знаков, а иногда военные НАТО просто оставляли оружие в смазке в тех или иных местах, где вслед за этим появлялись вилаятовцы и его забирали. Уже тогда "Вилаят Хорасан" немедленно брала на себя ответственность за подавляющее большинство терактов и других нападений, которые совершались в Афганистане. Оплата участия боевиков в этой группировке была уже тогда выше, чем своим людям могли платить талибы. Во многом с этим было связано активное пополнение рядов группировки к концу 2010-х годов уже не только выходцами из Центральной Азии, российского Кавказа и уйгурами, но молодыми афганцами, пакистанцами, наемниками из Южной Азии. Свою роль в формировании "уйгурского крыла" "Вилаята Хорасан" сыграли разведки двух стран ЕС - у афганских коллег есть данные, что в этих странах уйгуров-беженцев готовили к диверсионной работе, а затем вернули в Пакистан и оттуда в Афганистан.



Первое качественное изменение "Вилаят Хорасан" претерпел в 2021 году после прихода в Кабул талибов и так называемого бегства американцев из Афганистана. Не вдаваясь в детали этого многослойного действия, в ходе которого контроль за процессами, происходящими сейчас в Афганистане и, в частности, в местной власти, перешел от американских военных к американским же разведчикам, а также к разведчикам из Британии, необходимо знать следующее: отряд хакканистов (Сирадж Хаккани - нынешний глава Министерства внутренних дел временного правительства "Талибана" и глава террористической "Сети Хаккани") первым появился в тюрьме "Пули-Чархи" и, действуя целенаправленно, освободил боевиков именно "Вилаята Хорасан", которые были посажены туда афганскими силовиками. В составе этого отряда были люди из пакистанской разведки со своими списками тех, кого надлежало освободить и затем сопроводить, оказав теплый прием. Вскоре освобожденные боевики появились в Пакистане, а затем в рядах "Вилаята Хорасан" в Афганистане, либо сразу были переправлены на север Афганистана в роли командиров тех или иных групп "Вилаята Хорасан". Вопрос о том, почему американцы не вывезли этих людей в Гуантанамо, намереваясь покинуть Афганистан, можно считать риторическим в свете того, что сказано выше. А помимо этого, надо принять во внимание следующее: различные инсайдеры уверенно утверждают, что в том соглашении, которое было в феврале 2020 года подписано в Дохе между "миссией "Талибана" и спецпредставителем США по Афганистану Халилзадом без участия представителей тогдашней афганской власти, содержалась секретная часть. И в ней было сформулировано требование США к "Талибану", суть которого - не мешать передвижениям по стране тех групп, которые намерены добиваться установления "более справедливого ислама" в Центральной Азии, где правят "деспотические режимы", и соблюдения прав "истинных мусульман" в КНР и в РФ. Именно после прихода к власти в Афганистане талибов отмечается резкое увеличение числа боевиков "Вилаята Хорасан", проведение ими ряда акций на границах республик Центральной Азии, включая ракетные обстрелы территории одной из этих республик, укоренение вилаятовцев в северных провинциях под непосредственным контролем пакистанской разведки и нескольких британских разведчиков, постоянно находящихся в Пакистане и в Афганистане (их имена хорошо известны специалистам). Определенную роль в этом играет и турецкая разведка, которая через своих эмиссаров, приезжающих в Афганистан под видом бизнесменов, проводит вербовку "своих" групп, но, конечно, с ведома пакистанских коллег и британцев. Британцы находятся в данном "террористическом пуле разведок" на высокой ступени иерархии, но все же весь процесс в целом старается контролировать американская разведка. Своя ниша в этом пуле имеется у французов. Их сферы особого влияния - это Таджикистан, где во время афганской интервенции НАТО находились французские военные; и это цепочка связанных друг с другом афганских провинций Каписа - Панджшер - Бадахшан. В Панджшере были сосредоточены сторонники военного лидера "Северного Альянса" Ахмада Шаха Масуда, имевшего теснейшие связи с французской разведкой еще до начала советско-афганской войны, а затем - его сына Ахмада Масуда, который своим духовным отцом считает Бернара-Анри Леви - политтехнолога, левака и французского агента. Ахмад Масуд руководит повстанческим антиталибским "Фронтом национального сопротивления Афганистана" (ФНСА), и имеет тесные связи с Душанбе. Источники в Афганистане еще в 2022 году начали фиксировать увеличение в рядах тех или иных групп "Вилаята Хорасан" числа таджиков как из Таджикистана, так и из Панджшера. В том числе "перебежчиков" из "Фронта национального сопротивления Афганистана".



Также обычным явлением стал переход боевиков различной этнической принадлежности из "Талибана" в "Вилаят Хорасан" - в основном из-за недофинансирования войска талибов, в отличие от вилаятовцев. А за ширмой этого явления происходил другой процесс: некоторые высокопоставленные чиновники талибов под давлением иностранных игроков, от которых они сильно зависят (деньги, семьи за рубежом) приняли участие в переброске новых групп вилаятовцев из Пакистана в Афганистан, к границам с КНР и с Таджикистаном (Бадахшан) и в организации там лагерей подготовки боевиков, в том числе - смертников. То есть фактически воспроизведена схема, когда власти Афганистана принуждены способствовать усилению собственных противников. Впрочем, в этой схеме обе стороны для ее организаторов выступают в роли "нанайских мальчиков"…



Сейчас мы наблюдаем второе качественное изменение "Вилаята Хорасан". Но прежде чем рассказать об этом - кое-что о том, на какую роль в "террористический пул разведок" пригласили Украину.



Роль Украины в доступе к террористическому потенциалу "Вилаята Хорасан"



Еще до начала СВО пакистанская разведка, МИ-6 и ЦРУ стали подключать украинских коллег к оперированию потенциалом боевиков, находившихся в Афганистане. Этому способствовали тесные контакты между СБУ и украинской дипмиссией в Исламабаде с одной стороны и межведомственной разведкой Пакистана - с другой. А после начала СВО пакистанская разведка и СБУ предприняли целый ряд действий по организации поставок различных боеприпасов через Пакистан на Украину (в том числе частично той техники, которая была якобы бесцельно брошена американцами в Афганистане), а также в вербовке наемников для ВСУ. Для вербовки через соцсети была задействована пакистанская агентура МИ-6, а велась вербовка и среди контингента "Вилаята Хорасан". Была и другая линия включения украинцев в пул - через Францию. Еще до начала СВО Бернар-Анри Леви лично осуществлял набор панджшерцев-таджиков для использования на Украине в интересах СБУ и ВСУ.



Он поддерживал самые тесные отношения с украинской разведкой. После того, как сеть "Вилаят Хорасан" прочно "забазировалась" в Бадахшане, переток таджиков-панджшерцев из "Фронта национального сопротивления Афганистана" в эту группировку проходил под контролем не только британской, но и французской разведки. А когда СВО вошла в фазу тяжелого военного противостояния, остро встал вопрос об отправке на Украину самых опытных и мотивированных бойцов-таджиков. Здесь совместно действовали Леви и СБУ. Что фактически дало достаточно широкий доступ украинской разведке к общему резервуару боевиков в Афганистане.



Но и это не весь перечень. Есть сведения о том, что после провала украинского "контрнаступа" разведка одной из стран ЕС (не Франции, а одной из тех двух, где готовили уйгуров) констатировала, что ВСУ не спасут поставки ракет большой дальности и самолетов, пока там усиливается нехватка опытных бойцов "в поле". После констатации данного обстоятельства эмиссары этой разведки под видом сотрудников крупной гуманитарной организации приехали в Афганистан и в прямом смысле купили там за "свои" деньги для поставки СБУ пробную партию опытных боевиков, включая небольшую группу смертников. Правда, вскоре большая часть этой группы была возвращена на места их дислокации, поскольку в условиях сложившегося театра боевых действий и для решения насущных задач ВСУ оказалась на тот момент неприменима.



Суммируя, получаем: различные аргументы говорят в пользу того, что украинской разведке дали членский билет в "террористический пул разведок". Вопрос в том, на каких правах и с какими целями.



Второй Афганистан, стратегия двух рук и третий период "Вилаята Хорасан"



Вернемся к главному организатору схем, связанных с Афганистаном и с Украиной - к США. Вывод войск из Афганистана и передача управления этими схемами от военных в руки разведчиков - это знаковый шаг в переходе от физического контроля над Афганистаном к фазе создания с его территории угроз для его соседей. Но так, чтобы можно было сказать: "Вы видите, мы ушли, и вот что с вами стало твориться". Есть и вторая часть этого подхода, который автор называет "стратегией двух рук". Американцы настойчиво предлагают странам Центральной Азии вернуть свои базы в регион либо напрямую, либо под вывеской неких логистических или информационных центров и так далее. Их формула такая: "Либо вы принимаете наше предложение, либо у вас возникают серьезные проблемы с "Вилаятом Хорасан", и тогда все равно вы обратитесь к нам. Почему? Потому что мы, а не Россия, не Иран, не Китай являемся операторами этой группировки". Это цинично, но логично и, как показывает развитие событий в Центральной Азии, вкупе с вторичными санкциями, достаточно действенно.



Есть и вторая стратегическая линия, которую реализуют США совместно с Британией. Она предполагает создание единой зоны управляемой дестабилизации от границ Китая и до Восточной Европы. Для того, чтобы объять взглядом этот замысел, достаточно обратить внимание на то, что́ обсуждалось в ходе визита главы НАТО Столтенберга в Баку в середине марта - энергетика и логистика. Как сказал экс глава МИД Азербайджана Тофик Зульфугаров, "все коммуникации, которые обеспечивают безопасность энергетического фактора, находятся в центре внимания (НАТО. - Авт.). Нужно понимать, что в составе НАТО имеются специализированные комитеты, которые проводят оценку ситуации по трубопроводам и другим каналам энергообеспечения…" То есть сейчас стратегия НАТО заключается в том, чтобы обеспечить контроль над новыми трансрегиональными транспортными и энергетическими маршрутами, контроль за нынешними артериями геоэкономики и геополитики. И генсек НАТО занят именно этим. А самые важные маршруты ближайшего будущего и уже настоящего - это те, которые связывают КНР и Индию с Европой. А это либо Северный морской путь, до которого еще дойдет очередь, либо - разными треками через Центральную Азию в Азербайджан, в Турцию и дальше в Европу. Кстати, Столтенберг во время пребывания в Баку напомнил, что "в масштабах более широкого региона Украина является черноморской страной и партнером НАТО". Интересна здесь фраза "в масштабах более широкого региона…". В концепцию того, как такой контроль обеспечить, входит оказание разнообразного давления на страны Центральной Азии, чтобы эти маршруты шли в обход России, и, одновременно, создание угроз по всей линии этих маршрутов, вплоть до их полного прерывания. Наиболее заметный прецедент - "Северный поток", но далеко не единственный. Так, еще в 2010-е годы в Афганистане именно руками боевиков "Вилаята Хорасан" были совершены атаки на китайских инженеров, которые вознамерились начать работы на очень крупном месторождении меди "Айнак". Но это было давно, а вот более свежая история: за день до теракта в "Крокус Сити", 21 марта, террористом по прозвищу "Панджшери" был совершен самоподрыв в банке в Кандагаре. Погибли десятки людей. Примечательно то, что взрыв был проведен в южной столице Афганистана, поблизости от офиса духовного лидера "Талибана" Хайбатуллы. А ведь именно люди Хайбатуллы в последние месяцы стали очень интенсивно вести дела с китайскими бизнесменами… А 26 марта пять граждан Китая погибли на северо-западе Пакистана. Тоже в результате теракта. Колонна, в которой находились китайские инженеры, была атакована террористом-смертником на автомобиле, начиненном взрывчаткой. Погибшие направлялись из Исламабада в Дасу, где находится крупная плотина. В 2021 году в результате взрыва автобуса там же погибли 13 человек, в том числе 9 граждан Китая. Нынешний теракт в Пакистане против китайских специалистов в Главном управлении разведки "Талибана" объединяют в одну "антикитайскую" линию с терактом в Кандагаре. Другой веткой Кандагар непосредственно связан с терактом в иранском Кермане. Его в начале января этого года совершили террористы, которые тренировались в одном лагере под Исламабадом и в одно время с тем самым Панджшери. Это были таджики. Не удивлюсь, если выяснится, что кто-то из "террористов "Крокуса" тоже проходил подготовку именно там. Не вдаваясь в разбор структуры многовекторных целей, которые преследовали организаторы и различные операторы теракта в Кермане (у каждого из них - собственный интерес, и в этом особенность как террористических сетей типа "Вилаята Хорасан", так и "террористического пула разведок", где, как уже указывалось выше, участники вовсе не обязательно всегда преследуют общие цели. Пример - разведки Турции и Франции, чьи интересы сильно расходятся, но при использовании "Вилаята Хорасан" могут находить общие знаменатели), важно понимать, что и теракт в Москве, помимо хорошо озвученных целей, связанных непосредственно с Россией, явился однозначным и неприкрытым сигналом элитам в республиках Центральной Азии со стороны авторов "стратегии двух рук": слушайтесь нас, договаривайтесь только с нами или переживете "второй Афганистан". И нахальное предупреждение об опасности от посольств США, Британии к своим гражданам в РФ, обнародованное заранее, перед терактом в Москве, должно было донести смысл послания для самых "тугоухих" правителей в регионе.



В этом контексте следует рассматривать и то, что "Вилаят Хорасан" именно сейчас переживает новый, третий, период своего существования. Нынешней зимой группировка получила мощный приток людей из Пакистана, причем сделано это было после согласования между пакистанской разведкой и талибами. Тогда в несколько "траншей" под видом возвращения беженцев в Афганистан были провезены пакистанские талибы, причем сначала в афгано-пакистанское приграничье, а затем - опять на север. Надежные источники сообщали, что эти люди влились именно в ряды "Вилаята Хорасан", которая готовится к весеннему сезону и планирует "заходы" в соседние государства и акции там. Далее, возросло число командиров "Вилаята Хорасан", прибывших из арабских стран. Им во вживании в афганские реалии помогают арабские же эмиссары "Аль-Каиды"*, достаточно свободно себя чувствующие в Афганистане. Далее, большой интерес к спонсированию группировки стали проявлять арабские спонсоры, так что забеспокоились в ИГ - сейчас, в отличие от 2010-х годов, руководители ИГ уже не называют вилаятовцев самозванцами, а, наоборот, заинтересованы в том, чтобы "тигра" и "пантеру" воспринимали как ближайших родственников. Шейхи понимают, что нельзя полностью оставить "террористический контроль" за артериями будущего другим игрокам. Ну и, наконец, резонансный теракт в Москве - это для "Вилаята Хорасан" выход на новый уровень в глазах специфического "террористического пула разведок", где масштабность и многовекторность действия служит прекрасной рекламой и гарантией нахождения новых спонсоров. Угрозы со стороны "Вилаята Хорасан" осуществить теракты в метрополиях Европы - это следствие того, что развитие группировки как террористической сети обрело собственную динамику и поиск спонсоров за счет резонансных терактов будет бумерангом бить по городам тех, кто ее создал. Но для "террористического пула разведок" это, как уже многократно показала практика, не аргумент, чтобы от своего ресурса отказываться. Тем более, известна и формула "бей своих, чтоб другие боялись".



И вот в пул операторов возможных угроз узлам и артериям будущего мироустройства приглашена Украина, ее разведчики. Зачем? Во-первых, это сильная разведка для противодействия России, в ней состоят люди, которые лучше других понимают, как мыслят в России (не случайно, по информации политического консультанта Олега Яновского, британское разведывательное сообщество на украинском "материале", к которому оно получило доступ, изучало даже "русский юмор", чтобы понимать, как "ломать мозги" жителям России и осуществлять их переидентификацию). Но есть и "во-вторых", и "в-третьих". Украина уже представляет собой территорию, где боевики "Вилаята Хорасан" могут найти себе "лежки" вблизи ЕС, но не в ЕС, и тогда направлять их можно будет, прикрываясь чужим, украинским флагом. Кроме того, людям с украинскими документами пока достаточно просто перемещаться по Европе, да и в Азербайджане, и Казахстане, например. А получить украинский документ совсем несложно. Это особенно важно при том сценарии, когда США и союзники в ответ на какой-нибудь теракт в ЕС объявят охоту в Европе и в Центральной Азии на вилаятовцев. Тогда их с помощью СБУ можно будет пересобрать и на Украине. Ну а если Украине в ее нынешнем виде придет конец, если Россия "углубится" в ее пределы, то тогда "второй Афганистан" обретет свое значение как символ диверсионной войны в этих пределах, со смертниками и прочими "прелестями".



Наконец, есть еще один важный аспект, которому большое внимание уделяют именно в Британии и в США. Это пересборка мозгов (консциентальная война) и создание групп активных людей со смоделированным "адским" сознанием. Создание симбиоза "нацист - исламист" на основе сборки двух гомункулусов похожего типа: украинского футуро-архаического (термин А.И. Фурсова) нового нациста-азовца* и выращенного американцами и британцами гораздо раньше (еще перед началом советско-афганской войны) для разрушения "советской идеи" футуро-архаического исламиста в Пакистане и Афганистане, - это для интеллектуалов Ричарда Мура не просто серьезная технологическая задача, нужная сейчас "для уничтожения "русского мыследуха", но и задача в определенном смысле эстетическая. Поэтому приглашение украинцев в пул пользователей "Вилаята Хорасан" - это игра на чрезвычайно высоком уровне "консциентального терроризма", террора, направленного уже против сознания человека.



И в заключение - информация для тех "британских ученых", которые считают пропагандой историю об украинском следе в теракте в Москве. Спецслужба одной из стран Центральной Азии (не Таджикистана) безо всякого российского участия, используя свои сведения, уже 26 числа выявила четкий украинский след в теракте. Другое дело, что данная служба об этом предпочла публично не сообщать.



* Запрещенная в РФ террористическая организация



** СМИ-иноагент



*** Автор более четверти века занимается проблематикой международного терроризма на "афганской дуге кризиса" и использует сведения, предоставленные хорошо информированными источниками в Афганистане, Пакистане, в Европе и в странах Центральной Азии Источник - zavtra.ru

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